La actividad contó con la participación del intendente de Zapala, Carlos Koopman, y se llevó a cabo la entrega de certificados a 7 establecimientos expendedores de carne en la localidad que se inscribieron de forma voluntaria.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) dependiente del ministerio de Producción e Industria junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la municipalidad de Zapala, desarrollaron una capacitación y entrega de certificados al cierre de la primera etapa del «Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías» que se comenzó a implementar en mayo.

Al respecto, Andrés Piotti López, presidente del organismo, destacó que “estamos agradecidos por el acompañamiento del municipio de Zapala y por la adhesión de los comerciantes y empresarios de la carne que se sumaron de forma voluntaria”.

“El Programa apunta al trabajo de capacitación, educación y extensión, por lo que es importante asegurar que están comercializando un producto de buena calidad, respetando todas las condiciones de buena manipulación de este producto cárnico y darle seguridad a la ciudadanía”, agregó.

Por su parte, la Directora Técnica Operativa del organismo, Ana Bogado, explicó que “se trabajó con los comercios y empresas a fin de realizar buenas prácticas en el manejo del producto y entender que es una responsabilidad de todos consumidores y comerciantes”.

Remarcó que “las buenas prácticas de manipulación nos dan alimentos inocuos para el cuidado de todos”.

Por otro lado, el Intendente Carlos Koopman destacó que “estás son señales de que estamos trabajando con compromiso, con responsabilidad y entendemos que la salud pública es nuestro objetivo”. “Quiero agradecer al Cippa y a nuestro equipo por estar acompañándonos en esta capacitación y seguimiento. Esperamos que este sea el primero de varios encuentros y de más trabajo conjunto”, remarcó.

Acto

Durante el acto se entregaron certificados y un sticker que identificará al comercio como parte de estas Buenas Prácticas. Los siete establecimientos distinguidos son La Tranquera, Mucca Almacén de Carnes, J Y C Express, Carnicería Julián, Litrán, El Rey y La Morocha.

El Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías pretende llegar a toda la provincia. En una primera instancia, ya culminado en Senillosa y Zapala, se continúa trabajando en Piedra del Águila, Neuquén capital y Loncopué.

Con cada localidad se mantendrá una charla informativa sobre cómo poner en práctica el trabajo y una capacitación en temática de inspección bromatológica para delinear y establecer criterios a aplicar.

Se identificará cada comercio y se evaluará la situación y condición edilicia (pisos, cielo raso, techo, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, estuarios, etc.) equipos y herramientas de trabajo (utensilios, mobiliarios, equipos de refrigeración, congelación, etc.), personal en el área de producción, manipulación, (indumentaria, aseo personal, hábitos personales, etc.), venta de materia primas y productos a la venta (recepción de materia prima, trazabilidad documental, certificados, etc.) y almacenamiento.

El programa fue diseñado para que la participación de las carnicerías sea voluntaria, gratuita y sin consecuencias sancionatorias. El objetivo es identificar y abordar cualquier problema que pudiera surgir en las etapas de almacenamiento y venta al público de productos cárnicos, con el fin de implementar medidas para mejorar y corregir las dificultades encontradas y prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).

Las carnicerías de la provincia que deseen participar del Programa pueden comunicarse con el CIPPA llamando al 299 4472259- 4486850 o por mail a comunicaciones@neuquen.gov.ar.