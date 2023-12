Destinada a las y los agentes sanitarios y al personal técnico de campo municipal, brinda herramientas para la educación, prevención, vigilancia e investigación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya en Argentina.

Este lunes, en el Auditorio Dra. Adriana Novoa del ministerio de Salud, se presentó la primera Guía de abordaje y vigilancia ambiental y epidemiológica de Aedes Aegypti en la provincia del Neuquén, desarrollada por el equipo provincial de Salud Ambiental y Epidemiología, así como también por el personal de la dirección de Zoonosis y Vectores de la municipalidad de Neuquén y referentes de la AIC. La Guía contó con la revisión técnica de especialistas nacionales en la temática.

La nueva Guía tendrá un formato dinámico y se prevén actualizaciones periódicas basadas en los hallazgos de vigilancia entomológica y de la epidemiología local. La finalidad del documento es coordinar acciones de vigilancia orientadas a la recolección y registro sistemático de información sobre las poblaciones de insectos vectores, así como la identificación de potenciales criaderos de mosquitos y su eliminación o saneamiento.

El encuentro contó con la participación de agentes sanitarios de la zona, y de personal técnico de campo de la municipalidad de Neuquén, equipos fundamentales en el abordaje del saneamiento domiciliario y peridomiciliario básico, en tareas de identificación y eliminación de potenciales criaderos de mosquitos.

Tal como indicaron desde la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático del ministerio de Salud de la provincia, históricamente se determinó que la ciudad de Neuquén era el límite de distribución sur del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya en Argentina. Por esa razón, desde 2009, se realiza la vigilancia de dicho vector y se evalúa su capacidad de llegar a la región y reproducirse.

Como rersultado de esa vigilancia, en 2010 y 2012 hubo dos hallazgos aislados y autolimitados de huevos del vector, lo que demostró que este había sido capaz de llegar, pero no había logrado permanecer en nuestra región. Sin embargo, en marzo de 2023 se detectaron huevos de Aedes aegypti durante doce semanas consecutivas en algunos sitios de la ciudad de Neuquén, mostrando que en esa ocasión el vector pudo completar varios ciclos vitales en la zona. Aunque estos hallazgos, hasta el momento, no permiten aseverar que el mosquito ya se ha establecido como parte de la fauna local, debe reforzarse la vigilancia y la prevención primaria.

En ese contexto, surge la elaboración de la Guía y la consolidación del trabajo intersectorial a nivel local, por un lado, y a otros niveles, con la dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la dirección nacional de Enfermedades Transmisibles del ministerio de Salud de la Nación, y la correspondiente área de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Argentina. Además, se prevé implementar nuevas acciones de vigilancia y ampliar el área a las localidades de Plottier, Centenario y Chos Malal.

Recomendaciones

Es fundamental recordar que el Aedes Aegypti es de hábitos urbanos y semiurbanos y crea sus ciclos especialmente en viviendas donde encuentra diferentes sitios que le sirven como criadero, por lo que es primordial prestar atención a bebederos de animales que no se limpian o cambia el agua con frecuencia, floreros, canaletas tapadas con agua estancada y tanques de agua sin tapa.

La mejor forma de prevenir la aparición de esta especie es eliminar todos los criaderos de mosquitos, por lo que es importante que toda la población participe a nivel individual y colectivo.

En el hogar, se aconseja: Eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda; dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.); mantener los patios y jardines desmalezados; destapar canaletas y desagües de lluvia; mantener tapados los tanques; cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, tanto dentro como fuera de la casa, y no olvidar limpiar correctamente estos recipientes.