Gutiérrez remarcó su compromiso con la localidad. “Hemos llevado adelante una gran transformación de Los Miches”, aseguró.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy de una recorrida de obras en Los Miches. Lo hizo tras el acto del 50º aniversario de la localidad. Acompañado por el intendente Ezequiel Vélez, el mandatario provincial supervisó avances de obras y visitó otras ya concluidas, como la hostería, la comisaría y la cancha de fútbol de césped sintético inauguradas hoy, y las viviendas que se proyectan.

El gobernador agradeció al jefe comunal saliente y al intendente electo Víctor Ortega y remarcó: “Estoy realmente agradecido porque pudimos trabajar juntos para ir desarrollando este lugar, que para mí es uno de los lugares más lindos de la provincia por varias razones”.

“Voy a seguir viniendo de otra manera. Sé que tengo aquí un lugar donde poder venir a disfrutar. Les agradezco todo lo que nos acompañaron para poder llevar adelante los objetivos con aciertos. Esos objetivos son triunfos de ustedes, triunfos y victorias colectivas del pueblo de Los Miches”, agregó.

“En los 12 años que he podido trabajar por Los Miches, cuatro como ministro de Economía y ocho como gobernador, con Víctor (Ortega) y con Ezequiel (Vélez), hemos llevado adelante una gran transformación de Los Miches”, aseguró.

Gutiérrez resaltó que “hemos logrado algunas cuestiones que eran sueños, pero que pensábamos que no lo íbamos a lograr y lo logramos. Por eso Los Miches es ejemplo de perseverancia, de convicciones, de equipo y de solidaridad”.

El gobernador señaló que “es difícil para mí ponerle palabras a este momento. Pareciera que me despido, pero no me despido, porque sé que voy a volver. Pero sí me despido de una función que me encomendaron y nunca jamás me soltaron la mano”.

El mandatario recorrió la localidad luego del acto central que tuvo lugar en la plaza central. La ceremonia por el aniversario contó con la presencia del ministro de Turismo, Sandro Badilla; las ministras de Salud, Andrea Peve y de Deportes, Alejandra Piedecasas; el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, e intendentes de la zona.