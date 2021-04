El organismo recordó que la fábrica ubicada en el Parque Industrial Neuquén adeuda cerca de 270 millones de pesos y no presentó alternativas para regularizar la situación.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que el corte de energía a Fasinpat se enmarca en el plan de regularización de deudas que está llevando adelante el organismo, por el cual ha intimado a una cantidad importante de clientes de distinta categoría en toda la provincia. Como parte de esta iniciativa, el viernes 9 de abril se interrumpió el servicio eléctrico a la fábrica Fasinpat (ex Zanón), que mantiene una deuda de alrededor de 270 millones de pesos.

Dentro del plan de regularización -imprescindible para la sustentabilidad del EPEN- se cortó el servicio a otros clientes (grandes, medianos, empresas y residenciales), la mayoría de los cuales se presentó a regularizar su situación. No obstante, la conducción de Fasinpat no respondió a las intimaciones formales, pese a que hace más de cinco años que no realiza pago alguno, y adeuda incluso facturas de hace diez años.

Las autoridades del EPEN mantuvieron reuniones el viernes y el sábado pasados con representantes de Fasinpat, quienes manifestaron que no tienen dinero para hacer frente a la deuda y no realizaron ninguna propuesta.

Dadas las distintas amenazas y mensajes intimidatorios recibidos, responsabilizamos a la conducción de Fasinpat ante cualquier afectación del servicio o daños que pudieran ocasionarse a cualquiera de nuestras instalaciones.

La suspensión del servicio a la ex Zanón se da en el marco de una histórica moratoria lanzada por el EPEN, que obtuvo muy buenos resultados. En total se realizaron más de 25.000 intimaciones y avisos de pago, entre ellos a 3.360 grandes y medianos clientes.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén agradece el esfuerzo de sus usuarios de toda la provincia que mantuvieron el pago de su factura, y a aquellos que en dentro de la moratoria se acercaron a las oficinas de las distintas localidades, o realizaron los trámites a través de la página web para regularizar su situación.

La presente comunicación es firmada por:

Francisco Zambón, presidente del EPEN

Raúl Tojo, director por el Ejecutivo

Mario Chiappe, director por los Trabajadores

Raúl Barahona, gerente general

Norman Vicente, auditor por el Ejecutivo

Diego Viscardi, auditor por el Ejecutivo

Froilán Tapia, auditor por los Trabajadores

Marcelo Galera, gerente de Administración y Finanzas

Graciela Manso, gerenta de Recursos Humanos

Horacio Bertini, gerente de Comercialización

Mario Bobbera, gerente de Transporte

Mario Moya, gerente de Obras

Santiago Olave, gerente de Distribución

Raúl García, jefe Unidad Regional Norte

Carlos Welsh, jefe Unidad Regional Sur

Eduardo Belich, jefe Unidad Regional Este

Carlos Salazar, jefe Unidad Regional Oeste