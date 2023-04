El Gobierno Nacional prorrogó la inscripción de las Becas Progresar 2023 hasta el 16 de abril. Hay tres tipos de becas: Nivel Obligatorio (Primaria y Secundaria), Nivel Superior (Terciarios y Universitarios), Progresar Trabajo (Cursos de Formación Profesional) y Progresar Enfermería.

La edición 2023 del Programa Nacional de Becas Progresar extendió el plazo de inscripción hasta el 16 de abril. Las becas impulsadas desde el Gobierno Nacional y coordinadas por el Ministerio de Gobierno y Educación tienen como requisitos tener entre 16 y 24 años cumplidos; ser argentino y argentina con nacimiento en el país o ser ciudadano/a naturalizado o extranjero/a con dos años residiendo legalmente en Argentina y contar con DNI. Otro requisito es que el ingreso del grupo familiar no supere tres salarios mínimos, vital y móvil es decir $ 208.000.

Aquellos/as estudiantes que están avanzados/as en la carrera el límite se extiende hasta los 30 años cumplidos. En el caso de las personas que tienen hijos/as menores de 18 años y constituyen una familia monoparental, es decir poseen un solo ingreso familiar, la edad se extiende hasta los 35 años cumplidos.

Las becas Progresar de Trabajo tienen el límite de hasta 40 años para personas que no poseen un trabajo formal registrado. Para las personas pertenecientes a los pueblos originarios, con discapacidad, personas trans o refugiadas no hay límite de edad para acceder a la beca. Además de los tres tipos de becas Obligatorios, Superior y Progresar Trabajo se lanzó la convocatoria para Progresar Enfermería, destinada a los ingresantes o estudiantes en Institutos de Educación Superior de Gestión Estatal o excepcionalmente en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE. Los requisitos son los mismos de las Becas Nivel Superior con la diferencia de una permanencia de 5 años en el país para los estudiantes extranjeros/as y no tiene límite de edad para aplicar.