Una medida indispensable para no perjudicar los ingresos públicos

Con la aprobación del proyecto para incrementar la recaudación provincial a partir de la suba de tasas y montos fijos, la Legislatura le otorgó al Ejecutivo provincial neuquino otra herramienta para hacerle frente a este complejo presente inflacionario y de recortes de recursos por parte del gobierno nacional. La medida no es la única, sino se suma a otras incluidas en el plan para optimar las finanzas del Estado y asegurar las partidas que necesitan áreas prioritarias, como Educación, Seguridad y Salud.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia del Neuquén se explicó que los montos fijos del Código Fiscal (contenidos en la ley Impositiva) como multas, tasas, escalas y mínimos, históricamente se han incrementado una vez al año. Pero durante el período fiscal permanecían inalterables y eso los llevaba a perder valor (o terreno) mes a mes. Tal es así que -en términos reales- los montos fijos de enero de este año se encontraron en valores que representan prácticamente la mitad de hace cuatro años.

En períodos como el actual, el Estado provincial debe tener la capacidad de mantener el valor de sus tributos para así poder seguir haciendo frente a sus obligaciones. No obstante, la reforma del Código Fiscal no vendrá a incrementar impuestos, sino a darle al Poder Ejecutivo las herramientas para evitar el deterioro de las arcas públicas. La necesidad no sólo se planteó en Neuquén; de hecho, otros distritos provinciales ya habían adoptado medidas similares.

“Quizás el ejemplo más emblemático de caída en términos reales sea el de las cuotas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (que hoy en día se paga conjuntamente con el monotributo) al cual están adheridos la mitad de los contribuyentes a nivel local. Lo cierto es que esos montos son (en términos reales) un 64% menores a los que regían en 2019”, explicó desde la cartera provincial de Economía el subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Martín Insua.

La iniciativa que modifica el Código Fiscal al incrementar en hasta un 50% determinados importes fijos establecidos en la ley Impositiva, impulsada por el Ejecutivo provincial, fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados.

Al explicar la iniciativa -en el recinto-, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que la ley faculta al Ejecutivo provincial a aumentar los mínimos imponibles para “acompasar” el proceso inflacionario y el aumento de las alícuotas ya dispuestas en el Código Fiscal. Además, indicó que se amplía el alcance de la exención del impuesto inmobiliario para los contribuyentes jubilados y pensionados al elevar de 3 a 5 el salario vital y móvil que se tiene como referencia para acceder al beneficio.