Destacan que la región tiene características climáticas ideales para producir productos orgánicos de calidad.

El 3 de diciembre de cada año, se conmemora el Día de la Producción Orgánica Argentina y el Día Internacional del No Uso de Agroquímicos. Neuquén participa activamente en la Comisión asesora para la producción orgánica y conforma la Mesa Regional de Producción Orgánica y Agroecológica Patagonia Norte.

Mediante la ley 26295 sancionada en el 2007, el Congreso de la Nación Argentina declaró el día 3 de diciembre como Día Nacional de la Producción Orgánica. Nuestra región tiene características climáticas ideales para producir productos orgánicos de calidad. Mientras la superficie plantada con frutales disminuye cada año en forma paulatina, ocurre el efecto inverso con la superficie bajo seguimiento orgánico.

“Los frutales de pepita en la provincia de Neuquén, con alrededor de 5.000 hectáreas constituyen el principal cultivo, y de esta superficie, el 25% está bajo seguimiento orgánico”, detalló la Directora de Fruticultura y Horticultura de la Subsecretaría de Producción, Mariela Teixé.

“Desde la provincia de Neuquén los productores que deciden incursionar en el camino de lo orgánico no solo se sostienen a lo largo del tiempo, sino también, que se han incrementado en los últimos años, aumentando un 30% la superficie bajo seguimiento orgánico en un lapso de 10 años”, amplió.

Neuquén, al igual que Rio Negro, participa activamente en la Comisión asesora

para la producción orgánica y en la conformación del Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030. En el marco de este Plan, se decidió armar la Mesa regional de Producción Orgánica y Agroecológica Patagonia norte, cuyo objetivo es promover el desarrollo del sector orgánico y agroecológico en la región, más allá de ejecutar las acciones detalladas en el Plan.

Esta Mesa está conformada por representantes de instituciones públicas y del sector privado. Durante el 2021, tuvo cuatro encuentros y el desafío para el próximo año, es consolidar este espacio para canalizar principalmente las demandas de los productores orgánicos y agroecológicos.

Producción

Iris Uribe, trabajadora en Aseguramiento de Calidad y Normas de certificación de la empresa Orgánicos Argentinos S.A., comentó que «dentro de los beneficios de tener un sello orgánico argentino está el que todos los consumidores-tanto internos como externos-pueden identificar la producción orgánica, una producción avalada y certificada».

También comentó que lo orgánico al no tener productos de síntesis química no genera un perjuicio hacia la salud del trabajador, y favorece al medioambiente, porque no contaminás el agua, el suelo y generás más biodiversidad. Lo más importante es que cuida la salud del consumidor».

La Fecha

La fecha de conmemoración fue establecida el 3 de diciembre debido a que se recuerda a las víctimas de la tragedia de Bhopal y supone una llamada de atención sobre las graves consecuencias medioambientales y para la salud por el uso de agroquímicos, cuando no se toman las medidas de seguridad correspondientes.

La tragedia de Bhopal fue un acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre de 1984, en India donde 16.000 personas perdieron la vida y 500.000 resultaron afectadas por un escape de gas tóxico en una planta para la producción de plaguicidas. El producto conocido con el nombre de metil isocianato dejó secuelas permanentes a más de 100.000 personas en ese país y hoy la cifra estimada es de 25.000 muertes por esa terrible tragedia.

A raíz de este lamentable hecho, más de 400 organizaciones sociales de todo el planeta decidieron establecer un día internacional del no uso de plaguicidas para rendir un homenaje a todas las víctimas de este fatídico evento.