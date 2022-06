Será entre el lunes 13 y jueves 17 de junio, en los barrios Belgrano y Gran Neuquén Sur de la ciudad. También harán un relevamiento aéreo en las 150 viviendas de Covicir.

La Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), informaron que entre el lunes 13 y el jueves 17 de junio se realizarán mensuras en los barrios Belgrano y Gran Neuquén Sur de Neuquén capital, que alcanzarán a los planes 88 y 101 viviendas de la ciudad.

Los relevamientos serán realizados por profesionales agrimensores y técnicos, identificados con credenciales oficiales, quienes tomarán mediciones en la vía pública y dentro de las casas.

Desde la dirección de Agrimensura del IPVU se detalló que en el barrio Belgrano, se relevarán las 88 viviendas que se ubican entre las calles Linares, Colihue, Verzegnassi y Copahue; mientras que en Gran Neuquén Sur será en las 101 viviendas ubicadas entre las calles: El Colibrí, Rahiue, Rosario y Diego Pizarro.

El procedimiento consiste en realizar relevamientos planimétricos topográficos de las viviendas para la confección de los Planos de Mensuras, para su posterior registro, que permitan avanzar en la regularización de las viviendas.

Las mediciones se realizarán en la vía pública sobre frentes de manzanas, lotes y también será necesario ingresar a las casas para constatar las mejoras y los muros divisorios, cercos, etc. Además, se harán vuelos con Vehículo Aéreo No Tripulado (c), para complementar el procedimiento.

Por otro lado, se realizará un relevamiento aéreo expeditivo con VANT, en el barrio 150 viviendas Covicir, delimitado por las calles Necochea, Casimiro Gómes, Belgrano y Chajarí.

Indicaron que ante cualquier duda o consulta, los beneficiarios de las viviendas pueden comunicarse con la dirección de Agrimensura del IPVU al Teléfono (0299) 447599 Interno 210, de lunes a viernes entre las 9:00 a 14:00 horas.