Señor vicegobernador en uso de licencia, contador Marcos Koopmann; señora presidenta de Tribunal Superior de Justicia, doctora María Soledad Gennari; señor gobernador, compañero y amigo, mandato cumplido, doctor Jorge Augusto Sapag; señora vicegobernadora mandato cumplido, Ana María Pechen; señor intendente de Neuquén, en uso de licencia, amigo y compañero de ida, Mariano Gaido; señora Nora Serrano de Salvatori; señoras y señores diputados; señoras ministras y ministros; secretarios y subsecretarios; fuerzas armadas y de seguridad y policiales provinciales y nacionales; representantes del Consejo de la Magistratura; autoridades consulares; lonco comunidad lof Elai Co Silvana Susana Claleo; lonco representante zonal Picunches, Fernando Maripil; lonco comunidad Painemil, Elba Painemil; autoridad comunidad Lucero Pichinau, Norma Lucero; lonco comunidad Curruhuinca, Ariel Epulef; lonco comunidad Michaiqueo, Patricio Zapata; lonco representante zonal lafquenche, Lucas Quintupurai; lonco representante zonal Pehuenche, Daniel Salazar; representante zona Trahunco, Gabriel Cherqui; representante zonal Huiliches, Fidel Colipal; representante zonal central, Diego Mena. Mari Mari Lonco. Gracias por estar.

Señores y señoras presidentes de Comisiones de Fomento; veteranos de Malvinas; entidades empresariales; representantes de los sindicatos y gremios, públicos y privados, privados y públicos de la provincia del Neuquén; cooperativas; señor vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue; señor mandato cumplido de nuestra querida casa de estudios Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli; medios de comunicación.

Nuestro tránsito de gobierno en estos 8 años ha permitido dar un salto cualitativo en políticas públicas abriendo nuevas políticas sectoriales especialmente vinculadas a la participación y fortalecimiento de la ciudadanía transformándola en verdaderas políticas de Estado.

Esto es hablar de garantías institucionales, sociales, sectoriales – económicas, productivas pero siempre poniendo el acento y la prioridad en la centralidad en el desarrollo colectivo. Es sabernos parte de un proceso mayor, donde hombres y mujeres a lo largo del tiempo han hechos sus aportes en cada ciclo histórico de nuestra provincia. Neuquén pretende mostrarle al mundo y al país que es posible construir desarrollo sostenible a lo largo del tiempo, ser previsible, Neuquén es sinónimo de previsibilidad, con diálogos intergeneracionales, interpartidarios e intersectoriales. En nuestra provincia ponemos en valor la matriz de aprendizaje de quienes nos precedieron, transformando con diálogos constructivos y consensos recursos en riqueza. Aquí, en Neuquén, no se busca descalificar lo hecho con la finalidad de construir ocasionales enemigos políticos.

Hoy en Neuquén las políticas públicas en ciudadanía son una política de Estado. Juventudes, niñez, adolescencias, personas con discapacidad, diversidades, migrantes, pueblos originarios, la lucha contra la trata, mujeres, adultos mayores. Hoy se encuentran en la centralidad de los programas y acciones de los tres poderes del Estado. Promovemos activamente ciudadanías heterogéneas con vivencias y pensamientos múltiples que se desarrollen en libertad e igualdad de manera solidaria con su propia comunidad.

Vaya todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a quiénes estuvieron al frente de la trinchera, en uno de los momentos más complejos y desafiantes y tristes de la historia de la humanidad. Vaya nuestro reconocimiento a cada trabajador esencial y, en especial a cada trabajador del sistema de Salud público y privado de la provincia de Neuquén, del país y del mundo entero que dio su vida, que nos cuidó, que nos salvó y llevó adelante un claro ejemplo de gobernanza. Un proceso de vacunación transparente en la provincia de Neuquén. A todos. A las clínicas públicas, a los hospitales, nosocomios, a las comunidades que bancaron en el arraigo a cada uno de sus integrantes y fueron a los centros urbanos a buscar las vacunas; a todo el mundo de la ciencia, la innovación, la tecnología, la Universidad Nacional del Comahue que dijo presente, a los intendentes que fueron al frente de la batalla y no pensaron si se perjudicaban o no en cada una de las decisiones sino que pusieron el acento en cada una de las decisiones en cuidar y salvaguardar la vida de cada ciudadano a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén.

También, en particular, a 500 hombres y mujeres que no tenían laburo, que estaban estudiando algunos, que no tenían ni para estudiar, y cuando los convocamos fueron a cada centro vacunatorio y se pusieron al frente de ese proceso de vacunación. Hoy, como ellos dijeron presente, también tenemos un Estado activo y presente, y esas 500 personas, esas 500 familias forman parte de la Provincia y tienen laburo. Muchas gracias.

Hemos hecho del diálogo la herramienta más poderosa. Estoy convencido de la importancia y del rol que tiene el diálogo constructivo. Donde había conflictos, hemos establecido mecanismos de diálogo para ganar en armonía, en coordinación, en integración, en respeto, en solidaridad para prevenir y evitar nuevos conflictos. El diálogo, entonces, es para mí un factor ordenador de nuestras democracias. Apalanca la previsibilidad y otorga reglas y objetivos. Por ello nos planteamos la necesidad de lograr junto a las comunidades un hecho histórico, es cierto que surge de un fallo de la Corte Suprema a partir del desarrollo urbanístico de Villa Pehuenia, pero no es menos cierto que ese fallo podría haber dormido y dormido en algún escritorio. Nos hicimos cargo. Y hoy, en la provincia del Neuquén, tenemos aprobado y consensuado con las comunidades, y por decreto, el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Vengo a presentar, aquí, hoy, el proyecto de Ley para que este acuerdo tenga rango máximo institucional de Ley de esta Cámara de legisladores.

También, quiero agradecer todo el trabajo en conjunto y en particular al fiscal y a la Fiscalía de Estado porque está dando comienzo el primer desarrollo de esta consulta libre, previa e informada, el asfalto de la ruta 19 con las comunidades Curruhuinca y Vera en el acceso a Cerro Chapelco. Ya lo estamos aplicando.

De un total de 57 comunidades en condiciones de ser relevadas en el marco de la Ley 26160, yo el año pasado comprometí aquí frente a ustedes que íbamos a avanzar ene se relevamiento. Ya hay 18 comunidades con resolución conjunta Provincia – INAI, 4 comunidades aprobadas por provincia a la espera de aprobación INAI y 3 comunidades de Vaca Muerta acordadas con las comunidades a enviar al INAI. Muchas gracias por confiar en el diálogo constructivo, en el respeto, y en la paz y en la armonía.

Los acuerdos sectoriales gremiales, son otra muestra del poder del dialogo. Aquí quiero destacar y agradecer el trabajo de los ministros que respetaron la decisión que no era diciembre el mes para abrir las paritarias, que diciembre era el mes en el cual debíamos resolver un tema histórico, y ahí el reconocimiento a cada integrante de la Cámara, y en particular y principal a quien me acompaña con lealtad y nobleza, el actual vicegobernador de la provincia, Marco Koopmann, que abrió la agenda y llevó adelante un debate de algo que a 1100 kilómetros de distancia no logran resolver. De algo que a 1100 kilómetros de distancia le dan la espalda al pueblo de la provincia de Neuquén, porque nuestros recursos, gran parte de la matriz de nuestros recursos son no renovables. Quiero felicitar y agradecer a todos los que asumieron con coraje la necesidad de resolver que gran parte del salario no es más ganancia, sino que es salario, fortaleciendo los derechos de los trabajadores. Sé que es una decisión compleja y discutible en materia jurídica, pero no le voy a escapar al bulto, y vengo a presentar un proyecto de Ley, y sé que voy a contar con el acompañamiento de cada una y cada uno de ustedes para que, finalmente, ese 40 por ciento de asignación funcional no sea nunca más ganancia, nunca más el enemigo visible y silencioso que se genera en los desencuentros macroeconómicos nacionales carcoma el salario y el bolsillo real de los trabajadores.

Vengo a presentar el proyecto de Ley para que el 40 por ciento del salario de cada trabajadora y de cada trabajador de la Administración Pública quede desgravado de Impuesto a las Ganancias y sea salario real para siempre.

Mientras tanto, esperamos puedan resolver a nivel nacional en línea paralela y simultánea, pero nosotros ahí no podemos esperar, porque este mes 1200 millones de pesos en vez de irse fuera de la provincia, quedaron acá. ¿Saben qué es eso? Más laburo, más trabajo, más consumo. Forma parte de esto que hemos consensuado con los gremios en la figura de Carlos Quintriqueo (ATE), Marcelo Guagliardo (ATEN), UPCN, Viales. Quiero agradecer y fortalecer la previsibilidad que hemos construido este año en ser una de las primeras provincias en acordar salarios.

Y enfrentar y blindar las consecuencias de los desencuentros macroeconómicos nacionales que generan inflación, recesión, desocupación, pobreza, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los salarios en la provincia de Neuquén, del sector público y privado, están por encima de la inflación con recomposición real y efectiva.

Este año vamos a tener una espiral salarial ascendente, en 9 de las 12 liquidaciones, el salario se va a mover para arriba, no para abajo. Además, es importante destacar que entre el mes pasado y este mes, con la actualización salarial, el aumento salarial de los empleados públicos ha sido del 25,05 por ciento en 30 días, recomponiendo real y efectivamente, enfrentando a la inflación.

También, es importante destacar que esta propuesta y este acuerdo ha sido enriquecedor y superador de instancias anteriores, hemos sacado índices de otras jurisdicciones que no reflejaban la evolución de la inflación e impactaban en los salarios. Y hemos, también, llevado adelante y quiero agradecer a Estadísticas y Censos la elaboración de un índice que refleja la evolución de los precios real y efectivamente. Estadísticas y censos ha elaborado un índice que ya está funcionando, que releva a más de 400 productos la incidencia de los precios. Es un índice moderno y que refleja la libertad, la independencia, la autonomía con la que se transpira y se vive en la provincia de Neuquén.

Cuando por ahí en la Universidad hemos escuchado que cuando hay épocas inflacionarias hay que licuar gastos con aumentos por debajo de la inflación, yo me siento orgulloso y responsable que hemos conectados las universidades de los haceres con los saberes, y hemos dado recomposiciones salariales con un acto de inversión pública de estricta justicia por encima de la inflación. Eso es lo que ha permitido que la provincia de Neuquén es una de las causales fundamentales de nuestra paz y armonía y del desarrollo que luego habré de dejar en los distintos indicadores.

Otro ejemplo de participación y de fortalecimiento institucional ha sido el Plan Ganadero Bovino.

Los consejos de participación ciudadana como lo son el de discapacidad, de juventudes, de adultos mayores, de niñez han permitido una nueva manera de construir las decisiones de gobierno: se construyen horizontalmente, desde los sectores a los que beneficiaran las futuras políticas públicas. Los consejos han llegado para quedarse en nuestra provincia como una manera de incidir efectivamente en la toma de decisiones gubernamentales.

Quiero agradecer y felicitar todo el trabajo en los consejos locales micro regionales, el gabinete de la juventud, cómo se han incorporado en los estamentos municipales, demostrando que la juventud, además de tener pasado en el lugar que cada uno de ustedes, no es tan sólo futuro, sino que es presente y futuro. Y en esos espacios de participación, porque también estoy convencido de que lo van a hacer mucho mejor que nosotros, es hora también de que no haya restricciones de edad para que ocupen cargos públicos. Ustedes saben que hay una discriminación en la juventud, la edad, ellos no tienen la posibilidad y la oportunidad en estas elecciones que vienen hay gente que no pudo ser candidato a concejal por un tema de edad. No pueden ser ministros, no pueden ser subsecretarios, no pueden ser gobernador, no pueden ser vicegobernador, no pueden ser vocales del Tribunal Superior de Justicia, no pueden ser titulares del Ministerio Público Fiscal si no tienen tal edad.

Yo vengo a presentar un proyecto de ley convocando a referéndum para enmienda constitucional. De ninguna manera vengo a modificar las reglas de juego de esta competencia electoral. Lo vengo a presentar en la responsabilidad y en las convicciones de todo lo que hemos venido trabajando para que esta Cámara luego de las elecciones de este período, de este proceso electoral, lo debata y estoy convencido que van a llegar a un consenso y un acuerdo y luego será posible allí por el año 2025 cuando haya elecciones poder incorporar por el sí o por el no esta enmienda.

Yo quiero transmitirles mi convencimiento y agradecimiento a que gran parte de todo lo que hemos podido hacer en la provincia ha sido gracias a un gran que tiene la provincia, nuestras juventudes. Esas juventudes que no menosprecian ni discriminan son fruto de la educación familiar, de la educación en la escuela, de la educación en el deporte, en la cultura.

Estamos trabajando en conjunto porque estamos vinculados y conectados. Hemos logrado que finalmente la Patagonia exista como tal. Hemos llevado adelante un trabajo con los gobernadores y gobernadoras, con CFI, con COPADE y hemos logrado finalmente registrar la marca Patagonia y que sea un emblema patrio nacional.

Estamos trabajando en conjunto con instituciones de reconocido trayecto llevando soluciones con Naciones Unidas, el BID, ONU MUJERES, ONU HABITAT, ONU SOSTENIBILIDAD, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Consejo Federal de Inversiones, el Banco Mundial, la CEPAL, la Organización Mundial de Turismo, la fundación Gemológica Española, entre otros.

Todo lo hecho en estos años de gobierno ha tenido un principio orientador de nuestros programas y acciones: El desarrollo sostenible con equidad territorial.

En estos tiempos que nos ha tocado gobernar, en los cuales agradezco a ustedes todas las leyes que nos han brindado. En la provincia de Neuquén no hay ni una sola ley de gobernabilidad pendiente. En la provincia de Neuquén no hay ni una sola ley de presupuesto pendiente. Yo se los quiero agradecer porque aquí en la provincia de Neuquén hay acto de gobernanza, el oficialismo y la oposición trabaja y construye consensos y asume la responsabilidad del lugar en el cual lo puso en la silla en la que lo puso la ciudadanía para conducir los destinos de la provincia de Neuquén.

Hemos considerado que había que darle una nueva direccionalidad al desarrollo provincial: así aparecieron así la sostenibilidad y la equidad territorial como las modernas dimensiones de aquellas políticas desarrollistas que nuestros líderes, entregando la vida, jugándosela con coraje, levantando bien en alto la bandera de la libertad, independencia y autonomía del pueblo neuquino, habían construido con bases firmes en tiempos anteriores.

Un ejemplo concreto es como se fue ampliando territorialmente el desarrollo y transformando un recurso en riqueza, Vaca Muerta. Vaca Muerta que tuvo su epicentro, su comienzo allí por Añelo, se expandió a San Patricio del Chañar, a Vista Alegre, a Centenario, a Rincón de los Sauces, a Buta Ranquil, a Cutral Co, a Plaza Huincul y actualmente a Senillosa. El mapa del desarrollo geológico impacta también de manera sustentable y sostenible en el desarrollo de esas comunidades, de esos pueblos y desarrollos urbanos.

Detallaremos algunos aspectos principales de nuestra política en Desarrollo Sostenible con Equidad Territorial, sosteniblidad económica, productiva, social y ambiental.

Quiero aclarar que estoy marcando algunas de las cuestiones que hemos concretado y también va a haber autocrítica, porque en la gestión ha habido aciertos y errores, errores y aciertos. Quiero decirlo con total claridad y contundencia porque después surgen las críticas constructivas bienvenidas, pero se dice habla de todo lo bueno y voy a tratar de hacer un relevamiento de lo bueno y de lo que está pendiente y de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal.

Este año, en el marco de esta sostenibilidad, pondremos en marcha la Nueva Escuela Secundaria Neuquina. Fue gracias a la construcción de un diseño innovador, en un marco colaborativo y democrático, con todas las voces y con una fuerte impronta de toma de decisión en pos del derecho al conocimiento de las y los estudiantes. Propone garantizar el acceso, la permanencia, el egreso y reingreso de las y los estudiantes en la escuela secundaria obligatoria, siendo el Estado el garante y responsable del cumplimiento del derecho a la educación.

En los niveles y modalidades del sistema educativo se realizaron procesos curriculares con amplia participación de docentes, sindicatos y la Universidad Nacional del Comahue, quienes, en espacio de debate y producción, lograron consensos para escribir acuerdos pedagógicos del hecho educativo: que, como cuando enseñar y aprender.

Hemos implementado las Escuelas Inclusivas en consonancia con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fruto del trabajo de muchos años de toda la comunidad educativa se levantó la barrera y se abrió un desafío.

El desarrollo de nuevas tecnicaturas y posibilidades de formación docente que garantiza que en un radio no mayor a 100 kilómetros una propuesta de educación superior pública, estatal y gratuita. Las diplomaturas junto a la Universidad Nacional del Comahue han fomentado la oferta académica con salida laboral.

En la provincia de Neuquén, gracias al liderazgo y conducción de Marcos Koopmann, y el trabajo activo de cada diputado, no hay que pagar más el transporte de colectivo para ir de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo para estudiar. Esa es inversión pública con justicia social y quiero agradecer a las juventudes porque fueron artífices activos fundamentales para esto.

Lo son también en una ley que ustedes aprobaron y debatieron, y quiero felicitarlos, que establece la desgravación de impuestos provinciales de un porcentaje del 50 hasta el 100 por ciento de las contribuciones patronales por seis meses y prorrogable por seis meses en la generación de cada puesto de trabajo joven entre 18 y 34 años de edad o que se registre porque está en negro, pasando a estar en blanco, cada uno de esos jóvenes. El emprendedurismo joven también es acompañado. Agradecer la mirada presente de las políticas de estado hacia las juventudes.

Hemos creado el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. Incorporando la mirada de niños, niñas y adolescentes y jóvenes a las acciones que se generan desde el Estado.

Se modificó la Ley 3202, que complementa la norma neuquina que establece la participación igualitaria de género en ámbitos de representación política, al permitir que los reemplazos en cargos parlamentarios sean con personas del mismo género.

La interculturalidad es un objetivo y un compromiso que el gobierno de la provincia asumió con responsabilidad para que se respire y se transmita respeto, coordinación, articulación y armonía en toda la provincia. Algunos de los hitos en esta materia han sido:

La concreción de la Consulta Previa, Libre e Informada.

La puesta en marcha del Hospital Intercultural en Ruca Choroi. Único en toda Latinoamérica en combinar la medicina tradicional y la mapuche.

La puesta en marcha de la diplomatura “Elementos para la Comprensión y la Acción en Contexto de Relaciones Interculturales”, en Aluminé.

Por primera vez en toda la historia un integrante de una comunidad, elegido por las comunidades, no por el gobernador, elegido por las comunidades preside PULMARI, Daniel Salazar, aquí presente. Junto a la Corporación PULMARI, el CFI, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, COPADE y otros organismos llevaremos adelante la planificación y el ordenamiento territorial, con especial énfasis en la conservación ambiental, de la zona de ÑORQUINCO. Propiciando el desarrollo bajo el paradigma de la sostenibilidad de quienes allí desarrollan actividades productivas en armonía con el ambiente, y por el otro, resolver distintos aspectos vinculados a los pobladores y pobladoras de ley y a personas concesionarias que han hecho aportes significativos al desarrollo local con sus proyectos.

Otro hito, el Nuevo edificio del CPEM 93, un colegio secundario intercultural al que concurren 148 alumnos en Ruca Choroi.

Neuquén se ha vinculado consolidándose en la zona patagónica con las otras zonas y el país y también en su vinculación con el mundo entero. Hoy vendemos productos, bienes y servicios. Petróleo, Productos químicos orgánicos, Peras, Manzanas. También exportamos Cerezas y otras frutas de carozo, Vinos, Jugos de Fruta, Aceite de Oliva, Frutos Secos, Truchas asalmonadas, Fibras textiles de Mohair (oveja) y pelo cashmere, Ganado bovino en pie, Carne caprina, Turismo, Conocimiento y expertise en petróleo y gas.

Y siempre surgen nuevas posibilidades y oportunidades. Ayer al dialogar con el embajador de Japón me planteaba la posibilidad de que nuestros vinos lleguen, ya están llegando, porque al ser más suaves, son más compatibles con las comidas de Japón las cuales no son tan fuertes y tan picantes, con lo cual este vino nuestro empalma mejor que vinos de otras provincias del país. Así como también la vinculación con el desarrollo turístico, con la donación de autobombas que realizaron en su momento y obviamente y lógicamente el interés que tienen en vincularse para que les proveamos de petróleo y gas.

Hemos fortalecido aún más las empresas públicas, yo quiero agradecerle a cada trabajador y a cada trabajadora de cada empresa pública, llegamos con arraigo y con desarrollo allí donde las leyes del mercado impiden que llegue el sector privado. En la provincia de Neuquén trabajamos articulando lo público y lo privado, en la provincia de Neuquén nunca privatizamos una empresa pública ni expropiamos capital privado.

Quiero destacar al EPEN, al EPAS, al BPN, a Vialidad provincial, a la ENSI, a Artesanías Neuquinas, a Corfone, a Cordecc, al Eproten, a Cormine, a GyP, Hidenesa y Emhidro están comprometidas con el desarrollo provincial y llegan donde la ecuación económica y la lógica del mercado indica que no.

Cumplimos también junto a Mariano (Gaido) en un hecho histórico, largamente anhelado, brindando seguridad energética, hoy Calf tiene el contrato de concesión que anheló durante muchos años y décadas.

El turismo, la segunda actividad económica de la Provincia, una verdadera política de Estado que amplifica y diversifica la matriz productiva local. Una verdadera industria sin chimenea con capacidad para 30 mil turistas en más de 800 alojamientos habilitados, un crecimiento ha tenido en los últimos 20 años del 100 por ciento.

Los aeropuertos de Neuquén y Chapelco alcanzan récord tras récord, mensualmente. Hemos construido en Chapelco la segunda plataforma de aparcamiento y ahora vamos a construir la tercera plataforma de aparcamiento para que haya más vuelos y más frecuencias. Estamos también ya cerrando y confirmando que al igual que el año pasado vamos a tener el vuelo directo San Pablo – Chapelco para generar el desarrollo turístico y económico del sur de la provincia de Neuquén.

Estamos remodelando el aeropuerto de Chos Malal que contará con una pista completamente nueva. Obra que ya ha dado comienzo.

En la provincia de Neuquén obra pública que se empieza, obra que se termina. De los 30 jardines de infantes comprometidos en una instancia anterior a nivel nacional, ya hemos con los recursos de cada uno de ustedes, de cada neuquino y de cada neuquina, construido, habilitado e inaugurado 23 de esos 30 jardines. En los próximos meses habremos de finalizar e inaugurar los 30.

Hemos construido dos nuevas hosterías, la primera de ellas ya inaugurada en Los Miches. La segunda, en construcción, en Manzano Amargo y también vamos a lanzar y ejecutar con todos los proyectos ya finalizados y con los recursos para empezar su inversión en Tricao Malal, en Villa Nahueve y en Andacollo.

En Neuquén capital ya contamos con el Centro de Convenciones y Exposiciones “El Cisne” que contribuirá al desarrollo del turismo de eventos y convenciones.

Fortalecimos 10 rutas turísticas y por ley 3083, que ustedes aprobaron y sancionaron reconocimos, registramos y jerarquizamos las fiestas y eventos populares. Dinamizador de la economía, visibilizador de nuestra historia. En total, hoy en la provincia de Neuquén hay 1000 fiestas y eventos al año.

Neuquén es Mundial. La provincia se convirtió en una plaza internacional de eventos deportivos y culturales. Solo este año tendremos 20 competencias de jerarquía mundial que potencian el turismo y nos conectan al mundo.

La puesta en marcha, sí hemos puesto en marcha al igual que en Europa el desarrollo del turismo inteligente que forma parte de la innovación, la ciencia y la tecnología y la economía del conocimiento. La puesta en marcha con la ONU, con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con el CFI.

Y proyectamos y estamos ejecutando un espacio de gestión operativa, el Smart Office, cuyas funciones son la estrategia de datos; el análisis de los mismos; la calidad; la captación y gestión de fondos; la innovación y tecnología; y el sistema de seguimiento integral de gestión en la articulación pública y privada.

La economía 4.0 aplicada al turismo ya es una realidad. En Las Ovejas se desarrolla el TURISMO ASTRONOMICO y en Las Lajas empezamos a desarrollar luego de todas las aprobaciones y autorizaciones el TURISMO DE EXPLORACIÓN DE CAVIDADES NATURALES.

Quiero anunciar la continuidad del Pre Viaje neuquino, el programa “Viví Neuquén”, con descuentos y promociones en servicios y actividades turísticas para residentes de la provincia del Neuquén y también de Río Negro.

En materia energética hemos hecho realidad Vaca Muerta. Vaca Muerta es política de Estado hemos puesto todo, absolutamente todo. Inclusive una derrota electoral en su momento, porque pensamos no solamente en las actuales, sino en las actuales y en las futuras generaciones.

¿Qué hubiese sido del país si no hubiésemos desarrollado Vaca Muerta? Vaca Muerta le evitó el año pasado una sangría de 20.300 millones de dólares y este año le evita 22 mil millones de dólares. no hubiese sido posible que los hogares, los comercios, las empresas tuviesen energía. Hemos logrado triplicar la producción de petróleo y de gas en estos años.

Hemos superado la marca histórica de producción de Neuquén, el mes pasado fueron en petróleo barriles 315 mil, en gas hemos superado 91 millones de metros cúbicos día de gas. A fin de año estaremos produciendo de 400 mil barriles por día y superando los 100 millones de metros cúbicos por día de gas.

Nuestra proyección, y aquí lo dejo, indican claramente que al 2027- 2028 estaremos produciendo 1 millón de barriles día de petróleo y superando los 160 millones de metros cubico de gas. Lo dejo por escrito para el debate como también vengo a dejar y complementar lo que presentamos el año pasado, el año pasado el plan de desarrollo al 2030 y este año vengo a plantear y a dejar para ustedes, en vuestros escritorios, y para toda la comunidad de la provincia de Neuquén el Pan de desarrollo de Vaca Muerta al 2030, el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable al 2030, el Plan de Desarrollo de la Salud al 2030, el Plan de Desarrollo Educativo al 2030, el Plan Ganadero Bovino provincial al 2030. Así como dejo también la rendición del informe de Gestión del año pasado.

Por último, decir que en Vaca Muerta ese nivel de producción al 2030 es con tan solo la producción masiva industrial del 25 por ciento de la superficie de Vaca Muerta. O sea que miren todo lo que hay para desarrollar de manera voluntaria y en este sentido me parece importante destacar los debates, las discusiones y los convencimientos que hemos dado. Lo hemos logrado porque hemos defendido lo nuestro, porque hemos defendido a nuestros recursos y a nuestras familias. Porque una y otra vez defendimos y provincializamos los recursos neuquinos y de cada neuquino y de cada neuquina.

Sino, y lo digo con mucho respeto, los desencuentros de las políticas macroeconómicas nacionales hubiesen impedido que este recurso se transforme en riqueza, porque hay otros recursos en el país que no han logrado transformarse en riqueza. Y es algo que no debemos olvidar y quiero agradecerles, ayer vinieron autoridades del Gobierno nacional y lanzaban por primera vez acá, y decían “acá queremos largarlo para que replique en el país”, 35 mil millones de pesos a tasa subsidiada , aportes de más de cien millones de pesos no reintegrables para fortalecer el entramado de los emprendedores locales, el emprendedurismo , para seguir avanzando en la composición local del compre neuquino y el empleo local y para seguir sustituyendo importaciones.

Equidad territorial

Pusimos en marcha y llegamos actualmente a un nivel de ejecución del 90 por ciento del Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial con el que me presenté a la reelección y vamos a terminarlo en un cien por ciento en los 9 meses pendientes.

De manera colectiva, interinstitucional e intersectorialmente continuamos la construcción continua y permanente de la visión al 2030 del desarrollo de nuestra provincia. aquí quiero destacar el trabajo articulado con Naciones Unidas que nos ha abierto una gran puerta.

Hemos entregado más de 10 mil nuevas soluciones habitacionales. Aquí quiero la excelente iniciativa y creación del Institutos municipales como ha realizado el intendente Mariano Gaido de la ciudad de Neuquén y otros intendentes en el interior que están avanzado con el desarrollo de loteos con infraestructura de loteos y servicios. Y quiero decirles que voy a apoyar con fondos y con recursos este desarrollo para poder cumplir a lo largo y lo ancho con la concreción de hacer realidad el sueño del techo y la vivienda propia. Directamente, a través de ustedes. Como los reflejan excelentes intendentes como los cuatro Carlos, como Mariano, como Leandro, y no es solamente alumbrado, barrido y limpieza, es involucrase activamente son las políticas públicas para darle sustentabilidad y sostenibilidad a la ciudad de Neuquén, a cada ciudad y a cada pueblo.

Por eso también quiero compartir con ustedes, con Javier, que así como hemos ido construyendo paseos costeros de frente y de cara a nuestros ríos, lagos y lagunas, lo estamos haciendo actualmente en Pilolil, lo estamos haciendo en Loncopué, lo estamos haciendo en Las Lajas, lo hicimos en Chos Malal, lo estamos haciendo en Manzano Amargo, lo hicimos en Neuquén, el Plottier, en Senillosa, en Centenario, ahora también. Así como construyó heróicamente en plena pandemia 27 kilómetros de paseo costero a la vera del río Neuquén y llegando porprimera vez a la confluencia del río Neuquén y Limay, junto a Mariano y Javier también vamos a construir 8 kilómetros de peso costero uniendo y vinculando Neuquén a Centenario, Centenario- Neuquén.

En materia de videoseguridad, llegaremos este año a 2.516 cámaras con una cobertura de 24 localidades en toda la provincia.

Hemos realizado más de 1200 nuevos kilómetros de rutas entre asfaltado, repavimentado y acondicionamiento de caminos. Gracias a Vialidad y a Chany (Sapag) que nos han dado una gran mano.

Como parte del Nodo Logístico de la Confluencia se finalizó la doble vía Neuquén – Arroyito y el viaducto y ya se trabaja en los proyectos ejecutivos para lo que se denominaba Multitrocha de ruta 22, se amplíe y llegue a Plaza Huincul, Cutral Co y a Zapala.

La Lay de proyecto ejecutivo para ampliar la ruta 237 hacia Villa El Chocón, en abril estará finalizada la pavimentación de la nueva ruta provincial 67, en la doble vía estamos trabajando en la ruta 7 y en circunvalación de ruta 7 y 17 en Añelo. En ese sector, se repavimentó la ruta provincial 7 entre Añelo y San Patricio del Chañar.

En este marco quiero anunciar el envío y la presentación de un proyecto de ley que crea un canon por uso intensivo de la Ruta Provincial N° 67, para conservación y mantenimiento que será abonado por las personas humanas y/o jurídicas afectados al tránsito pesado de la actividad hidrocarburífera. Bien vale la aclaración de la historia, esa ruta cuando empezamos a dialogar, las empresas petroleras tuvieron la iniciativa y la idea de asfaltarla ellas, porque nosotros estamos haciendo 7, 17, 51, asfaltamos 7 hasta Añelo y luego con el debido tiempo vamos abrir la posibilidad de financiamiento de la CAF, y dijimos que si. Con lo cual ahora estamos pidiendo que a través de la utilización de esa ruta, a través del peaje, abonen los fondos que nos permitan mantener esas rutas y otras rutas porque nos hicimos cargo con recursos de cada neuquino y de cada neuquina de las rutas de toda la provincia.

Se pavimentó un tramo de 34 kilómetros de la ruta provincial 23 que conforma un corredor entre Zapala y Junín de los Andes en el extremo oeste de la provincia y vincula tres pasos fronterizos de importancia. Ya está en marcha el tramo Pino Hachado – Litran, con un nivel de avance del 20 por ciento. Es una obra de ingeniería muy importante desarrollada para poder tener transitabilidad durante todo el año, se elevó la traza en algunos sectores hasta 8 metros de altura para evitar la acumulación de nieve. Esto lleva seguridad, desarrollo del turismo y la unión de dos pasos fronterizos Pino Hachado e Icalma. Estamos en proceso de licitación del tramo Puesto Jara – Litran y Rahue – Pilo Lil. Los fondos asegurados y garantidos de la ruta 23 uniendo al centro con el norte de la provincia, al cabo de año y medio, dos años, va a estar totalmente asfaltada. Muchas gracias.

Se asfaltó el tramo de 13 kilómetros entre el acceso a Villa del Nahueve y el acceso a Las Ovejas en la ruta 43, columna vertebral del Norte neuquino y está planificado el asfaltado en la ruta provincial 39, tramo Andacollo-Huinganco. Hemos finalizado el proyecto y pondremos a licitación la pavimentación de las rutas provinciales 43 y 54 que beneficiarán llegando a Manzano Amargo y Varvarco.

Equipos técnicos ya trabajan en el proyecto ejecutivo de pavimentación de la ruta provincial 21 en los tramos Loncopué-El Huecú y El Huecú-El Cholar.estna finalizando el proyecto ejecutivo y vamos a llamar a licitación para la etapa del asfalto de la ruta 21. También estamos elaborando y finalizando el proyecto ejecutivo de la traza de la ruta 13 de Zapala a Villa Pehuenia y vamos a llamar a licitación una primera etapa del asfalto de la ruta 13.

Se pavimentó la travesía urbana de Villa Traful y avanza el asfaltado de acceso a la localidad por la ruta 65.

Hemos dado inicio en este verano a la pavimentación de los últimos 15 kilómetros de la ruta provincial 61 camino a Lago Huechulafquen.

Hemos finalizado seis puentes. Sobre el río Malleo, el segundo puente en importancia en toda la provincia, allí en Chos Malal sobre el río Curi Leuvú. También los puentes Blanco, Lileo, Vaca Lafquen, y Tricao Malal.

Estamos finalizando en estos días el puente Caepe Malal sobre el río Curi Leuvú y también finalizamos a la salida de Loncopué el puente sobre el arroyo Pichinco.

Puente de La Rinconada. El puente de La Rinconada comenzaremos el hormigonado a partir del 8 de marzo, es decir, del lado de Junín de los Andes hay que poner dos pilotes, uno de esos dos pilotes ha llegado a la perforación y ya estamos en presencia de la roca que permitiría hincar ese pilote. Están haciendo el trabajo y el tránsito para el segundo pilote y llegar a esa roca, gracias a Dios hemos llegado hasta acá y con el gran trabajo que están desarrollando no fue necesario ir a 50 metros sino aproximadamente a 34, 35 metros, con lo cual estamos estimando que si esto sigue así que el día 8 de marzo se empiezan a hormigonear esos dos pilotes.

Quiero agradecer a cada trabajador y cada trabajadora, a Vialidad Nacional, a la empresa y decirles entonces que obra, entre la que se está montando y la que está a la vera del lecho del río, hay un 75% de avance de obra. Apenas se terminen esos dos pilotes, se están montando las vigas y rápidamente vamos a ver un gran avance. Mi compromiso y responsabilidad, y en esto, la asumo, es que este puente lo podamos transitar e inaugurar a más tardar a fines del mes de noviembre de este año.

Estamos en el último paso, gracias Vicente por todo tu trabajo, hemos logrado un acuerdo con un parcelero, con un poblador y estamos abriendo el camino en los últimos cuatro kilómetros. Neuquén incorpora un nuevo paso fronterizo el mes que viene Minas – Ñuble que nos integra y nos fortalece en el norte neuquino en el Departamento de Minas a Chile.

Impulsamos diversos proyectos de infraestructura productiva entre los que se destacan la Modernización del Sistema de Riego Chañar, Programa de Gestión Integrada de Riesgo en el Sistema Agroindustrial Rural, Electrificación Rural Sur y Planta de Procesamiento de Pescado en Piedra de Aguila. Empezamos por la electrificación en el norte, vinimos del centro al sur y del sur al norte. Agradecer todo el trabajo que ha realizado el EPEN y cada una de las empresas contratadas y principalmente, antes que me rete Amalia (Sapag), todo el trabajo que ha hecho Amalia junto a todo su gran equipo en el trabajo productivo con anclaje territorial en cada localidad y en cada ciudad.

Vengo a presentar un proyecto de Ley de autorización para tomar un préstamo con organismos multilaterales de crédito, hasta la suma de U$S 60 millones para el financiamiento de desarrollo rural y agricultura periurbana. Quiero decir que cada una de estas autorizaciones se están ejecutando. Facundo (López Raggi, ministro de Producción e Industria) y Amalia (Subsecretaria de Producción) han hecho un gran trabajo y por eso necesitamos continuidad a estas autorizaciones para gestionar en los organismos multilaterales de crédito que son tasas totalmente subsidiadas.

También vamos a presentar, presento y dejo aquí, una iniciativa de ley que modifica los Programas de Promoción de la Sanidad y Calidad Frutihortícola. De acuerdo al pedido de los productores y las productoras y la visión productiva provincial ampliada, para incorporar los cultivos de nectarines, duraznos, ciruelos, vid, cerezos, frutas finas y olivos.

Se conformó una red de Parques Industriales, se amplió el Mercado Concentrador y Carlos (Koopmann, intendente de Zapala), gracias a tu tremendo trabajo, la semana que viene finalmente vamos a inaugurar, y es una realidad la Zona Franca de Zapala para toda la provincia. Felicitaciones Carlitos.

En materia educativa, en los últimos ocho años construimos y habilitamos 73 nuevos edificios escolares. En promedio en estos 8 años, entre lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a terminar cada mes y medio inauguramos un nuevo establecimiento educativo. Y llevamos adelante la construcción de 178 ampliaciones y refacciones en estos 8 años, entre lo que hicimos y lo que vamos a hacer en promedio por mes inauguramos una nueva ampliación y refacción de cada uno de nuestros establecimientos educativos. Muchas gracias a las empresas constructoras, a las trabajadoras a los trabajadores que bancaron momentos muy difíciles. Gracias al equipo de Obras Públicas de la provincia de Neuquén.

En materia de Salud, hemos finalizado el nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, y quiero rendirle honores a una persona especial, donde dio sus últimos respiros y suspiros, una mujer que transformó San Martín de los Andes y el sur de la provincia, una gran dirigente, Luz María Sapag.

Decían que no lo íbamos a poder terminar y lo terminamos. Agradecer al actual gobierno nacional y al anterior gobierno nacional porque lo hicimos con ellos, con los dos. Es el hospital más grande la Patagonia. También hicimos en la gestión anterior el hospital de Añelo, ampliamos los hospitales, refuncionalizamos y tenemos un nuevo hospital inaugurado en medio de la pandemia que fue fundamental y decisivo para el centro de la provincia en Zapala, gracias Carlos (Koopmann) por tu involucramiento.

Estamos ampliando, hicimos la primera etapa y ahora la segunda en Senillosa y en Aluminé, uno de los hospitales más antiguos. Estamos también -con los problemas que tuvimos, Daniela- a un paso y en el mes de marzo vamos a inaugurar la primera etapa del nuevo hospital de Rincón de los Sauces.

Estamos llevando adelante obras en el hospital de Buta Ranquil. También construimos el espacio para el acelerador lineal -que está a consideración de las autoridades de competencia nacional para que pueda empezar a funcionar-, está toda la obra terminada, los recursos, y en forma cercana están funcionando ya los consultorios preventivos. También en el Castro Rendón remodelamos el Área de Pediatría.

Realizamos nuevas obras en los hospitales Bouquet Roldán, de Chos Malal, Cutral Co-Plaza Huincul, Las Ovejas, estamos trabajando en el El Cholar y ayer se abrieron los sobres para empezar a trabajar en la ampliación del hospital de El Huecú.

Y estamos dando comienzo a algo que pocos creían y que es una realidad: el hospital más importante del país, público. El Hospital de la Norpatagonia comenzó en la ciudad de Neuquén. Y es un hospital que ha comenzado fruto también de una decisión histórica y estratégica con la conducción de Mariano Gaido, cuando cada uno de ustedes brindó el apoyo para la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Neuquén capital. No hubiese sido posible si ustedes no hubieran aprobado esa ley que presentó Mariano. Muchas gracias y felicitaciones, y tengo la ilusión de poder inaugurar la primera etapa de ese hospital antes de finalizar la gestión en el mes de diciembre.

Y lo hicimos posible -quiero dejar aclarado- sin vender, sin comercializar ni un metro cuadrado de donde hoy se asienta y se asentó siempre el hospital de máxima complejidad, al cual van todas las derivaciones y es la espalda del sistema de salud, que es el actual emplazamiento del hospital Castro Rendón en la calle Buenos Aires. Nosotros no vamos a hacer ningún negocio con ese lugar. Ese lugar y ese espacio van a seguir siendo para el fortalecimiento del desarrollo de la salud y de las distintas instancias en que la comunidad así lo resuelva y lo decida.

Tengo a presentar un proyecto de Ley de regulación del ejercicio de la profesión de la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias. Hoy los eventos traumáticos y la muerte súbita prehospitalaria ocupan un lugar fundamental en la demanda de servicios de emergencia, de modo que resulta indiscutible que las situaciones de emergencia requieran más personal capacitado para brindar una atención sanitaria más amplia y efectiva.

Quiero agradecer y felicitar la mejor gestión, para mí, al frente del Sistema Integrado de Emergencias Médicas de Neuquén. Que no se queda acá en Neuquén: que abrió en nuevas casas y nuevos espacios del interior de la provincia. Hoy el SIEN atiende las emergencias médicas también y está presente en Zapala, en San Martín de los Andes, y vamos camino a Chos Malal y Rincón. Felicitaciones y mi agradecimiento a las actuales autoridades del SIEN por haber descentralizado este sistema de emergencias exitoso a lo largo y a lo ancho de la provincia del Neuquén.

En Zapala, también este año -ya estaba prácticamente terminado, se estaban sacando los elementos de obra-, estimo que este mes o a más tardar el mes que viene, estamos inaugurando la principal casa del Instituto de Seguridad Social del Neuquén en el interior de la provincia, en Zapala. Cumplir. Cumplimos con el mandato histórico. No entregamos el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Sigue siendo de cada neuquino y de cada neuquina.

Llevamos adelante una Revolución deportiva y cultural con más de 200 nuevos espacios deportivos. Construimos y habilitamos nuevos gimnasios en Paso Aguerre, Las Ovejas, Sauzal Bonito, El Sauce, Villa Pehuenia, Aluminé, Aguada San Roque, Z1 en Neuquén capital. Logramos finalmente poner en funcionamiento y terminar, con la excelente gestión de Carlos Saloniti, el Ruca Che del Interior en San Martin de los Andes, y culminamos la obra del Ruca Chapa en Vista Alegre.

Hicimos una de las pistas más importantes de patín de la Patagonia y una de las ocho más importantes del país en la Ciudad Deportiva. Quiero anunciarles que el próximo lunes comenzamos a techar el patinódromo de la provincia del Neuquén en el Parque Valentina. Tuvimos algunos inconvenientes, pero ya están solucionados y en el mes de abril habremos de inaugurar finalmente la primera cancha de hockey base agua de toda la Patagonia.

Terminamos dos piletas en Loncopué y San Patricio del Chañar y nos encontramos realizando con equipos técnicos los prototipos para la construcción de 10 piletas y piscinas de competencia y enseñanza en toda la provincia. Construiremos el primer natatorio olímpico de la Patagonia aquí, en la Ciudad Deportiva.

Vengo trabajando hace un tiempo, dos o tres años, en un proyecto que consideramos con Marcos, con Mariano. Dialogando con las instituciones del deporte y la cultura consideramos que había que esperar el momento propicio. Priorizamos la accesibilidad y el desarrollo de la infraestructura y equipamiento lo más cercano posible de donde vos vivís, pero en este tiempo -así como lo estamos haciendo con el hospital de la Norpatagonia, así como lo hicimos con el Cisne, el centro de convenciones y exposiciones- es tiempo también de que empecemos a visibilizar, comunicar, debatir y discutir para construir aquí, en la ciudad de Neuquén, el campus deportivo, cultural y educativo, que contendrá el estadio único de fútbol.

Hay un proyecto, que lo hemos trabajado, y hay una iniciativa privada que ha sido presentada. Lo pongo a consideración para el debate. Quiero trasmitir la necesidad de que no sea solamente un estadio de fútbol, que tiene que incorporar otros objetivos como venimos trabajando. Incluso estamos hablando del desarrollo de un parque de dinosaurios, el desarrollo deportivo en el tránsito ciudadano de cada uno y cada una de nosotros.

Así que es un proyecto que hoy estamos en condiciones de poder priorizar y que de ninguna manera levanta el pie del acelerador de todas las inversiones en infraestructura deportiva y cultural que estamos haciendo. Inclusive hemos llegado a que una comunidad allí en Ruca Choroi tenga la primera cancha de fútbol sintético de la provincia.

También quiero agradecer y felicitar el trabajo de cada uno de los representantes gremiales porque Neuquén es la primera provincia en tener a todos los trabajadores y trabajadoras conveniados: seguridad jurídica laboral para el empleo público provincial en la provincia del Neuquén. Gracias a los dirigentes sindicales que pusieron todo lo que hay que poner para llegar a un consenso y acuerdo.

Hemos creado el programa en materia de revolución cultural “Música en Bandada”. Son 40 orquestas que están funcionando y nos quedan pendientes, Fox, 17 pueblos para llegar en una revolución de adhesión cultural temprana.

Creamos el Espacio Trama en San Martín de los Andes, el Museo de Artes Visuales en Zapala, estamos trabajándolo, lo recuperamos y pondremos en valor. Compramos, recuperamos para todo el pueblo de Centenario el ex Cine San Martín de Centenario y junto a Gustavo estamos llevando adelante la Remodelación del ex cine Ruca Lighuen de Plaza Huincul.

Hemos creado y afianzado el Corredor Cultural compuesto por La Casa de las Culturas, el Centro Cultural Alberdi, la Casa Museo Gregorio Álvarez, la Biblioteca Patagónica Pérez Morando, la Sala Alicia Fernández Rego y la nueva Biblioteca Pública Popular. Esta nueva infraestructura, coronada con la reciente inauguración de La Usina Cultural y el Museo de Bellas Artes, que estamos llevando adelante la refacción. Felicitaciones por todo este trabajo en materia cultural.

También hemos avanzado en legislación moderna para seguir promoviendo los derechos a la accesibilidad en la cultura, han sido muy importantes las leyes que ustedes han sancionado como la ley de Cantoras Campesinas del Norte Neuquino, la ley de Museos, la ley de Bibliotecas Populares que asiste a todas las Bibliotecas de la Provincia y la Ley de Cine con la creación del ENCINE y el Fondo de Fomento para la Industria del Cine.

Después de 18 años logramos finalmente el traspaso de la ex Unidad 9, espacio que se incorporó al desarrollo urbano. Hemos avanzado en una primera etapa con una gestión notable en tiempo record en el medio de la pandemia de Mariano Gaido, con la creación del parque, afianzando, promoviendo y respetando la historia de nuestros derechos humanos, el Parque Jaime de Nevares. Ya está incorporado en nuestro tránsito ciudadano. El próximo 6 de marzo firmaremos con el Ministerio de Justicia de la Nación el traspaso definitivo de todo el predio.

Avanzamos en un plan de conectividad por banda ancha que benefician a las localidades del Centro y Norte de la provincia.

Somos la única provincia con una red de monitoreo en tiempo real de volcanes. Se controlan y monitorean el Copahue, Lanín y Laguna del Maule y se desplegará en las formaciones volcánicas Domuyo y Tromen. Junto al INPRES ya funcionan las ocho primeras estaciones que conforman la red de sismógrafos en la cuenca neuquina.

Para reducir la llamada brecha digital educativa ya entregamos 20 mil computadoras a nuestros estudiantes y vamos a seguir trabajando junto a cada una de nuestras autoridades y eslabones del sistema educativo, para poder llegar a que cada alumno tenga una computadora y que no sea más un privilegio sino un derecho asistido con un Estado presente y activo.

Quiero felicitar también la gestión que llevó adelante, en particular Mariano, que logró que después de 28 años vuelva el tren a Neuquén capital y a Plottier.

Como ciudadano me siento honrado del trabajo que llevaron adelante el Concejo Deliberante y las autoridades de Neuquén, de Plottier, y en particular de Neuquén que hemos resuelto el talón de Aquiles en el transporte, en la vinculación y el tránsito de Neuquén capital. Hoy la ciudad de Neuquén tiene un transporte público moderno y ágil como se merecía, después de décadas que no lo tenía. Felicitaciones, es un acto de estricta justicia social.

Pero para un desarrollo equilibrado del territorio, es imprescindible que nos hagamos cargo de la operación de las vías férreas desde Neuquén hasta Zapala, apuntando además a la concreción del proyecto para construir el tendido ferroviario entre Plaza Huincul, Añelo y Rincón de los Sauces.

Este proceso de desarrollo e industrialización de Vaca Muerta y las oportunidades que brinda el proceso de Transición Energética puede ser propicio para garantizar que la PIAP vuelva a tener un rol protagónico, sobre la base de una cartera de productos estratégicos en la que, al agua pesada, se le incorporen el amoníaco, los fertilizantes y el hidrógeno, configurando así una instalación industrial multipropósito única en el mundo.

Con la puesta en marcha de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) la provincia del Neuquén da un paso fundamental en la integración de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y de la producción.

La sanción de esta ley, que quiero felicitar y agradecer, marca un hito de un hecho histórico con el consenso pluripartidario con el cual se alcanzó. ANIDE ha nacido en la provincia como un ejemplo claro de la ampliación de nuestra matriz productiva: la economía del conocimiento ha llegado a fin de motorizar los diversos procesos económicos y productivos locales junto con la innovación social, generando más trabajo. Y el desarrollo de ciudadanía digital permite acercarnos, integrarnos y achicar brechas.

Gestionamos y ya se garantizaron los fondos para la construcción del tercer módulo del Polo Científico Tecnológico en Neuquén capital, en la que funcionará ANIDE y otros organismos integrantes del ecosistema científico y tecnológico provincial, vinculados a la biomedicina (enfocada a investigación y tratamientos oncológicos), las energías alternativas y la innovación tecnológica.

El Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital prevé la construcción de tres módulos edilicios conectados por un puente y una superficie aproximada total de 6.500 metros cuadrados en marcha.

Quiero felicitar y agradecer esta decisión del intendente Mariano Gaido como también quiero felicitar y agradecer la decisión del intendente de San Patricio de Chañar, excelente intendente en su mejor gestión, para mí, Leandro Bertoya, que ha reconvertido y creado un instituto que da comienzo al primer polo tecnológico del interior de la provincia.

Contamos con tres nuevos laboratorios: el Laboratorio de Metrología, entre Neuquén y Centenario, de preparados magistrales en Junín de los Andes. Y este mes contaremos con el primer laboratorio de gemología del país, en Zapala.

Finalmente dejaremos inaugurado nuestro centro de robótica provincial con nodos en cada microrregión de nuestra provincia: la robótica y la inteligencia artificial serán herramientas esenciales en los entornos educativos, económicos, productivos y sociales de nuestra provincia.

Felicitar y agradecer el trabajo conjunto en el cual han conectado el sistema educativo con Osvaldo (Llancafilo), con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, con el CFI, con el Copade. La provincia construirá este centro de robótica con el aporte de más de 600 millones de pesos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a quienes agradecemos.

Por primera vez contamos finalmente, luego de largas discusiones de la época en que yo también era ministro, con un Fondo de Garantías (FOGANEU), para mejorar el acceso al financiamiento e impulsar el crédito y la inversión privada de emprendedores y empresas de la provincia. Ese fondo hoy cuenta y está disponible y operativo con 200 millones de pesos al que se suman otros 200 millones del BID.

El BID acaba de aprobar y estamos instrumentando y operativizando un préstamo de 40 millones de dólares con el objetivo de proveer financiamiento productivo a las MiPyMEs. A esto se le suman los 35 mil millones de pesos anunciados ayer.

Con respecto a la transición energética y mitigación del cambio climático, en la Argentina tenemos los recursos naturales para conseguir seguridad energética y preservarla por generaciones. Encontrarle la vuelta al desarrollo sostenible de los hidrocarburos y al mismo tiempo incentivar el crecimiento de las nuevas fuentes de energía renovables es uno de los mayores desafíos que van a enfrentar los próximos gobiernos y generaciones.

Actualmente no es posible pensar en el desarrollo de un país sin contemplar este desarrollo sostenible y que esa sostenibilidad debe ser ambiental, pero también social y política. En Neuquén lo estamos haciendo posible.

Se encuentra en funcionamiento el primer parque eólico (Vientos Neuquinos) en el Corredor Productivo del Viento, tenemos en proyecto otros seis. Enviaremos un Proyecto de Ley de Autorización para emisión y comercialización de títulos con destino al Proyecto Eólico Picún Leufú y a la ampliación del Parque Fotovoltaico El Alamito y otros proyectos de energías renovables de ADI NQN, bonos verdes.

Estamos realizando una represa hidroeléctrica muy importante, que llevará el nombre de Pedro Salvatori, es una obra multipropósito sobre el río Nahueve que deberá ser inaugurada en el mes de junio y julio, a más tardar, del presente año. Estamos ejecutando la modernización y puesta en funciones de dos centrales hidroeléctricas de Aluminé y de Auquinco, y la construcción de una nueva en Villa Traful. En los próximos días vamos a poner en marcha el Parque Solar más austral del mundo en El Alamito, a la vera de la ruta N° 43.

El desarrollo de la ampliación y diversificación de la matriz energética se complementa con la utilización adecuada, sustentable y sostenible del gas y el petróleo como motor de la transición energética.

Logramos la Reforma Política con la participación de todos los actores y partidos políticos de la provincia. La implementación de la Boleta Única Electrónica, que en esta instancia y proceso electoral también las Comisiones de Fomento habrán de llevar adelante su instrumentación junto a la provincia. La Impersonalidad de la Publicidad de los actos de gobierno y mecanismos de acceso a la información pública trasparentan y acercan la gestión a la ciudadanía.

Pusimos en marcha finalmente y agradecer a todos los bloques, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura que funciona de manera independiente en el ámbito de esta Legislatura de Neuquén.

En esta misma casa destaco el trabajo para la reforma del Código Procesal Civil, Laboral, Comercial, Administrativo y de Familia, que está conduciendo y liderando Marcos Koopmann junto a cada uno de ustedes.

Con respecto a las leyes de Género, a partir de la sanción de las leyes provinciales 2785 y 2786 que protegen a las familias y mujeres de las violencias hemos continuado y ampliando las leyes de protección como Ley 2829 que incorpora un sistema de alerta geo referencial destinada a prevenir la violencia. La Ley 2887 que creo el Observatorio de la violencia contra la Mujer. Mediante la ley 3106 se conformó un cuerpo de abogados para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento integral a víctimas de violencia de género.

Puesta en marcha de la LÍNEA 148 (telefónica), que atiende las 24 horas, los 365 días del año y brinda atención, asesoría y asistencia.

Trabajamos en conjunto con municipios para proyectar y ejecutar una Red Provincial de Casas Integrales de las Mujeres, que tienen por objeto el desarrollo en libertad e independencia y autonomía de capacidades para encontrar trabajo, y que tienen, si llegamos tarde, el lugar para alojarse para que nunca más tengamos violencia de género. En 2022 sumamos 3 nuevas casas, Zapala, Chos Malal y San Martin de los Andes a las que funcionan en Villa Pehuenia, Aluminé, Las Lajas, Cutral Co, Neuquén capital y Villa La Angostura.

Tenemos en marcha y en ejecución y quiero asumir el compromiso y la responsabilidad, Jorge (Lara), con Corfone, para que antes de que termine nuestra gestión, tengamos en funcionamiento nuestras casas en Andacollo, Junín de los Andes, Las Ovejas Piedra del Águila, Picun Leufu, Plaza Huincul, Añelo, Plottier, Rincón de los Sauces, Villa El Chocón, Centenario, San Patricio del Chañar y otra nueva casa para Neuquén capital y Villa La Angostura.

Hemos puesto en marcha el Dispositivo de Atención a Varones y creamos el Primer Observatorio de Violencia contra las mujeres.

Quiero felicitar y agradecer el gran trabajo que se está haciendo en esta política de Estado. Pero no alcanzó, por eso vamos a presentar un nuevo proyecto de Ley, que les pido rápido tratamiento y aprobación que ha surgido del consenso y la participación del sector que conduce la Ministra de las Mujeres y de la Diversidad del Neuquén, Mage Ferraresso una Ley Integral de los Dispositivos de Contención y Acompañamiento Integral en las Violencias, mediante la institucionalización del Dispositivo de la Línea gratuita 148 y del Dispositivo de Atención a Varones, a los efectos de brindarles estabilidad y perdurabilidad, así como garantizar su alcance a todo el territorio provincial.

En un trabajo en conjunto con todos los gobernadores de la Patagonia hemos conseguido la registración de la marca `Patagonia Argentina` y que sea emblema nacional.

Según el último censo, Neuquén es la segunda provincia con mayor crecimiento desde 2010 a la fecha. Registró un aumento poblacional del 32% respecto del censo anterior, el doble de la media del país, el país creció en promedio un 13 o 14 por ciento, mientras que Neuquén creció un 32 por ciento. De esta manera se constata la llegada de familias de todo el país en la última década y es un nuevo indicador que demuestra el espíritu desarrollista y las oportunidades que ofrece nuestro territorio. Solamente en el año el 2022, casi 6.000 personas, provenientes de otras regiones del país, cambiaron su domicilio a la provincia de Neuquén.

De cada 100 pesos que ingresan a la Provincia, 76 pesos son por recursos propios, forman parte de nuestro trabajo. Esto otorga a las neuquinas y neuquinos libertad, independencia, autonomía y soberanía. Luego Capital Federal, la segunda jurisdicción y primera provincia con mayor libertad, independencia y autonomía presupuestariamente comparada con las demás provincias, es la provincia de Neuquén.

En los últimos 15 años triplicamos el presupuesto provincial medido en dólares y en los últimos diez años nuestra economía creció 40 por ciento.

Hemos alcanzado la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de la provincia: 4,67 por mil, cifras comparables con las potencias mundiales.

La provincia de Neuquén tiene la más alta esperanza de vida en mujeres en el país (82 años) y la segunda en hombres con 74 años.

Antes de que llegase la Pandemia teníamos 118 mil puestos de trabajo en la actividad privada, vino la Pandemia y caímos a 108 mil puestos, y luego nos comprometimos a alcanzar un nivel récord de empleo privado en blanco en la historia provincial. Hoy la provincia tiene empleo privado récord con 130 mil puestos de trabajo. Neuquén es la provincia que más trabajo generó en los últimos 10 años.

Gracias a ello, la Provincia registró en el tercer trimestre de 2022 una fuerte caída de la desocupación, registrando un 4,7 por ciento, es decir, el mejor indicador de los últimos 15 trimestres y una de los valores más bajos de los últimos años.

Para apuntalar este fenómeno vamos a enviar un proyecto de ley de bonificación a las profesiones liberales vinculadas a la construcción y desarrollo inmobiliario, con una alícuota reducida del impuesto de Ingresos Brutos al 1,5%, seguimos trabajando para aliviar las cargas impositivas en la provincia de Neuquén.

Finalmente quiero agradecer, ha habido aciertos y errores pero siempre quiero desatacar la buena fe de cada una de vuestras iniciativas pedidos, solicitudes, ideas, siempre buscando mejorar y ver donde no estamos llegando para poder llegar profundizando lo bueno que se estaba haciendo. Nosotros formamos parte de una nueva generación en el recambio generacional de la política, por eso yo quiero agradecer a cada uno de nuestros líderes lo que hicieron en la provincia de Neuquén.

Y yo les quiero agradecer y felicitar porque tenemos un gran futuro y un gran porvenir en este presente que son las juventudes, le quiero agradecer a cada diputado y diputada, a cada representante del sector dirigencial sindical, productivo, turístico, industrial, energético, a cada uno de los integrantes de las comunidades. Le quiero agradecer todo el trabajo que ha llevado adelante la justicia, por eso vengo a bancar e impulsar la Reforma de la Justicia y que sea aprobada y sancionada este año. Quiero agradecerle a la militancia de mi proyecto y de mi partido, y a las militancias de otros proyectos políticos en ese mosaico que es la democracia. Me he sentido siempre respetado. Estoy convencido que tenemos la mejor casa y hogar que es la provincia de Neuquén.

Quiero agradecer a mi familia, a mis tres hermanos, a mis dos hijos, quiero agradecer a mi pareja Marisa, que al igual que a mis hijos se vieron involucrados en esto de la agenda pública y la política, bancando. A las dos hijas de Marisa que también han bancado, a mí papá y a mi mamá, que han luchado acompañándome en cada momento en esta etapa que comenzó hace 30 años del cual que estoy agradecido a Jorge (Sapag) que me convocó y agradecido a cada uno de ustedes, que aprendimos que el diálogo es la herramienta.

Un párrafo aparte un agradecimiento a los sindicatos que integran la CGT por haber construido gobernabilidad juntos y a la par, por haberme dado una mano decisiva para poder llegar con la vacuna y a los cuatro sindicatos por que han logrado consensos y acuerdos con previsibilidad en momentos dificilísimos del país poniendo lo que hay que poner, coraje, responsabilidad sindical, y a mi abuelo. Tenía 17 años y fue mi primer campaña política y nos tocó perder y estábamos sentados por la noche y le pregunté a mi abuelo, -¿qué es la política? Y me dijo: ‘El arte de hacer posible lo necesario’. Yo creo que si mi abuelo no me hubiese definido la política de esa manera, yo no sé si hubiese incursionado en la misma, porque uno es lo que va construyendo a medida que va transitando y yo elegí creer haciendo confiando en la gente y con la Fe en Dios.

“Y sobre la base de la lealtad y nobleza, porque no se construye futuro con traición, o bombardeando derechos, sino que se construye futuro con si, Guillermo (), una Ley que vamos a presentar hoy, no vamos a esperar al 2 de Abril para que los veteranos y veteranas de Malvinas tengan una actualización de su compensación Malvinas Argentinas en tiempo y forma. A ellos y ellas les rendimos un honor que se pudieron encontrar después de 40 años, vinieron de toda la provincia, vinieron 850, fueron a la guerra 23 mil, quedan con vida 17.000 veteranos de Malvinas, no es un club, no hay altas y bajas en el día a día, por eso este año con Mariano (Gaido) vamos a volver a hacer este desfile para que vengan de todo el país a honrar a nuestros veteranos de Malvinas”.

Siempre con la planta de los pies bien asentadas en la lealtad y la nobleza levantando bien el alto la bandera de la confianza y de la esperanza, y que junto al dialogo vamos transformando realidades en esta tierra de oportunidades que es Neuquén.

Neuquén es compromiso, que lo diga la Patria, porque humilde y mestizo

sigue siendo raíz. Hoy es canto al país, Neuquén, país, país.

Dejo inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén