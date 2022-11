Se requieren: Psicólogo/a o Licenciado/a en Psicología; Médico/a especialista en salud ocupacional, medicina del trabajo, o psiquiatría laboral; Abogado/a; Lic. en Recursos Humanos, Relaciones laborales o carreras afines o título de posgrado en la materia; y Lic. en Servicio Social, Trabajo Social, Sociología, o carreras afines.

El gobierno de la provincia del Neuquén convoca a profesionales con interés en integrar los equipos interdisciplinarios especializados de la Oficina Provincial de Intervención en Violencia Laboral (Decreto Nº 2190/22).

Los interesados deberán poseer preferentemente experiencia y formación debidamente certificadas en derechos humanos y laborales con perspectiva de género y diversidad, violencia laboral y/o violencia de género en el ámbito laboral, mediación y resolución de conflictos.

Se requieren: Psicólogo/a o Licenciado/a en Psicología; Médico/a especialista en salud ocupacional, medicina del trabajo, o psiquiatría laboral; Abogado/a; Lic. en Recursos Humanos, Relaciones laborales o carreras afines o título de posgrado en la materia; y Lic. en Servicio Social, Trabajo Social, Sociología, o carreras afines.

La Oficina Provincial de Intervención en Violencia Laboral tiene como objeto la intervención y protección ante situaciones de violencia laboral y violencia laboral por razones de género que involucren a personas que desempeñan sus funciones en organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén.

Son requisitos excluyentes no contar con antecedentes penales nacionales ni provinciales; no estar inscripto/a en el Registro provincial de deudores alimentarios morosos y/o en el Registro provincial de violencia familiar y de género; y no tener denuncia o encontrarse sometidos a procesos por cualquier tipo y/o modalidad de violencia de género, familiar, laboral en cualquier ámbito.

Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 13 de noviembre para enviar su currículum a oficinadeintervencion@haciendanqn.gob.ar.