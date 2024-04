Villa Pehuenia se promociona en shopping de Neuquén capital

Mediante una acción de promoción del Ministerio de Turismo, este fin de semana Villa Pehuenia – Moquehue se muestra al público del Alto Valle. Realidad virtual, premios y nieve en el Alto Comahue Shopping.

De cara a la próxima temporada de invierno, los destinos neuquinos de nieve se promocionan en el Alto Comahue Shopping de la ciudad de Neuquén. Cada fin de semana una localidad diferente estará presente en el stand.

Durante la jornada de inicio de la acción de promoción, el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet destacó que en el stand «hasta el domingo se va a estar promocionando Villa Pehuenia, y esperamos podamos recibir a mucha gente del Valle, que elija los destinos de Neuquén, para que en el invierno tengamos una buena temporada».

Añadió que, a través de NeuquenTur se está llevando adelante un plan de promoción destinado a operadores. «Comenzó en Colombia, después en Córdoba, luego en la WTM en Brasil, en donde nos acompañaron más de 20 empresarios del interior. Ahora seguimos con esta acción en el shopping, y esperamos también realizar una acción en Montevideo y otra en Paraguay».

Adelantó que están buscando fecha y lugar para realizar el lanzamiento de la temporada de invierno, “tanto en Neuquén Capital, como en la Ciudad de Buenos Aires».

Por su parte, el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano precisó que la acción en el Alto Comahue la inicia Villa Pehuenia – Moquehue «y los fines de semana siguientes van a estar presentes San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue. Así que, muy contentos ya que es para un público objetivo, como es el público del Alto Valle, que todos los fines de semana prácticamente, de alguna u otra manera, genera un movimiento turístico importante».

La secretaria de Turismo de Villa Pehuenia – Moquehue, María Eugenia Napolitano señaló que «la idea es que el público pueda conocer toda la propuesta de invierno que tenemos preparada, y también un próximo evento que tenemos en la localidad que es la Fiesta Nacional del Chef Patagónico el próximo 10, 11 y 12 de mayo, el cual esperamos que puedan participar».

“También invitamos a todos los que quieran comprar un número para un sorteo de una Toyota Hilux cero kilómetro que se va a sortear en el último día del Festival del Chef. Me gustaría aclarar que no hace falta que estén en la fiesta, si bien nosotros queremos que estén en la Fiesta Nacional con nosotros disfrutando de toda la gastronomía, no hace falta que estén para poder llevarse el premio. Si son ganadores, son ganadores y se lo van a poder llevar».

El stand de promoción estará disponible en el primer piso del Shopping de la calle Dr. Ramón 355, en el sector ubicado entre las dos escaleras mecánicas. Los horarios serán los días viernes de 15 a 21 horas y los sábados y domingos de 11 a 21 horas.

A continuación, el cronograma de promoción destino por destino y sus respectivos horarios:

Viernes 26 (16 a 21 hs) – sábado 27 y domingo 28 de abril (11 a 21 hs)

Villa Pehuenia-Moquehue / Parque de Nieve Batea Mahuida /Asociaciones intermedias.

Viernes 3 (16 a 21 hs) – sábado 4 y domingo 5 de mayo (11 a 21 hs)

San Martín de los Andes – Junín de los Andes / Cerro Chapelco y Lago Hermoso / Asociaciones intermedias.

Viernes 10 (16 a 21 hs) – sábado 11 y domingo 12 de mayo (11 a 21 hs)

Caviahue – Copahue / Cerro Caviahue / Asociaciones Intermedias

Viernes 17(16 a 21 hs) – sábado 18 y domingo 19 (11 a 21 hs)

Villa La Angostura / Cerro Bayo / Asociaciones Intermedias