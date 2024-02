Recomendaciones para prevenir eventos relacionados con insectos y animales ponzoñosos  

Para evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras se aconseja mantener la higiene en la vivienda y los alrededores, así como colocar mosquiteros y burletes en las aberturas, y no intentar capturarlos.

En esta época del año, las condiciones climáticas y las altas temperaturas, favorecen la mayor actividad y aparición de insectos y animales venenosos y/o ponzoñosos autóctonos de nuestra región. Por este motivo, desde el ministerio de Salud se recuerdan algunos consejos para evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras.

Para prevenir todo tipo de eventos relacionados con insectos y animales ponzoñosos, así como saber de qué manera actuar ante un episodio en caso de que se produzcan, no sólo en la provincia sino también para quienes viajen a otras regiones del país, es fundamental recordar prácticas generales.

La principal recomendación es mantener la vivienda y alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales. Además de colocar mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda, siempre se aconseja usar mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes cuando se realizasen tareas de limpieza, desmalezamiento, jardinería, huerta, etc.

¿Qué hacer ante la aparición de un animal ponzoñoso?

En primer lugar, no intentar agarrarlo o capturarlo. En el caso particular de las víboras, vale aclarar que no son agresivas y en la mayoría de los casos las mordeduras se dan sólo si son molestadas o si se las encuentra accidentalmente y ellas se sienten amenazadas.

Por otro lado, si alguna persona sufre una picadura o mordedura, se aconseja retirar los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc), no aplicar nada en la zona afectada, no automedicarse, y concurrir urgente al centro de salud más cercano o llamar al 107.

El equipo de salud será el encargado de evaluar cada caso individual, ya sea la aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), verificar la adecuada vacunación antitetánica y realizar la observación correspondiente para determinar si es necesario o no un antídoto. Cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar antivenenos animales, incluso si la picadura o mordedura fue provocada por un animal venenoso. Esto sólo puede definirse por la evolución clínica supervisada por el equipo de salud.