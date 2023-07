Los cortos fueron beneficiados por el Plan de Fomento que lleva adelante el Ministerio de las Culturas a través del Ente Cinematográfico del Neuquén.

El domingo 23 de julio a las 20 horas, en el Cine Teatro Español, se presenta la muestra “Mujeres ENCINE”, en la que se van a proyectar los cortos de las directoras Galia Guerrero “Iñaki” y María Laura Gerola “A 40 años”.

Los cortos y sus directoras

Iñaki (22 años) sufrió Mielitis transversa a los dos años, quedando con una discapacidad motriz permanente. Con el apoyo incondicional de su familia comenzó a nadar para su rehabilitación, posteriormente a competir y a obtener logros deportivos rápidamente. Encontró allí la posibilidad de desarrollar una carrera en la natación paralímpica, que le trajo motivación, confianza en sí mismo, independencia y placer a su vida. A los 13 años comenzó su carrera formando parte de la selección nacional de natación adaptada. En 2022 a los 21 años logró el título de Campeón Mundial de Natación adaptada en Portugal y hoy se prepara para los próximos juegos paralímpicos en París 2024.

Galia Guerrero, dirigió y produjo “Iñaki”, proyecto ganador de la línea de fomento para realización de cortometrajes documentales de la provincia de Neuquén en 2022. Este cortometraje, cuenta la historia de superación personal de Iñaki Basiloff, joven neuquino Campeón Mundial de Natación adaptada en Portugal 2022. Quien sufre una discapacidad desde los 2 años y encontró en la competencia en natación una forma de superación personal e independencia.

Sobre el documental “A 40 años” María Laura Gerola cuenta “es dando clases en la Tecnicatura donde me encuentro con la anécdota de los ex egresados, que en el año 1982, transitando su último año de secundaria deciden donar todo lo que habían recaudado para irse de viaje al Fondo Patriótico. Personas de origen humilde, se quedan sin viaje para ayudar a otras que no conocen. Esa actitud me invitó a reflexionar sobre la empatía, la guerra y el significado de la palabra Patria”.

María Laura Gerola, nació en la provincia de Buenos Aires, cuenta que le gustaba el cine desde muy chica y a medida que fue creciendo sintió particular interés por el género documental. Estudió diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires y luego de recibirse trabajó en diversas producciones audiovisuales. En el año 2017 se vino a vivir a Neuquén y hace ya algunos años que es profesora en la única Tecnicatura en Musicalización y Sonido que existe en la Provincia, en el Cpem 18.

“Creo que hay muchas historias anónimas y de apariencia simple, que merecen ser contadas”, cierra Gerola.

Sobre las líneas del Plan de Fomento 2022 de estos proyectos

El documental “A 40 años” fue uno de los proyectos seleccionados de la Línea de Fomento a la Producción de Cortometrajes Documentales especial «Malvinas 40 años», donde se seleccionaron tres proyectos de temática sobre Malvinas, y obtuvieron un aporte para realizar la obra.

Mientras que “Iñaki” fue seleccionado de la Línea de Fomento a la Producción de Cortometrajes Documentales, en esta línea se seleccionaron cinco proyectos de temática libre y también recibieron un aporte para realizar la obra.