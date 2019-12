Es por trabajos de mantenimiento y tendrá lugar mañana domingo 22 en el horario de 6 a 9.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se ha programado un trabajo de mantenimiento para el próximo domingo 22 de diciembre en el horario de 6 a 9 horas (AM), que dejará indisponible la Estación Transformadora y afectará a las localidades de Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas y zona de influencia.

El objetivo es resguardar el normal funcionamiento de las instalaciones de la Estación, que luego de las maniobras realizadas para los trabajos en la Estación Transformadora (E.T.) Puesto Hernández la última semana, han evidenciado una anomalía relacionada a un equipo de alta tensión, en este caso, un interruptor de la E.T. Chos Malal. El inconveniente compromete la integridad del equipo y no puede resolverse con el elemento de maniobra energizado.

En consecuencia, aun conociendo los trastornos que puede generar para la población de varias localidades un nuevo corte, se ha programado el mantenimiento para el día domingo, a fin de evitar complicaciones y afectaciones mayores en el servicio público en un momento imprevisto.