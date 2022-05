Aquellas personas que aún no han sido censadas pueden completar el censo de forma digital hasta hoy a las 23.59, o bien enviar un mensaje al WhatsApp 2994837010 para informar que no fueron censados, de esta manera desde el organismo se pondrán en contacto para cumplimentar el operativo.

Audio de Karina Rigo, directora provincial de Estadísticas y Censo.

Desde la dirección provincial de Estadística y Censos, se recordó que hoy es el último día en la etapa de supervisión y recupero del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

La directora provincial del organismo, Karina Rigo, informó que “aquellas personas que no hayan sido censadas, que no los haya visitado el censista, tienen dos opciones: pueden completar el censo de manera digital hasta hoy a las 23.59 en el sitio oficial censo.gob.ar, y recomendamos que nos informen por una línea de WhatsApp 2994837010; y en el caso de no poder realizarlo de manera digital se puede mandar un mensaje al número anterior para informar que no fueron censados, de esta manera nos pondremos en contacto para poder cumplimentar el operativo”.

Al mismo tiempo, Karina Rigo destacó la importancia del censo y expresó que “necesitamos contar a todas las personas que habitan el territorio, a los varones, a las mujeres, a las personas de género binario y otros géneros”, agregó que “para poder saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos necesitamos completar el formulario censal”.

En cuanto al operativo que se lleva adelante por el censo y que involucró a varias instituciones, la funcionaria indicó que “se recibió mucha colaboración e incluso hay puntos digitales que aún están abiertos para poder colaborar”.

Destacó la participación de “todos los municipios, comisiones de fomento, vecinales, el COPADE, la Universidad Nacional del Comahue, y todos los organismos para el traslado de censistas. Un agradecimiento a todas las instituciones porque esto no se hace desde un solo organismo, sino que ha sido la colaboración de todos”.