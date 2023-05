Por su trayectoria histórica y trabajo constante en la prevención y el tratamiento de la hidatidosis, la provincia fue elegida por el ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud para iniciar la actualización de la guía nacional. Las jornadas se llevaron a cabo desde el lunes hasta hoy en San Martín de los Andes.

Hoy al mediodía finalizó el encuentro de trabajo sobre hidatidosis en San Martín de los Andes. Durante el mismo, personal de salud y coordinadores zonales de Salud Ambiental y Epidemiología participaron de las jornadas que se realizaron con modalidad presencial y virtual, del 22 al 24 de mayo, y cuyo objetivo fue dar inicio a la actualización del Plan Nacional de Prevención, Control y Eliminación de la Equinococosis/Hidatidosis en Argentina.

La ministra de Salud, Andrea Peve, destacó el trabajo del programa provincial: “El programa de Hidatidosis ha sido desarrollado históricamente en nuestro sistema basándose en los principios de la atención primaria de la salud, con rastreos domiciliarios y un importante despliegue territorial para la detección, diagnóstico y tratamiento”. Agregó que “en los últimos años, además, trabajamos fuertemente con nuestra área de Salud Ambiental en varios proyectos, siempre con horizonte del abordaje integral de la salud humana, animal y ambiental, que se conjugan en Una Salud”.

El encuentro, organizado por el departamento de Salud Ambiental del ministerio de Salud de la provincia, contó con la disertación de especialistas de la cartera nacional y OPS/OMS y la participación de referentes del Plan Nacional. En la provincia, la Salud Ambiental es un gran eje dentro de la Salud Pública, por este motivo existen equipos integrados por profesionales de diferentes áreas, agentes sanitarios, coordinaciones de Salud Ambiental y de Zoonosis, que desarrollan acciones vinculadas a las zoonosis en el territorio, tales como hidatidosis, hantavirus, rabia, animales ponzoñosos, enfermedad de chagas, entre otras.

El programa de Hidatidosis realiza actividades de capacitación y educación; distribuye medicamentos antiparasitarios para perros y desarrolla campañas de ecografías abdominales a niños, niñas y adolescentes de escuelas rurales en zonas donde hay más riesgo de contraer la enfermedad (aquellas donde se faenan animales y se les da vísceras crudas a los perros).

Las jornadas

San Martín de los Andes fue el lugar elegido para llevar adelante el encuentro de trabajo de Equinococosis/Hidatidosis. Se desarrolló del 22 al 24 de mayo bajo la modalidad presencial y virtual. Participó el equipo de Salud Ambiental del ministerio de Salud del Neuquén, las coordinaciones de Salud Ambiental y Epidemiología de las distintas Zonas Sanitarias, profesionales de medicina que realizan los screening ecográficos, agentes sanitarios, representantes del ministerio de Salud de la Nación y OPS/OMS, del Senasa, de Parques Nacionales, y del Instituto de Agricultura Familiar Nación.

Durante el primer encuentro el equipo provincial, junto con el local, realizó la presentación de las acciones de vigilancia, prevención y control en la provincia del Neuquén del período 2005-2022. A continuación, el equipo de Nación compartió la situación de la problemática en el país y el borrador del Plan Nacional de Echinococcosis, con el fin de intercambiar aportes, propuestas y sugerencias para mejorar el abordaje integral de la misma, teniendo en cuenta la estrategia Una Salud.

La segunda jornada consistió en una salida al terreno, junto con los agentes sanitarios, en el paraje Piedra de Trompul. Dentro de las actividades se realizó educación sanitaria en la escuela y en la comunidad, rastreo ecográfico hepático en la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°337; así como también se hicieron visitas domiciliarias y evaluación ambiental (toma de muestra de materia fecal canina y realización de la planilla de relevamiento de datos ambientales), desparasitación canina y vacunación antirrábica de perros y gatos.

En la última reunión, se trabajó sobre conclusiones y objetivos para profundizar el abordaje actual de la Echinococcosis a nivel provincial. Por su parte, el equipo de Nación y OPS, a modo de cierre, agradeció los aportes provinciales/zonales/locales a la construcción del Plan Nacional, resaltando la labor ordenada, metódica y e intersectorial que viene realizando la provincia a través de los años.

Información de la enfermedad

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria del grupo de las zoonosis. Es del tipo de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Sin embargo, en la cadena de transmisión, la responsabilidad y los cuidados del hombre cumplen un papel fundamental.

La aparición de los síntomas en las personas puede llevar varios años. La hidatidosis produce síntomas que se manifiestan como problemas hepáticos, respiratorios, renales, entre otros, según donde se encuentren localizados los quistes hidatídicos característicos de la enfermedad. Estos quistes son parecidos a bolsas llenas de agua y generalmente requieren tratamiento quirúrgico.

Para protegerse es necesario tomar algunos recaudos con los animales como: desparasitarlos regularmente, no darles achuras crudas, no permitir que entren dentro de las huertas y controlar que no se alimenten de las bolsas de basura. Otras recomendaciones son lavarse las manos antes de comer, luego de acariciar o jugar con los perros, y lavar bien frutas y verduras antes de ingerirlas.

Ante cualquier duda o sospecha es importante concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio.