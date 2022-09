Se trata del recambio de cañerías que está realizando el EPAS en calle Gatica, el tránsito estará afectado desde el viernes 23 a las 16 horas; hasta el domingo 25 inclusive.

Audio Omar Cammertoni, EPAS.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente de la Secretaría de Gestión y Servicios Públicos, está ejecutando una obra de agua potable que beneficiará a una parte importante de la ciudad capital. Se trata del recambio del acueducto de calle Gatica, entre Teodoro Planas y Río Senguer.

Actualmente los trabajos tienen un 74% de avance, están demandando una inversión superior a los 100 millones de pesos, que son financiados por el Gobierno de la Provincia de Neuquén. Cuando esté finalizada, la misma traerá aparejados beneficios circunstanciales en el abastecimiento de agua potable en esa zona.

Una de las partes más complejas de esta obra, es el empalme que se tiene que realizar en la ex ruta 22. Durante los últimos días, con el objetivo de no obstruir el tránsito sobre la misma, se realizaron maniobras que traerían como resultado la conexión de la cañería por debajo de esta arteria. Para ello la empresa que está ejecutando las tareas, contrató la realización de un túnel por debajo de la cinta asfáltica, que permitiría empalmar debajo de la ex ruta 22.

La ejecución de esta tarea tuvo un imprevisto, ya que debajo del asfalto, descubrieron una estructura de hormigón armado que no permitió logar con satisfacción el objetivo propuesto. Después de llevar a cabo en varias oportunidades esta maniobra, la empresa que está ejecutando la tarea, decidió realizar el tendido del mismo sobre la ex ruta.

En función de esta decisión se realizó un plan de trabajo y señalización que fue aprobado por Vialidad Provincial y la Municipalidad de Neuquén. El mismo permite la interrupción del tránsito durante el fin de semana. Esta acción posibilitará ejecutar las tareas excavando la cinta asfáltica y colocando la cañería desde la misma, permitiendo realizar la maniobra en forma ágil. Como alternativas para circular, se dejarán habilitadas calles aledañas que se pueden visualizar en el plano.

Durante el tiempo que se extiendan los trabajos, la empresa que ejecuta las tareas garantizará la seguridad de los peatones y la circulación vehicular con elementos reglamentarios para esta actividad. La señalización se llevará a cabo con material reflectario y luminoso, que permitirán ser visualizados en horario nocturno.

Es importante destacar que las tareas se llevarán a cabo en días no laborables, a los efectos de disminuir el impacto en el tránsito vehicular, que será coordinado por la empresa que lleva adelante las tareas y la Municipalidad de Neuquén.