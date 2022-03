Será el más grande de la Patagonia. Y también uno de los de mayor complejidad en la Argentina.

Andrea Peve – ministra de Salud

Leonel Dacharry – secretario General y de Servicios Públicos

Adrián Lammel – director del Hospital Castro Rendón

Se realizó esta mañana el acto de apertura de los sobres con las ofertas para la construcción de la primera etapa del Hospital Norpatagónico, en el marco de la licitación pública Nº 16/2022. La obra beneficiará a toda la población y fortalecerá el sistema sanitario de la provincia de Neuquén; será el más grande de la Patagonia y uno de los de mayor complejidad del país.

El gobernador Omar Gutiérrez destacó que “esta es una obra importantísima, es un momento histórico, es uno de los dos o tres hospitales públicos más importantes del país y no es un hecho aislado”.

En este sentido, indicó que esta obra se suma a “haber ampliado y tener funcionando el nuevo hospital en Zapala, estar construyendo la ampliación de nuestro hospital en Rincón (de los Sauces), haber hecho el hospital de Añelo, estar ampliando el hospital de Buta Ranquil, haber ampliado nuestro hospital en Aluminé, de estar construyendo centros de salud”.

Además, “esto también se comienza a ejecutar en un año en cual enfrentamos el desafío de terminar de construir y abrir nuestro hospital cabecera de la zona Sur de la provincia, el 23 de septiembre en San Martín de los Andes”, dijo.

El Hospital de la Norpatagonia “viene a marcar la clara historia, idiosincrasia e identidad de confluencia y de desarrollo interregional que tenemos con lo que es el Norte de la Patagonia”, aseguró el mandatario, que participó del acto vía Zoom.

“Hoy damos un paso más”, por lo cual “quiero agradecerles a todas las empresas que se han presentado y a todo el trabajo que se ha llevado adelante en materia de relevamiento y planificación”, remarcó.

Agradeció “a las autoridades y a cada trabajador y trabajadora del Sistema de Salud en cada hospital, y quiero reivindicar también a una persona que me apoyó y me acompaño desde el primer momento cuando yo era ministro en este proyecto”, Adrián Lammel, director del Hospital Castro Rendón, “del que no vamos a privatizar ni vender ni un solo metro cuadrado”.

Por último agradeció también “al gobierno nacional, esta licitación forma parte de un trabajo conjunto con el gobierno actual y con el gobierno anterior, con las máximas autoridades del sistema de salud de ambos”.

En la licitación se presentaron cuatro ofertas por parte de las empresas SEMISA por 6.635.103.326,81 de pesos; Roque Mocciola S.A. por 8.328.104.038 de pesos; DINALE S.A. PECAN S.A EDECA S.A. UT (Unión Transitoria) por 5.997.210.975,23 de pesos; y Riva S.A. CODAM S.A. UT por 5.984.100.000 de pesos. A partir de ahora se inicia el proceso de evaluación para determinar cuál será la adjudicataria de la obra.

“Seguimos con los pasos para la concreción de este gran sueño”, dijo Andrea Peve, ministra de Salud y destacó “el trabajo en equipo que desde hace años se viene realizando, muy responsable, muy serio en el que intervinieron muchísimos actores, pensando en un hospital de alta complejidad que tenga un impacto social tan grande, no solo para la provincia, sino para la Patagonia”.

El secretario General y de Servicios Públicos, Leonel Dacharry indicó que esta obra “es un anhelo y está en la planificación de la provincia generar un hospital cabecera para la provincia y que sea la obra sanitaria en la Patagonia” y felicitó a “todos los equipos que trabajaron”.

Aseguró que “es la obra pública más grande licitada hasta el momento y esperamos tener los mejores resultados”. En este sentido, recordó que “llevamos años de planificación con el Sistema de Salud, por lo que estamos muy contentos con esta licitación”, dijo.

Destacó que “hay ofertas que están dentro del presupuesto por lo cual, ahora vamos a realizar una etapa de análisis de preadjudicación, para poder adjudicarlo y estar prontamente en ejecución”.

Por su parte, el director del Hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, expresó “una gran felicidad, porque pasó mucho tiempo después de haber comenzado con un gran trabajo previo”, cuando el gobernador Omar Gutiérrez “nos dio la tarea de ir a ver hospitales de alta complejidad en otras regiones, y a partir de ahí elaboramos el proyecto junto con el Copade, con datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia”.

“Hicimos un trabajo en el que intervino muchísima gente, pensando no solamente desde lo poblacional sino también desde las nuevas demandas sociales, de los nuevos sistemas de salud que se necesitan en una sociedad que ha cambiado, que es digital, con otra concepción cognitiva y con una medicina que avanza permanentemente en otro tipo de aparatología. Se trabajó mucho con eso y con un programa médico arquitectónico, con muchísimo amor, con muchas ganas de que esto sucediera y por eso es un día histórico hoy”, aseguró.

“Creo que va a ser un punto de inflexión en el sistema de salud del Neuquén. Cuando se creó el sistema se pensó en la atención primaria y en la alta complejidad, y hoy Neuquén pica en punta en la Norpatagonia para dar una respuesta a nivel regional”, señaló.

En tanto, el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, destacó el trabajo técnico que conllevó el diseño de nuevo establecimiento. “Comenzamos en 2018 y parecía inalcanzable, y después, con el largo trabajo de la subsecretaría de Obras Públicas se avanzó con un concurso nacional, se pudo contratar el proyecto ejecutivo y llegar a esta licitación con una alta participación de empresas de todo el país. Ahora nos dedicaremos inmediatamente a analizar las ofertas para poder preadjudicar y adjudicar”, finalizó.

Desde la secretaría General y Servicios Públicos informó a través de la subsecretaría de Obras Públicas que la nueva construcción contará con una superficie total de 42 mil metros cuadrados cubiertos emplazados en el sector Z1 de la meseta neuquina. El presupuesto inicial para la primera etapa de la obra ronda los 5.562 millones de pesos, y permitirá que el hospital funcione como centro de cirugías ambulatorias de alta complejidad.

Dicha construcción prevé un plazo de 24 meses corridos, contempla los movimientos de suelo -limpieza, desmonte y nivelación del terreno, relleno y compactación, excavación para fundaciones, y perfilado del suelo- y, la estructura y las instalaciones cloacales y pluviales en su totalidad.

Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Servicios Públicos Mauro Millan y representantes de las empresas oferentes.

Sobre la Obra

En esta primera instancia, se terminarán las áreas que permitan desarrollar el Centro de cirugía de alta complejidad. Para ello, en la planta baja, se instalarán siete quirófanos ambulatorios, servicio de emergencia, hospital de día con 45 camas, diagnóstico por imágenes (tres salas RX-1 tomógrafo- un resonador-1PET -1 SPECT), seis salas para endoscopia, una sala con diez camas para hemodinamia, y laboratorio de análisis clínicos con microbiología. Además, contará con farmacia hospitalaria, atención y gestión de pacientes y servicios como el comedor de acompañantes.

En cuanto a la sustentabilidad, la obra contempla el ahorro de agua. Será a través de la reducción de la demanda de agua potable y la captación de agua de lluvia. Se proponen artefactos de bajo consumo de agua y la incorporación de griferías automatizadas de bajo consumo con aireador. Asimismo, se integraron al proyecto tanques ralentizadores y acumuladores de agua de lluvia para riego y la consecuente reducción del riesgo hídrico del área.

Además, el hospital Norpatagónico, tendrá siete patios internos, que permitirán una trama espacial de llenos y vacíos con iluminación, ventilación natural y expansiones como ámbitos exteriores. Sumará, también, senderos peatonales, áreas de sombra, programas recreativos y equipamiento al aire libre, como sectores de juego, estaciones para actividad física y reservorios de agua de lluvia en un único microclima recreativo y vital.