La iniciativa destinada a equipos de conducción de escuelas primarias y secundarias neuquinas, apuntó a fortalecer la gestión directiva y a promover el diseño y puesta en práctica de acciones de mejora, específicas y adecuadas a la realidad de las instituciones educativas.

El jueves y viernes pasado se realizaron los actos de cierre de la cohorte 2020 del trayecto formativo Hacer Escuela, una iniciativa destinada a equipos directivos de escuelas primarias y secundarias de la provincia del Neuquén.

Ambas jornadas se realizaron en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación (CPE) donde las y los participantes del trayecto recibieron su certificado de finalización de esta propuesta de formación que prioriza espacios de intercambio de aprendizajes para el fortalecimiento de la gestión directiva, en un trabajo articulado entre el ministerio de Educación, Pan American Energy (PAE) y la Organización de Estados Iberoamericanos.

Las ceremonias contaron con la participación de distintas autoridades del programa Hacer Escuela, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), de Pan American Energy (PAE), del ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación.

La presidenta del CPE, Ruth Flutsch, destacó “esta gran oportunidad de concretar articulaciones con otros organismos y empresas, como PAE y la OEI, que colaboran con nuestra agenda de formación, en este caso, para los equipos de conducción de escuelas primarias y secundarias, con experiencias y saberes que nos fueron compartiendo durante estos dos años de trayecto a través del equipo de Hacer Escuela”.

Por su parte, el vocal del CPE Danilo Casanova destacó que “para nosotros, para el ministerio de Educación, para el CPE, Hacer Escuela es un proyecto muy grande, muy amplio. Podemos decir que, en la provincia, en todos lados hacemos escuela. Pero hacer escuela, después de este trayecto formativo, es otra escuela, es otro hacer”.

“Estoy muy contento por esto y agradezco a las empresas, a toda la gente que trabaja por esto porque si no, no sería posible, porque esto también repercute como dijeron en nuestras infancias, nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas. Me alegro muchísimo saber que, quienes estuvieron en estos encuentros, en este trayecto, hoy están de supervisores, supervisoras, o van a ser a futuro. Así que este Hacer Escuela se lo llevan para poder multiplicarlo. Estamos conmoviendo el sistema educativo como sistema donde todo se derrama hacia abajo, hacia arriba y vamos tomando esas sugerencias para mejorar”

En tanto, la directora ejecutiva de Hacer Escuela, Paula Amartino, expresó: “gracias por haber sostenido este tramo formativo en condiciones inéditas. Nunca habíamos vivido una pandemia; en lo que va de Hacer Escuela, desde 2015, nunca jamás habíamos tenido una instancia así, pero ustedes respondieron con un enorme compromiso, sobrecargados de tareas, sobrecargados de incertidumbre, y aún así sosteniendo la participación en los encuentros, acompañando la propuesta y eso habla del enorme compromiso con la educación, con sus escuelas, y principalmente con sus alumnos y alumnas”.

La coordinadora de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén, Angélica Giacchetta agradeció a los docentes “que se pusieron la educación al hombro en un contexto para el cual no estábamos preparados”. Asimismo, señaló que “es preciso agradecer a Cristina Storioni; a la presidenta del CPE, Ruth Flutsch, que también conoce muy de cerca la propuesta de Hacer Escuela y ha estado siempre en las mesas de trabajo cuando pensábamos justamente en la readecuación, el proyecto en sí mismo, debatiendo que tuviera una pertinencia territorial”. Extendió también su reconocimiento a las direcciones de nivel primario y secundario y al equipo de Enlace Institucional.

Por su parte, Nicolás Fernández Arroyo, de Relaciones Institucionales de la UG Neuquén de PAE, destacó que ”este es un proyecto que lo que vale, de hecho, es su continuidad, el hecho de que cada año se pueda renovar en contenido, en desafío, sin duda adaptado también a la realidad que nos toca, que en este caso ha sido la pandemia. Para Pan American, en representación de la empresa, más que agradecido de todo su compromiso e involucramiento. Esperamos que eso lo hayan aprovechado mucho y que eso reditúe en beneficios para nuestros niños que son, en definitiva, los primeros beneficiarios de todo lo que nos podamos capacitar, formar o que podamos desafiar en la manera en que hacemos las cosas”.

Finalmente, la directora provincial de Educación Secundaria, Graciela Gracia manifestó: “Quiero gradecerles, felicitarlos, por lo que ha implicado este trayecto que va a continuar en el sentido de que nosotros vamos a seguir acompañando continuamente los roles que ustedes están ocupando”.

Encabezaron el cierre la directora ejecutiva de Hacer Escuela, Paula Amartino; el especialista en Gestión Educativa de Hacer Escuela Carlos Torrendell; el líder de Relaciones Institucionales de la UG Neuquén de PAE, Nicolás Fernández Arroyo; la coordinadora de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén, Angie Giachetta; el coordinador de Educación Social y Cultural, Juan Marcos Vázquez; el vocal del CPE, Danilo Casanova; la directora provincial de Educación Primaria, Patricia Cressatti; la directora provincial de Educación Secundaria del CPE, Graciela Gracia; la directora general de Convenios Interinstitucionales, Natalia Arévalo y el equipo de Enlace Institucional del ministerio de Educación; entre otros.

Antecedentes en Neuquén

El proyecto Hacer Escuela inició el trayecto de formación en la provincia de Neuquén en 2018. Esta iniciativa se materializó gracias a la articulación del Ministerio de Educación, la empresa Pan American Energy (PAE) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Hasta la fecha se ha trabajado con tres cohortes (2018; 2019 y 2020) con las cuales se alcanzó a supervisores y equipos directivos de establecimientos primarios y secundarios de toda la Provincia, con sede en Neuquén capital.

De este modo, el propósito final del proyecto fue el reposicionamiento de directores y supervisores como actores claves en la construcción de una mayor justicia educacional, logrando llegar a más de 200 instituciones educativas. El trayecto formativo reunió a casi un centenar de directivos de nivel secundario, quienes se capacitaron a lo largo de dos años. La propuesta brindó a los supervisores y equipos directivos un acompañamiento y fortalecimiento con distintas estrategias y herramientas que impulsaron procesos de mejora institucional.

Es así que se buscó incentivar la circulación y difusión de buenas prácticas de conducción con acento en lo pedagógico para formar y sostener una red que potencie la construcción de buenas escuelas y regiones educativas.