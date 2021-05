La provincia del Neuquén desarrolla un espacio de escucha y orientación que tiene como fin acompañar y generar un ámbito de encuentro para personas del colectivo LGBTI y para quienes acompañan en sus entornos cotidianos a las diversidades sexo- afectivas e identidades de género.

La Dirección Provincial de Diversidad, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, continúa recibiendo a personas que buscan contención psicológica y asesoramiento legal en el proceso de construcción de su identidad de género autopercibida. A través de este espacio, las y los profesionales de este organismo brindan orientación sobre el acceso a la información de los derechos consagrados en la Ley de Identidad de Género.

Una de las consultas más usuales que recibe este dispositivo es la de cambios regístrales en personas trans o no binarias. Estas solicitudes son frecuentes en familias de niñeces y adolescencias que transitan la construcción de su identidad de género. Recientemente, recibió la visita de una mamá con su hije quienes requerían información y asesoramiento para realizar el cambio registrar para un varón trans no binario.

Según describen desde el consultorio de Diversidad provincial, la familia comenzó la rectificación de su acta de Nacimiento a Género No Binario. “Aunque la Ley de Identidad de género permite a las personas mayores de edad cambiar su nombre en función de la identidad autopercibida, la clasificación hasta ahora en materia de registro sigue siendo entre dos opciones: varón y mujer. A esto se enfrentan las personas no binarias y las identidades travestis y trans cuando intentan rectificar sus partidas de nacimiento y documentos en Argentina”, aseguraron.

Sin embargo, desde 2018, varias personas lograron asentar la identidad autopercibida en su documentación. Aunque todavía son pocos y aún insuficientes, estas experiencias resultan de suma importancia para que este tipo de trámites sigan avanzando y evolucionando.

Sobre esto, la Asesora Legal de la Dirección Provincial de Diversidad, Mariana González, expresó que “hay que visibilizar para que se conozca, sensibilizar para que se respete y acompañar siempre el proceso de nuestros adolescentes, para que vivan felices y sin discriminación.”

Para pedir el cambio registral del sexo en el DNI, la persona debe solicitar ante el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) la rectificación registral de la partida de nacimiento, que luego le permitirá obtener el documento de identidad acorde a lo requerido, con su identidad autopercibida. Actualmente, las personas que se identifican como no binarias o trans no binarias, o que no se identifican con ningún género son excluidas del acceso a este derecho que establece la Ley de identidad de género.

En Argentina los DNI continúan rigiéndose por la lógica binaria de género. Las rectificaciones del sexo en el DNI presentan solamente dos posibilidades: de masculino a femenino o viceversa, las personas que no se identifican con alguna de estas dos categorías actualmente poseen un DNI que no se ajusta a su identidad de género.

Al respecto, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, destacó el trabajo que lleva adelante el área de diversidad porque “promocionan y defienden la inclusión de las personas LGBTI, respondiendo dudas, acompañando y asesorando para que sean respetados sus derechos”.

Además, manifestó que “a través de nuestro ministerio buscamos concientizar sobre la necesidad de construir una ciudadanía más equitativa, en las que las personas accedan a sus derechos en igualdad de condiciones. Trabajamos para instaurar el respeto a la diversidad en todo ámbito, para que cada habitante de nuestra provincia pueda construir su identidad libremente”.

Asimismo, el Director Provincial de Diversidad, Adrián Urrutia explicó que desde la Dirección Provincial de Diversidad de Neuquén entendemos que aceptar que uno es gay, lesbiana, bisexual, o lo que sientas ser, es todo un proceso que muchas veces es dificultoso. Aceptar lo que nos pasa primero con nosotres mismes, eso sólo ya es liberador. Luego poder compartirlo con nuestro entorno es aún más liberador. Cada persona tiene su tiempo, no hay un método ni una receta para salir del closet, ni un tiempo determinado, sí les podemos asegurar que hay otra vida mucho más feliz, que te vas a sentir como nunca antes te hayas sentido”.

Contención psicológica

Este espacio también ofrece escucha, palabra u contención a toda persona que lo necesite. Abarca los distintos momentos vitales y edades etarias, teniendo en cuenta que las diferentes vivencias, transiciones, conformación de las identidades de género o experimentación de situaciones vinculadas con la orientación sexual, pueden transcurrir en los distintos momentos de la vida humana. Es por esto que se desde el equipo de Diversidad explican que “se acompaña a niñeces, adolecencias y adultes”.

“Las intervenciones realizadas han sido dirigidas a acompañar tanto a las infancias y adolescencias trans, así como a las familias y cuidadores que acompañan las transiciones y el deseo del otre. También se ha brindado asesoramiento a quienes forman parte del entorno en general y desean informarse o sienten la necesidad de encontrar un espacio donde puedan despejar ciertas dudas con el fin de construir y generar contextos amorosos, de sostén y respeto. En este sentido, brindamos orientación e información desde la perspectiva de género a profesionales de la salud, parte de personal de instituciones educativas, entre otras”, afirmaron.

El acompañamiento es de escucha, asesoramiento y orientación, por lo que no se enmarca dentro del tratamiento psicoterapéutico que requiere de otro encuadre. Esto permite que quien llega y se contacta, encuentre un lugar donde pueda alojar incertidumbres, temores, dudas, problemáticas q se vinculan con la orientación sexual e identidad género.

El objetivo de estos encuentros es ofrecer redes de apoyo, contención y acompañamiento con el fin de generar una calidad de vida que dignifique y beneficie la salud mental, la cual se ve afectada por situaciones vinculadas con la exclusión social, discriminación, y desigualdades que se imponen desde el entorno y conllevan en manifestaciones de sufrimiento psíquico, ya q las mismas se fundamentan en torno al sentir identitario, sexo afectivo

“El apoyo que se brinda desde este espacio es un entramado más de las diferentes intervenciones y acciones que se realizan desde la Dirección Provincial de Diversidad, intentando dar respuesta y generando herramientas para que exista un acceso real a los derechos humanos, apuntalando a nuestra humanidad como sociedad, capaz de respetar y acompañar la diversidad en todos sus matices de colores”, destacó el directos de Diversidad.