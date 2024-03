Dónde donar sangre en Neuquén antes del fin de semana largo

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y las postas fijas de la Ciudad de Neuquén estarán brindando atención en la previa al fin de semana largo.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén se recuerda la importancia de donar sangre antes de un fin de semana largo, con el objetivo central de que los neuquinos y neuquinas que requieran una intervención o tratamiento con algún componente de la sangre cuenten con este insumo que no se puede fabricar de manera artificial y que solo se obtiene mediante la solidaridad de las y los donantes. Por este motivo, se invita a la comunidad a acercarse al Centro Regional de Hemoterapia (CRH) o a las distintas postas fijas que estarán funcionando en la previa al fin de semana largo.

En este sentido, desde la Red Provincial de Hemoterapia se realiza un trabajo de concientización sobre la necesidad de contar con un stock de unidades de calidad, destacando que la donación es un proceso que se realiza con todas las normas de bioseguridad necesarias.

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, solicitar un turno y presentarse con el DNI, no haber donado sangre en los últimos 3 meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, no estar en ayunas. A su vez, se recuerda que una correcta hidratación el día previo a la donación resulta fundamental.

Puntos de donación en la Provincia

De cara al fin de semana largo, en la Ciudad de Neuquén se puede concurrir al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Teodoro Luis Planas 1915, el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo, de 8:30 a 14 hs; y el viernes 29 de marzo, de 8:30 a 13 hs. Luego, retoma la atención el 3 de abril.

Por otro lado, la posta de extracción en el Hospital Castro Rendón, ubicada en calle Buenos Aires 450, funcionará el lunes 25 y miércoles 26 de marzo, de 9 a 12 hs.

En el Hospital Heller también se puede concurrir desde el lunes 25 de marzo al miércoles 27 de marzo, de 9 a 12 hs, con turno previo al 0299-4490708 o al WhatsApp +54 2994628946. Del jueves 28 de marzo al martes 2 de abril no habrá atención y tampoco se darán turnos.

Además, cabe recordar que se puede donar en otros puntos fijos de donación de la Provincia, como en los hospitales de San Martín de los Andes, Zapala, Centenario, Cutral Co-Plaza Huincul, Chos Malal y Junín de los Andes. Para más información, consultar los lugares y horarios.