Hoy, todas las prestaciones de Copahue están funcionando correctamente y la laguna verde -que se inauguró recientemente con todas sus refacciones-está habilitada para que la usen todos los visitantes de forma gratuita.

El Ente Provincial de Termas del Neuquén comunica que al día de la fecha se están brindando en el Complejo Termal de Copahue el 100% de las prestaciones termales. Con el servicio de profesionales médicos y enfermería, con el objetivo de recibir al visitante e indicarle el programa termal a seguir.

Las prestaciones termales funcionan en su totalidad. El sector 1 de fangoterapia, masoterapia, gimnasio y kinesiología. El sector 2, hidropulsor con agua verde y dependencias administrativas. En el sector 3, inmersión, hidromasaje con agua verde y tratamientos de dermatología. En el sector 4, los baños de inmersión e hidropulsor sulfuroso, los tratamientos de estética, belleza integral, spa de manos, pies. Tratamientos de rosácea, acné, indicados por los médicos y las nebulizaciones.

Todo funciona en perfecto estado dentro del complejo de balneoterapia.

En las instalaciones externas funciona el baño N°9 de Fangoterapia, donde se realiza la aplicación de fango más un baño de inmersión en agua sulfurosa. El Baño 3, con un circuito para la familia, donde se realiza hidromasaje con agua verde, un vapor verde y se completa con una máscara facial. El sector 7 y 8 donde están funcionando la laguna del Chacho, vapor grupal, vapores individuales, baños de inmersión sulfurosa y ferruginosa. –

Los únicos baños externos no habilitados son los N° 5 y 6, donde se está llevando adelante un proyecto integral de modernización y remodelación que incluye trabajos estructurales en lo edilicio y en todo lo concerniente a la funcionalidad. No obstante, las prestaciones que allí se realizaban no se han resentido y se brindan actualmente en el Baño externo N° 7 y anexo laguna del Chancho (Vapor) y en el sector N° 3 dentro del complejo todas las patologías dermatológicas.

En el sector de kinesiología, se complementa la kinesiología tradicional con aplicación de fango y rehabilitación asistida en agua verde en el tanque de Hubbard.

Las Termas de Copahue se ubican a 1980 m.s.n.m., al pie del volcán activo que les da su nombre y que origina fumarolas y hervideros que mineralizan las aguas de deshielo, formando diferentes recursos termales que por su calidad, diversidad y simultaneidad son difíciles de encontrar en otro lugar del planeta.

Se disfrutan gracias a la decisión y el enorme trabajo, que data de muchos años, del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Porque esa naturaleza y geografía que hace que las termas tengan las mejores propiedades, también hace que sea imposible realizar trabajos a contra temporada. Por ello, estos trabajos deben encararse con muy poco tiempo y muchas veces con la temporada termal iniciada.

En este sentido, cabe destacar que, el invierno pasado fue duro, se pudo ingresar a la villa de Copahue recién el día 28 de octubre y los trabajos necesarios para habilitar la totalidad de las prestaciones se vieron retrasados más allá de la apertura el 01 de diciembre. Por ello y porque en Termas de Copahue se prioriza la seguridad y la atención cuidada, la laguna Verde y algunos baños externos se fueron habilitando a medida que se fue terminando con los trabajos programados.

«El desafío que todos los años es poner en funcionamiento Copahue, trabajando a contrarreloj para abrir la temporada a la altura que nuestros visitantes y las mejores termas del mundo nos imponen significa un desafío compartido», indicaron desde Termas. Agregaron que el sector público debe confluir y coordinar perfectamente un cúmulo de tareas inmensas. En tal sentido, explicaron que la apertura del camino de acceso, despejando grandes cantidades de nieve, es un esfuerzo extraordinario de la Dirección Provincial de Vialidad. Dando paso de esta manera al EPEN para electrificar la villa; al EPAS para restablecer el suministro de agua; a OPTIC y NEUTICS para la conectividad; al Ministerio de Salud para la puesta en funcionamiento de la Sala de Primeros Auxilios; Defensa Civil, Policía Provincial y Gendarmería Nacional, garantizando la seguridad; la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas, garantizando el cuidado y desarrollo sustentable del Parque Provincial Copahue y el indispensable y fundamental compromiso de la Municipalidad de Caviahue– Copahue que gestiona ambos destinos; el empuje del Ministerio de Turismo y de todo el personal del Ente Provincial de Termas del Neuquén.

Mencionaron también al sector privado, que pone su mejor esfuerzo, atención y recursos para brindar los servicios de alojamiento, comidas, excursiones, etc. a los visitantes, además de ser agentes de promoción indispensables para el destino.

«Es importante resaltar que los trabajos que se llevan adelante para la puesta en marcha son comandados y dirigidos por nuestro personal. La experiencia con la que cuentan en el conocimiento de la montaña, de las condiciones climáticas, de la terma y de la geografía de Copahue es única. Los trabajos que realizan cada año, contra reloj y contra clima, para acondicionar el complejo son un desafío constante. Pero no sólo se está trabajando en el acondicionamiento de las instalaciones, también en mejorarlas, renovarlas y en ampliar las comodidades que brindan. Estos son trabajos de fondo, que deben encararse y que son una decisión política firme de gestión de gobierno provincial. Para ello se deben encarar trabajos que son necesarios e indispensables para que nos den sustentabilidad», expresaron.