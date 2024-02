Se puso en marcha el nuevo servicio de Ecografía del Hospital Heller

El gobernador Rolando Figueroa inauguró salas de Ecografía, Mamografía y sector de Rayos X en el nosocomio capitalino. Anunció más inversiones.

Como parte de las acciones tendientes al mejoramiento de las prestaciones sanitarias, el gobernador Rolando Figueroa participó, este lunes, de la puesta en marcha del nuevo servicio de Ecografía del Hospital Dr. Horacio Heller, de la ciudad de Neuquén.

Con las nuevas ejecuciones, el hospital suma nuevas salas de Ecografía, Mamografía y sector de Rayos X. Los trabajos demandaron una inversión de 102.552.689 pesos.

El hospital Heller cuenta con más de 1.000 empleados y atiende a una población de más de 200.000 habitantes. “Es nuestro objetivo terminar con las injusticias”, sostuvo Figueroa y citó algunas de las medidas que puso en marcha para eliminar gastos innecesarios del Estado, y reforzar los presupuestos de áreas esenciales; en este caso, Salud.

Tras escuchar a las autoridades del hospital Heller, el gobernador anunció: “Estamos convencidos de que la salud pública debe crecer, que el Estado debe invertir, y por eso es muy importante lo que vamos a inaugurar hoy; pero también decirles que el 26 de febrero va a estar la gente de la empresa Canon reparando el tomógrafo”. “Sé que lo venían esperando hace mucho tiempo; y también decirles que con Martín (Regueiro, ministro de Salud) vamos a trabajar con el ministro de Economía, para poder hacer esa torre de cirugías y poder concretar lo del mamógrafo en este hospital, porque además de una necesidad, son inversiones importantes que tenemos que realizar”, agregó.

Tanto el gobernador como el ministro de Salud resaltaron la incidencia que tiene este nosocomio y toda su infraestructura en un amplio sector de la ciudad de Neuquén y, además, valoraron y agradecieron la labor y el compromiso del recurso humano del hospital.

“Para nosotros es muy importante estar acá para detectar las distintas necesidades que existen y es nuestro compromiso que los recursos se vuelquen a lo que efectivamente necesitan los neuquinos; es hacia lo que estamos dedicados y ocupados en que esto pueda realizarse de la manera más pronta posible”, indicó Figueroa.

“Más que una visita de inauguración era una visita de agradecimiento por tantos años de entrega que han tenido tantos profesionales en este sector y que han hecho del hospital Heller, un hospital de jerarquía; un hospital querido y un hospital que es de referencia para la medicina y fundamentalmente para la población del Oeste; por eso, muchas gracias y orgulloso de poder compartir este momento con ustedes”, concluyó.

Por su parte, Regueiro destacó la labor del director del hospital, Ricardo Funes, como también a todo el personal. “Este es un hospital que tiene una magia, una mística y hasta una distribución que lo hace distinto y está en el Oeste; creo que eso es lo que plantea que es un hospital que da respuesta a un sector de la comunidad que realmente necesita lo que estamos haciendo”, dijo Regueiro. Y agregó: “A mí me toca hoy estar en otro lado, pero siempre me sentí un trabajador del ámbito de la Salud; hoy me toca hacer gestión y quiero dejar todo para que valga la pena”.

Al ser consultado por las inversiones que realizó el gobierno provincial, en torno la Ley 3422 de Emergencia Sanitaria, Regueiro informó que se está “avanzando en la compra de insumos y la entrega”. “En esta semana estamos haciendo entregas muy grandes de insumos”, dijo y añadió que “la ley de emergencia nos va a permitir hacer inversiones en equipamiento, como decía el gobernador, de la torre de cirugía, del equipamiento quirúrgico y del mamógrafo, para poder seguir acompañando a este hospital”.

En el acto estuvieron presentes la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el nuevo director del hospital, Ricardo Funes; la subdirectora, Gisela Rossi; la directora de la Zona Sanitaria Metropolitana, Vanina Debloc, y directores de centros de salud de la zona Oeste de la ciudad de Neuquén.