Desde el 1 de noviembre se realiza el control de precios en cadenas nacionales de supermercados y mayoristas como parte de las medidas nacionales dispuestas sobre precios máximos.

El control sobre precios máximos en supermercados, dispuesto por el Gobierno nacional, se viene realizando en la provincia de Neuquén con fiscalizadores/as del Cippa, organismo dependiente del ministerio de Producción e Industria, y de la dirección general de Inspección y Fiscalización dependiente de la dirección provincial de Protección al Consumidor del misterio de Ciudadanía.

“Se realizaron hasta el momento operativos de control en un total de 27 establecimientos mayoristas, hipermercados, supermercados del rubro alimenticio de cadenas nacionales en las localidades de Neuquén, Plottier y Centenario, mientras que en el interior de la provincia se inspeccionaron un total de 23 establecimientos entre Cutral Co, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Zapala y Loncopué”, detalló el titular del Cippa, Andrés Piotti.

Informó que “durante el relevamiento se detectó que los precios en los productos se mantienen en menor o igual valor a lo establecido, no presentando diferencia desfavorable con la lista de precios máximos congelados, salvo en mínimas excepciones donde se registra un precio más elevado, el cual es corregido inmediatamente por el gerente del local”. Agregó que “algunos productos no se encuentran en góndola, debido a que los establecimientos no trabajan la marca de los productos relevados”.

Piotti, evaluó que “a partir de los datos recabados, se puede concluir que en la provincia se están efectivamente respetando los precios congelados”.

Cada semana se relevan 101 productos por establecimiento, que van variando para poder completar el total de los 1.200 artículos listados, entre ellos 62 productos alimenticios, 21 productos de aseo personal, 18 productos de limpieza. Se detectó un promedio general de 23% de productos que no trabajan la marca, 76% de productos que cumplimentan con los precios máximos congelados y 1% de productos que no cumplen los precios sugeridos.