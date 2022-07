A través del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial- Préstamo BID 3835/OC-AR, Catastro gestionó la adquisición de un drone que será destinado a relevar información territorial y catastral, para detectar mejoras no declaradas. Además, Rentas recibió servidores de última generación y licencias de software para fortalecer el sistema Si.N.A.Tr.A.

Tanto la dirección provincial de Rentas como la de Catastro recibieron en estos días equipamientos necesarios para la implementación de un par proyectos relevantes para ambos organismos dependientes de la subsecretaría de Ingresos Públicos del ministerio de Economía e Infraestructura.

Se trata, por un lado, del proyecto de Renovación Tecnológica y Reingeniería del Sistema de Administración Tributaria (SIAT) y por otro, de una iniciativa que apunta a la “Mejora de la Infraestructura Territorial Catastral (ITC)), respectivamente.

El equipamiento en cuestión fue financiado a través del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial- Préstamo BID 3835/OC-AR, al que se sumó el gobierno de la Provincia mediante un Convenio de Adhesión firmado con el Ministerio del Interior.

En particular, la dirección provincial de Catastro recibió un drone DJI Matrice 300 con cámara fotogramétrica Zennuse y una estación GPS sistema Full GNSS, que se utilizará para distintos propósitos relacionados con la información territorial y catastral, en particular para la detección de mejoras no declaradas. Junto con la recepción del drone se brindará un curso de capacitación para el personal que operará con el instrumental.

Este nuevo drone permitirá la actualización tecnológica del organismo y la capacitación y conformación de equipos específicos que trabajarán con este tipo de dispositivos.

En tanto, la dirección provincial de Rentas, en el marco del Proyecto de Renovación Tecnológica y Reingeniería del Sistema de Administración Tributaria (SIAT) de la Provincia, recibió equipos servidores de última generación para poder cumplir con las demandas de procesamiento que son necesarias en la actualidad.

También se obtuvo licencias de software para el equipamiento mencionado y para el desarrollo de nuevas funcionalidades evolutivas del sistema Si.N.A.Tr.A. (Sistema Neuquino de Administración Tributaria y Autogestión) y redes comunicacionales, para este año y 2023.