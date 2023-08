Gutiérrez destacó la mejora en el servicio de transporte público de pasajeros y resaltó la importancia de incorporar vehículos que cuiden el medio ambiente.

Audio Omar Gutiérrez, gobernador de la Provincia del Neuquén.

Se realizó hoy la presentación de dos unidades de colectivos a gas del sistema de servicio público de pasajeros “Cole”. Participaron el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez; el intendente de la ciudad, Mariano Gaido; el secretario municipal de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán; autoridades de Cole y de la empresa Iveco.

Al respecto, Gutiérrez consideró importante marcar cómo se ha avanzado muy rápidamente en esta incorporación. “Esto implica que el estudio que se llevó adelante por parte de los cuadros técnicos de los equipos municipales, provinciales y de la Universidad Nacional del Comahue, no estaban equivocados respecto de que la gente no usaba el colectivo porque no quería o tenía otro medio de movilidad –dijo-. No usaba el servicio porque los colectivos llegaban tarde, no había frecuencias, no pasaban cerca de su casa, llegaban tarde a la escuela, al trabajo y a otros lugares”.

Además, expresó que “este servicio ha permitido que cada 10 pasajeros, ahora haya 15” ya que se ha incrementado en 5 pasajeros la cantidad de personas que utilizan estos colectivos. Mencionó también los 40.000 pasajeros que tienen el boleto gratis para ir a la escuela: “Pasajeros que pueden ir a la escuela, al trabajo, a practicar deporte, a visitar a sus familias, amigos, a otros barrios, dentro de lo que es un servicio de punta a punta del Norte a Sur y del Este a Oeste en la Ciudad de Neuquén Capital”.

Por último, agradeció “la planificación del municipio para incorporar herramientas para mitigar los cambios climáticos” y resaltó que “se empieza a incorporar como insumo para el transporte lo que debe utilizarse para no contaminar el medio ambiente, para cuidarlo, para fortalecer nuestra identidad, resiliencia, sustentabilidad y sostenibilidad”.

En tanto, el intendente Mariano Gaido, explicó que “Neuquén tenía un problema de raíz, un problema estructural en el transporte público, que era un colectivo que no funcionaba, que hace más de 10 o 15 años, que venían padeciendo los vecinos de la ciudad porque sabía que no pasaba a tiempo, que eran 60 unidades mientras que el contrato decía 110”. Agregó que “nos costó muchísimo llevar adelante una nueva licitación pública, con nuevas condiciones, con un esfuerzo económico muy fuerte de parte del Estado Provincial y Municipal, pero sabíamos que íbamos a tener resultados y sabíamos que podíamos lograr reconvertir lo que era un problema, en una solución”.

Asimismo, Gaido precisó que “hoy el transporte público en la ciudad de Neuquén, el Cole, es una solución, un servicio esencial, un servicio eficiente, de jerarquía”. También, indicó que “Neuquén ya tiene esa app que te permite en tu celular verificar a qué hora pasa el colectivo, en tiempo y en forma, en tiempo real, para que no pierdas un segundo de tu tiempo. Y estos colectivos que funcionan y que realmente es un orgullo, porque llegan a tiempo, son 180 unidades, 0 kilómetro, con calefacción, con aire acondicionado, con cámaras de seguridad, con rampas para personas con discapacidad, que llegan a todos los sectores de la ciudad de manera equitativa y federal”.

Por otra parte, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Moran, detalló que “estamos presentando la incorporación de vehículos a gas GNC, son vehículos nuevos que se incorporan a este sistema de colectivos Cole”. Y agradeció “el acompañamiento fundamental del gobierno de la provincia para poder hoy contar con este sistema”.

El funcionario municipal afirmó que estos colectivos a gas son ecológicos y enumeró las razones de eso: “traen mejoras en la sonoridad porque reducen el ruido de los vehículos”, “son más económicos también en la operatividad” y contribuyen a “mitigar los efectos negativos de este cambio climático que nos viene afectando porque estos vehículos emiten menos gases y hacen que el efecto invernadero no sea tan agresivo”.

Durante la presentación de las unidades también estuvieron presentes el secretario municipal de Transporte, Mauro Espinoza; la presidenta del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, Claudia Argumero; el apoderado de Overbus, Flavio Fernández; y el gerente de Desarrollo de GNC de Overbus, Guillermo Salazar, entre otros.