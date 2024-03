Trabajadores del Estado cobraron el bono

La suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 150 mil pesos alcanzó a más del 70% de la administración pública provincial.

Trabajadores de la administración pública provincial neuquina cobraron, este viernes, la suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 150 mil pesos, que el gobierno de Rolando Figueroa acordó con las conducciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Dichas organizaciones gremiales representan a más del 70% de los agentes. Otros gremios aún no acordaron y sigue abierta la mesa salarial.

El bono -que sólo cobraron los agentes representados por los sindicatos que acordaron- es parte del acuerdo salarial que, entre otros conceptos, incluye la actualización salarial según el índice de precios al consumidor (IPC) y el pago de ropa de trabajo. Este viernes, el gobierno también depositó, en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), las sumas extraordinarias para jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Del mismo modo, depositó el bono para los efectivos de la Policía provincial; al tiempo que los retirados de dicha Fuerza cobrarán la semana que viene.

El pago del bono y el aumento salarial por IPC fue posible gracias al plan de reordenamiento y optimización del gasto público que puso en marcha el gobernador y que incluyó tanto la reducción de la planta política y la eliminación de las jubilaciones de privilegio para cargos electivos, como así también la eliminación de gastos innecesarios en el Estado.