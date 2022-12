El 23 y el 30 de diciembre, el Centro Regional de Hemoterapia funcionará de 8,30 a 13, mientras que en Navidad y Año Nuevo permanecerá cerrado.

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) invita a los neuquinos y neuquinas a donar sangre antes de fin de año. En épocas festivas es importante recordar la necesidad de disponer de sangre segura y confiable para los procedimientos sanitarios que lo requieran. Para ello, el 23 y 30 de diciembre (asuetos administrativos) el CRH abrirá sus puertas de 8,30 a 13.

La ministra de Salud, Andrea Peve, afirmó que “donar sangre es pensar en los demás y nunca es tarde para hacerlo. Quiero agradecer a todas aquellas personas que son donantes voluntarios de sangre e invitar a quienes todavía no lo son a acercarse o comunicarse con el Centro Regional de Hemoterapia, donde serán atendidos y atendidas por un gran equipo”.

El CRH está ubicado en calle Planas 1.915, en la Ciudad de Neuquén y la atención es por orden de llegada o por turno al WhatsApp al +54299-5087107. Su funcionamiento habitual es de lunes a viernes, de 8,30 a 14, y los sábados de 8,30 a 13.

El funcionamiento en la previa de las fiestas será el viernes 23 y 30 de diciembre de 8,30 a 13, el sábado 24 y 31 de diciembre no habrá atención por lo que permanecerá cerrado, y el martes 27 de diciembre se realizará una colecta externa en la Iglesia Universal, ubicada en calle Ministro Alcorta 447 de la ciudad de Neuquén, de 9 a 13.

Para ser donante solo es necesario tener entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padres/madres/tutor), pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año. Para donar sangre solicitar un turno y presentarse con el DNI. El día de la extracción no es necesario estar en ayunas.

La donación voluntaria de sangre es un acto solidario que salva vidas. Es un procedimiento que requiere unos 15 minutos y solamente las personas pueden proveerla, dado a que la sangre no se puede fabricar artificialmente y es necesaria para múltiples intervenciones de salud (cirugías, tratamientos oncológicos y ante emergencias e incidentes viales).