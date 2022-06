El próximo jueves 7 de julio a las 20 en la Sala de Música y Coros ubicada en Vuelta de Obligado 50 de la ciudad de Neuquén. Con entrada libre y gratuita.

El ministerio de las Culturas invita el próximo jueves 7 de julio a las 20 a participar de “Apoyando al Talento Joven”, una audición de Piano y Clave, en la Sala de Música y Coros ubicada en Vuelta de Obligado 50 de la ciudad de Neuquén.

La misma estará a cargo de la docente y formadora Celva Sapag y sus estudiantes: Morena Barroso, David Garayalde, Fausto Javier Figueroa y Karen Cuevas.

Incluirá las obras: Rapsodia Húngara, Estudio Revolucionario, Nocturno en Re bemol Mayor F. Chopin, Vals Brillante en La menor F. Chopin ; Minue Suite n.º3 in B minor J.S.Bach, Prelude in C minor Johann S. Bach, Nuvole Bianche Ludovico Einaudi, Alfonsina y el Mar A. Ramírez, F. Luna , Cinema Paradiso Ennio, A. Morricone; Zamba de Usted Ariel Ramírez, La Cumparsita Gerardo M. Rodríguez, Adiós pampa mía M. Mores y F. Canaro.

María Celva Sapag

Nació en Zapala. Es una docente de larga trayectoria en la zona. Alumna fundadora de la Escuela Superior de Música, del Instituto Superior de Arte (Insa), con la dirección del Maestro Jorge Fontenla, quien la designó en la Cátedra de Audioperceptiva, Piano, Música de Cámara y acompañante en flauta traversa y violín de esa institución.

Estudió música de cámara en Buenos Aires, con el maestro Mario Videla, siendo el nexo para que sus alumnos más calificados accedan a sus clases.

Colaboró en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Roca, ofreciendo numerosos conciertos a beneficio.

Desde 2008 es maestra de Piano, Audioperceptiva y Música de Cámara del Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén, donde procura despertar en niños, adolescentes y jóvenes, el amor por la música y potenciar en ellos sus capacidades.