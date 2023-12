El gobernador Rolando Figueroa visitó el establecimiento La Soñada, que produce quesos y yogur, en Rincón de los Sauces

Ubicado en pleno corazón de una tierra petrolera, el establecimiento rural La Soñada no sólo es claro ejemplo de la diversificación económica, sino también del desarrollo armonioso de distintas actividades. Es, además, uno de los motivos por los que habitantes de la región visitan Rincón de los Sauces.

Durante el fin de semana navideño, el gobernador Rolando Figueroa encabezó -en esa ciudad- la reunión de regionalización (en este caso, del área Vaca Muerta); y luego visitó el establecimiento para dialogar con su titular, Glenda Hansson, quien hace unos 15 años llegó desde Cutral Co para hacer realidad su sueño.

Logros, proyectos y necesidades transcurrieron durante la charla con el gobernador, quien luego realizó un posteo en redes: “En Rincón de los Sauces recorrimos el establecimiento La Soñada, donde elaboran productos lácteos de gran calidad. La Región Vaca Muerta es también producción agrícola y ganadera. Debemos articular acciones para desarrollar las potencialidades de cada región en su conjunto”.

Glenda, agradeció la visita, contó que La Soñada “es un emprendimiento que comenzó hace siete años”. “Soy productora quesera, me dedico a la producción de queso fresco de vaca, quesos estacionados, saborizados, dulce de leche y yogur; pero ahora estamos probando con nuevos sabores”.

“La gente viene muchísimo a buscar los quesos, así que estoy realmente agradecida”, subrayó. Llegan familias “de diferentes lugares a conocer la producción y el producto”, para cuya calidad se capacita en forma permanente.

La Soñada tiene 20 vacas holando-argentino, 500 gallinas ponedoras y una consigna que expresó Glenda: “Saber que se puede”. “Acá hay excelentes productores y emprendedores con ganas; porque la zona no es solo petrolera”. Hace rato que La Soñada dejó de ser un sueño, pero Glenda va por más: quiere concretar su proyecto de granja educativa y está feliz por la visita del gobernador.