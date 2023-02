El preservativo es el único método anticonceptivo que previene Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no planificados.

El Día Mundial del Preservativo, que se celebra hoy, es una nueva oportunidad para informar sobre este método anticonceptivo y reafirmar que el cuidado en las relaciones sexuales es una responsabilidad de todas las personas. En este sentido, el Ministerio de Salud recuerda que los establecimientos de salud cuentan con dispensadores gratuitos de preservativos, espacios de consulta y asesoramiento. Además, a través del Programa Provincial de VIH-SIDA, ITS y Hepatitis Virales, hoy se realizarán test rápidos de VIH y Sífilis y entrega de preservativo en las localidades de Neuquén y San Martín de los Andes.

“Desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén venimos trabajando en políticas públicas basadas en la promoción de una sexualidad saludable y responsable, siempre desde una perspectiva de derechos, tanto sexuales como reproductivos, vinculados al desarrollo de una vida plena. Para ello se llevan a cabo distintas acciones de sensibilización centradas en la educación e información para el autocuidado como testeos rápidos, entre otras”, señaló la ministra de Salud, Andrea Peve.

El uso del preservativo es clave, ya que no solo evita embarazos no planificados sino que previene el contagio de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como el VIH-SIDA, la Sífilis, el VPH (Virus del Papiloma Humano), el Herpes, la Clamidiasis y la Gonorrea, entre otras. Por ese motivo, el preservativo es un aliado en la sexualidad. Usar preservativo siempre es cuidar tu salud, cuidar a otras personas y que te cuiden.

Es importante recordar que las personas tienen derecho a decidir qué método utilizar según sus hábitos, cuerpo y proyectos. En este sentido, tanto el uso de métodos anticonceptivos como la prevención de las ITS son parte de los ejes del Plan Provincial de Salud 2019-2023 y de los lineamientos en los programas provinciales de: VIH-SIDA, ITS y Hepatitis Virales; Salud Sexual y Reproductiva; y Salud Integral del Adolescente.

El preservativo es una funda de látex finita, elástica y lubricada que se coloca en el pene cuando está erecto y se desenrolla hasta su base. Este ofrece protección en la práctica del sexo oral, anal o vaginal e incluso puede ser útil para hacer un campo de látex.

Para esto último es necesario desenvolver el preservativo, cortar el aro de la base y cortar el preservativo en forma vertical, a lo largo. De esta manera, se obtiene un cuadrado de látex que se puede colocar sobre la vagina o el ano.

Desde el Programa Provincial de VIH-SIDA, ITS y Hepatitis Virales recuerdan que los preservativos, forros o condones son gratuitos en los establecimientos públicos de salud, que son fáciles de conseguir y no se necesita receta. Además, explican que su eficacia es alta si se usa de forma correcta y durante toda la relación sexual.

Durante el 2022 se distribuyeron gratuitamente en la Provincia 633.308 preservativos en centros de salud, hospitales y actividades de promoción de la salud. Esto significa un incremento en la cantidad de preservativos disponibles para promover una sexualidad saludable y responsable, puesto que en el 2021 se distribuyeron 369.936 preservativos.

Actividades

El Día Mundial del Preservativo es una fecha establecida por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation), para recordar la importancia del uso del preservativo como método de barrera ante las ITS, en el día previo al “Día de San Valentín”.

Se realizarán actividades de sensibilización y concientización durante toda la semana en distintos lugares de la provincia. Hoy, de 10 a 16 hs, se realizarán actividades de prevención, test rápidos de VIH y Sífilis a demanda en el Centro de Salud Villa María, ubicado en calles Avenida Olascoaga y Dorrego de la Ciudad de Neuquén. Además se hará entrega de folletería y preservativos.

Por otra parte, el equipo del Hospital de San Martín de los Andes llevará adelante una jornada de prevención, promoción y asesoramiento en la Plaza San Martín, en el centro de la Ciudad. La jornada contará con testeos de VIH, charlas, prevención de ITS, entrega de folletería, preservativos y diversos stands de salud.