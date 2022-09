La sexta fecha del Campeonato Argentino de Motocross comenzó esta mañana con los entrenamientos de todas las categorías en el coliseo neuquino, luego de 4 años de ausencia.

La sexta fecha que reúne a más de 170 participantes, sumada a la expectativa de miles de aficionados observando las piruetas, es la gran oportunidad para los pilotos regionales de medirse con las principales figuras del certamen argentino de motocross, en el circuito La Barda de Neuquén. Competidores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz e incluso invitados de Chile, Bolivia y Uruguay fueron parte de la primera jornada motociclística.

Presente en la primera jornada, el subsecretario de Turismo, Germán Bakker expresó que “es una gran emoción ver una carrera en el circuito de la barda nuevamente”. Asimismo, agradeció a Sergio San Filipo de la organización “por todo el trabajo realizado en conjunto para que este campeonato sea posible”, a Camilo Echevarría, “por el acompañamiento y compromiso desde su persona y desde el Concejo Deliberante también”, y al secretario de Turismo de la ciudad Diego Cayol “por poner en valor todo el trabajo que esta haciendo la ciudad “hoy la ciudad de Neuquén ya es un destino turístico, no un destino de paso, sino un destino genuino, con actividad recreativa, cultural, comercial, deportiva e institucional”.

Asimismo, el subsecretario Bakker explicó que “todos los eventos de este tipo que estamos organizando, programando y ejecutando están vinculados a una lógica que llamamos estacionalidad cero, es decir, que todo el tiempo en Neuquén podamos tener eventos vinculados al turismo y a la recreación, y eso ya se nota en los números de ocupación y consumo de los lugares donde se desarrollan las actividades -y continúo- “además, en esta lógica de que esto es una inversión, así lo vive nuestro gobernador Omar Gutiérrez y así lo interpreta el ministro de Turismo, Sandro Badilla, y esa forma, esa inversión de poner en valor, de que todos estos equipos hoy estén acá, sus integrantes, los corredores, los mecánicos, las familias, que nos visiten, que conozcan la ciudad y lo mucho que tiene para ofrecer, es una inversión que vuelve, en posicionamiento, en marca, en reconocimiento, en contenidos que se reproducen en todos lados, y además, en la posibilidad de tener turistas, que eso es lo que son las personas que vienen a visitar Neuquén”, finalizó.

La actividad, comenzó a las 10 de la mañana con la primera tanda de los dos entrenamientos a las categorías MX3 A, B y C, 85 cc., 65 cc., 50 cc., MX2 A y B, y MX1 A y B, de 12 minutos cada una, que se repitió desde las 12.30 con el mismo cronograma. Posteriormente siguió la parte de mayor atracción, a partir de las 15.30 comenzó la clasificación de MX3, con sus 3 divisiones; a las 15.55, la categoría 85 cc.; a las 16.20, MX2, y a las 16.45, MX1, ambas en A y B, de 17 minutos cada una con 3 minutos de pruebas de largada.

En MX1A lidera el certamen Joaquín Poli, en MX1B, Nicolás Sastre; en MX2A, Tomás Moyano; en MX2B, Ignacio Leprandi; en MX3A, Norberto Debernardi, está cuarto Osvaldo Pérez; en MX3B, Kevin Etcheveste, y en 85 cc., Francisco Menichetti.

En conferencia de prensa y haciendo referencia al circuito de “la barda”, el piloto Francisco Menichetti (85 cc.) manifestó que: “es una pista muy difícil, por lo cual mi expectativa, es largar bien y hacer buena carrera”. Además, “agradeció a todos los que lo apoyan para hacer este deporte”.

Por su parte, el piloto Tomas Rivarola (Mx2B) expresó que: “la pista es linda, pero me sentí incómodo. Porque me costó darle la puesta a punto, ya que se rompe mucho el piso”. También agradeció a “mi familia, sponsors y todo el apoyo que me brindan”.

En tanto, Gabriel Fernández (Mx 3 B) señaló estar “muy contento de clasificar primero” – y señaló que- “es un circuito parecido al de Mendoza”. Además, añadió que: “me gusta mucho el circuito, son rápidos con piedras y son veloces. Muy buena la preparación”.

Mañana, domingo a las 9 comenzarán los entrenamientos, que serán obligatorios, y desde las 10.25 las primeras mangas, divididas en MX3, A, B y C; 65 cc.; 50 cc.; MX2, A y B; MX1, A y B, y 85 cc. A las 16.10 comenzará la segunda en MX2 y cerrará MX1, la elite.

Participan de la organización del Campeonato Argentino de Motocross el gobierno de la provincia del Neuquén, el ministerio de Turismo de la provincia, la municipalidad de Neuquén, el COPADE, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo.