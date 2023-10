Se trató de un espacio de encuentro y formación destinado a referentes de organizaciones sociales de Neuquén donde se trabajaron ejes esenciales para su fortalecimiento.

Audio de Juan Torres, director general de OPRI

Audio de Oscar García, docente de la Universidad de San Martín y expositor

Audio de Stella Páez, de la Asociación Civil ALMA Comahue

Con un encuentro presencial que se realizó en la ciudad de Neuquén concluyó la cátedra abierta Acercando Saberes. A lo largo del año, más de 150 referentes de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 30 localidades de la provincia se formaron en ejes esenciales para su fortalecimiento. El cierre se llevó a cabo en la sede de la Fundación Crecer en Comunidad y participaron miembros de organizaciones sociales de la ciudad de Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa.

La cátedra fue impulsada por el ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, a través de la Oficina Provincial de Relaciones Institucionales (OPRI); la Asociación Civil Comunia; la Universidad de Flores (UFLO) y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

Este fue el cuarto espacio presencial que se llevó adelante en el marco de esta iniciativa. Ya se habían realizado en Huinganco, Zapala y Junín de los Andes. Además, se llevaron a cabo de modo virtual cuatro módulos teóricos.

Juan Torres, director general de OPRI, manifestó que “la cátedra es un espacio de formación para organizaciones sociales de la provincia. Se desarrollaron cuatro módulos donde se vieron todas las cuestiones inherentes a las organizaciones sociales que van desde las cuestiones legales, administrativas, de planificación, de formulación de proyectos, de comunicación, de formación de equipos”.

Agregó que “participaron más de 150 personas de más de 50 organizaciones de la provincia. Puntualmente hubo 30 localidades intercambiando ideas y saberes, con profesores que son profesionales en cada materia. Estamos muy contentas y contentos no solo por los números, que son muy importantes, sino también por el impacto cualitativo que tuvo en el fortalecimiento de este gran ecosistema de organizaciones que es el objetivo central del programa y de la oficina”.

Gustavo Curcio, de la Asociación Civil Comunia y coordinador académico de la cátedra, contó que “el balance del desarrollo de la cátedra es muy positivo. Hubo en todo el trayecto de la cátedra un muy buen nivel de participación, que claramente es lo más importante porque las protagonistas de esto son las personas que integran las organizaciones sociales”.

Oscar García, docente de la Universidad de San Martín y expositor en la jornada de cierre, comentó que “nos encontramos con organizaciones sociales de la zona Confluencia y para mí fue descubrir una vez más toda la enorme densidad asociativa que hay en el país, en cada rincón del país se participa comunitariamente”.

Stella Páez, de la Asociación Civil ALMA Comahue, manifestó que “en el encuentro se trabajó mucho en poder pensarnos en un trabajo en red, aunque las organizaciones tengamos temáticas diferentes, buscar los puntos de encuentro y poder hacer realidad la misión de cada una”.

Juan Dipieri, de la Fundación Crecer en Comunidad, dijo que “del encuentro me llevo la importancia de la construcción de redes que es lo que nos falta en las organizaciones, muchas veces por falta de recurso o no sabe cómo hacer. Me parece importante que el equipo de OPRI se haya encargado de fomentar este espacio porque, lo hablábamos con otras organizaciones, que está latente la idea que hay que reunirse, pero si no hay nadie que lo concrete a veces nos cuesta hacerlo”.

Este es el segundo año en que se promueve este espacio destinado al fortalecimiento de los equipos técnicos de las organizaciones de la sociedad civil. Durante 2022 participaron 54 referentes de OSC de Aluminé, Andacollo, Añelo, Centenario, Cutral Có, El Cholar, Huinganco, Junín de los Andes, Las Lajas, Loncopué, Neuquén capital, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Zapala.