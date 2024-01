Advierten a la comunidad por estafas

Desde el EPEN se informó que se detectaron estafas telefónicas a clientes en San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Se trata de personas que, haciéndose pasar por personal del organismo, envían códigos que luego utilizan para hackear celulares.

Desde el Ente provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, se informa que nuevamente se han detectado maniobras para estafar a clientes aparentemente con el fin de hackear el WhatsApp del celular o solicitar un pago.

La alerta está destinada a todos los clientes en general y en particular a los vecinos y las vecinas de San Martín de los Andes. En esta localidad, la modalidad de estafa comenzaría al recibir una llamada por parte de una persona que se hace pasar por personal del EPEN, que envía un código al WhatsApp y que supuestamente sería para recibir información sobre cortes programados y avisos de corte.

Por otra parte, en Junín de los Andes se detectaron casos en los que se envía un supuesto número de cuenta para hacer el pago de la factura.

En este sentido, se comunica a la ciudadanía que el EPEN no realiza llamados de ningún tipo, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, no acude a domicilios -salvo en caso de reclamo-, y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados.

Al respecto, se recuerda la importancia de no compartir o brindar datos, como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo, a terceras personas o a sitios web no oficiales.