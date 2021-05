Se llevará a cabo el lunes 31 de mayo y el miércoles 2 de junio a las 18, vía Zoom.

El ministerio de las Culturas invita a participar de la segunda clínica de Guitarra Blues a cargo de Rafo Grin, que se llevará a cabo el lunes 31 de mayo y el miércoles 2 de junio a las 18, vía Zoom.

La propuesta se da en el marco del Plan de Reactivación Cultural en el cual se trabaja junto a distintos miembros de la Asociación de Músicos Independientes de Neuquén (AMI) para brindar capacitaciones virtuales, abiertas y gratuitas para la comunidad. Los interesados deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a: rafogrin@hotmail.com

Rafo Grin

Es guitarrista, bajista, cantante, compositor y un referente de la música de la región con más de 25 años de carrera. Comenzó a tocar la guitarra a los 16 años de edad y sus primeros maestros fueron Alfredo “Negro” López (Neuquén capital) y Andrés Fhur (Gral. Roca), quienes despertaron su pasión por la guitarra descubriendo el blues, el jazz y el rock.

Desde los 17 años formó o integró bandas de blues/rock como “Séptimo Regimiento”, “16 toneladas”, “La especial de medianoche”, “El gordo blues”, “La Cotton Blues» y “Llamarada Moe”.

En el 2007 fue convocado como bajista y luego como guitarrista de ”The Jackpots” banda de blues, y “Jump Blues” formada por Damián Duflós, con quien grabaron un disco titulado “Playing the blues by the rules” que fue presentado en el Cine Teatro Español ante más de 500 personas.

En el 2008 debutó con su nuevo proyecto de swing & blues “Rafo Grin cuarteto” banda en la cual recreaba clásicos del swing y jazz de la décadas del ´30 al ´70 de autores como Benny Goodman, Charlie Christian, Wes Montgomery y Oscar Peterson entre otros, mezclado con composiciones propias del guitarrista.

Entre 2015 y 2018 formó el grupo de rock “Los Mortales” con quienes grabó dos discos: “Cómo sobrevivir en un mundo tóxico” de 2015 y “Sustentable” del año 2018. Durante todo este período realizaron presentaciones por toda la provincia de Neuquén, tanto como las de Río Negro y Chubut.

Entre el 2009 y el 2019 produjo y acompañó a músicos de blues y música negra de EEUU entre los que se destacan Larry Mc Cray, Billy Branch, John Primer, Slam Allen y los argentinos Ricardo Tapia, Don Vilanova (Botafogo), Black Amaya y Alejandro Medina, entre otros.

Recientemente formó la banda de blues y música negra “Los infernales” junto a los músicos locales Leo Toro, Vicente Iturbe y Wilson Maza.

Invitamos a ver su obra en su canal de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCEcv7V2I7Nzu5-_p_B6EhwA