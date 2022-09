El Parque Lineal Las Bardas cuenta con miradores para contemplar la ciudad. Hoy fue inaugurado por el gobernador y el intendente.

Audio Omar Gutiérrez, gobernador de la Provincia del Neuquén.

Entre los nuevos atractivos con los que cuenta la ciudad de Neuquén para la recreación, el senderismo y el turismo se encuentra el Parque Lineal Las Bardas, que fue inaugurado -este martes- por el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido.

Ubicado en el Oeste, el paseo cuenta con miradores desde los que se puede apreciar desde la Confluencia hasta el Aeropuerto, senderos, luminarias LED, juegos, mobiliario urbano y hasta una plaza especialmente diseñada para el bienestar de las mascotas (con bebederos y juegos). Todo, en un escenario natural que ha sido debidamente respetado, para proteger el ambiente.

Tras destacar el trabajo en conjunto con organizaciones sociales y sindicales, el gobernador subrayó tanto “la planificación de la ciudad para su desarrollo armónico”, como “la puesta en valor de la meseta para transformar recursos en riquezas”.

Señaló, además, que el hecho de tener sus cuentas saneadas le permite al municipio invertir 150 millones de pesos en este parque, que será “para el disfrute” de la comunidad toda. Agregó que “Pechi (Horacio Quiroga, ex intendente de Neuquén) transformó un pueblo en una gran ciudad y Mariano (Gaido) está transformando esa gran ciudad en una de las principales cuatro o cinco capitales del interior del país”.

Hizo ver que en otros tiempos la ciudad crecía sin demasiada planificación, pero “ahora hay una nueva ciudad que está levantando Mariano Gaido”. De hecho, el nuevo parque lineal se ubica en la zona que albergará tanto al polo tecnológico como al centro de robótica, en proximidades del Parque de los Dinosaurios.

Durante el corte de cintas y previo a la recorrida por el Parque Lineal Las Bardas, Gaido destacó “el esfuerzo de los vecinos y vecinas que confiaron” en el proyecto de gobierno y subrayó: “Nos propusimos un gobierno sin grietas y ese concepto no es sólo un título, sino que tiene que ver con resultados que se vieron durante estos dos años y medio de gestión”. Cabe destacar que varias de las inauguraciones e inicios de obras se realizaron en septiembre, mes aniversario de la ciudad.

Gaido enumeró obras como las cloacas en el Oeste, el agua potable para Colonia Rural Nueva Esperanza, la extensión de los paseos costeros hasta la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay y el puntapié inicial para la construcción del Hospital Norpatagónico.

El jefe comunal enfatizó en la “justicia social y el equilibrio territorial”, que también tiene como ejes rectores el gobierno provincial y que aplica tanto para el Plan Capital (a nivel ciudad) como para el Plan Quinquenal (a nivel provincia).

Durante la inauguración del Parque Lineal Las Bardas participaron vecinos, vecinas, dirigentes de distintas organizaciones sociales y funcionarios; entre ellos, el ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Sebastián González y el coordinador de la Unidad de Gestión del municipio, Gastón Contardi, quien señaló: “Estamos inaugurando lo que va a ser un paseo de toda la barda que va a llegar hasta el Distrito Tres en los próximos años”.

“Aquí no hay árboles porque hemos respetado la vegetación autóctona, es el borde de a un área natural protegida y hemos respetado los senderos por los que han transitado los vecinos”, sostuvo y señaló que “es un parque que no se puede regar para que no se degrade al borde de la barda”.

En tanto que el secretario de Coordinación e Infraestructura del municipio, Alejandro Nicola, señaló que se trata de “un recorrido de 1.500 metros lineales sobre un espacio natural que se puede transitar en forma peatonal o en bicicleta”. “De acá se ve toda la ciudad de Neuquén”, concluyó.