En materia de gas, la cuenca neuquina ocupa el segundo lugar. Lo informó el gobernador Omar Gutiérrez, al participar en Estados Unidos de un encuentro organizado por el IAPG.

El gobernador Omar Gutiérrez destacó hoy que Vaca Muerta presenta los mejores indicadores en términos de productividad de petróleo respecto de las cuencas del mundo, mientras que exhibe los segundos mejores rendimientos en términos de productividad en los pozos de gas. Lo hizo al exponer en Houston, durante un encuentro organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

“Vaca Muerta es una lección de vida para el país”, expresó Gutiérrez y destacó la tarea de los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, los gobiernos y las empresas. “Si esos cuatro actores no hubiésemos logrado integrarnos, la rueda no hubiese girado y los recursos no los hubiéramos podido transformar en riqueza”, señaló.

Recordó que la provincia presentó “un plan de desarrollo al 2030 de Vaca Muerta para que todos juntos estemos alineados en la concreción de esos objetivos” y auguró que “las expectativas se van a cumplir por encima de los objetivos planteados”.

“Lo que tratamos de articular ahí fueron las necesidades y lo que cada sector tiene que aportar para desarrollar colectivamente Vaca Muerta”, indicó y agregó: “Los consensos y acuerdos de estos cuatro actores hacen que día a día podamos crecer, desarrollarnos y enfrentar lo que ustedes denominan nuevo desafío”.

Gutiérrez explicó que la Argentina tiene este año un déficit en la balanza comercial de aproximadamente 8.000 millones de dólares y hubiese sido de 14.000 millones de dólares si no fuese por Vaca Muerta, que “generó 2.000 millones de exportación y 4.000 millones de dólares de sustitución de importaciones”.

“Hoy se exporta el 16% de la producción del petróleo de Vaca Muerta y el 5% del gas, recuperando la credibilidad y la confianza”, indicó el gobernador y añadió: “Para nosotros es importante vincular la producción con el consumo. Por eso estuvimos en Brasil y por eso estuve hace un mes en Chile”.

“Quedó claro con Vaca Muerta que no es mercado interno versus mercado externo. Es mercado interno y mercado externo”, concluyó.