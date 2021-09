Fue uno de los módulos del ciclo webinar denominado “El camino hacia lo orgánico”, que organiza Nación para sensibilizar al respecto y dar a conocer el agregado de valor que representa la producción orgánica en distintas cadenas de valor.

La Provincia de Neuquén participó del ciclo webinar “El camino hacia lo orgánico” organizado por Nación en el módulo sobre “Producción Orgánica de Pera y Manzana”. El seminario forma parte de una serie de 5 Webinar mensuales por cadena de valor, con el objetivo de sensibilizar y difundir la herramienta de diferenciación y agregado de valor que constituye la Producción Orgánica, abordando la cuestión técnica, normativa y comercial.

Con el fin de relevar las necesidades tecnológicas de la cadena de la pera y manzana en su versión ecológica, la iniciativa se enmarca en el Programa Federal de Formación Profesional para pymes de alimentos orientado a mejorar sus capacidades de negocios, a través de modelos de formación profesional empresaria; que lleva adelante la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación (MAGyP).

Está destinado a productores, elaboradores, comercializadores, técnicos y toda persona interesada que deseen incorporar conocimiento y colaborar de manera participativa en la mejora del sector.

En este sentido, la provincia del Neuquén participó mediante el Ministerio de Producción e Industria, junto a la Subsecretaría de Producción.

El Director Provincial de Producción Agraria y Sanidad Vegetal, Pablo Moratti, se mostró satisfecho “de poder participar de este proceso de institucionalización, coordinación, representación de los gobiernos nacional y provinciales, organizaciones públicas y privadas y de los productores para avanzar en este tema que creemos tan importante”.

“En el caso de la fruticultura, es importante porque la provincia está avanzando en este tema, el 25% de la superficie frutícola está bajo la producción orgánica o en etapas de transición y el 30%, una tercera parte de los operadores en proceso de conservación; como operadores están en condiciones de procesar o guardar fruta orgánica”, agregó.

Destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de Nación, con la Comisión Asesora de Producción Orgánica y el Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030. Reconoció que a instancias de esto se ha formado la Mesa Regional de Producción Orgánica y Agroecología como foco regional del plan estratégico.

Consideró importante avanzar en esto y en las oportunidades que se están abriendo e instó a seguir trabajando para poder exportar fruta orgánica a Brasil y Estados Unidos.

El Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alos, sostuvo que “venimos trabajando fuertemente el tema orgánico” y destacó el hecho “de haber diseñado y venir siguiendo el plan estratégico para el sector. Tenemos como objetivo en esta actividad el sensibilizar y poner en valor una actividad tan noble como esta”. Lo orgánico “tiene beneficios para los productores y en términos del impacto que genera en sustentabilidad, mejora del impacto ambiental, y de empezar a ser parte de la solución de los problemas ambientales en el mundo, que no es poco”, señaló.

Frutales de pepita

Con alrededor de 5.000 hectáreas, los frutales de pepita constituyen el principal cultivo en la provincia de Neuquén.

En relación a la infraestructura de frío y empaque para frutas habilitada por Senasa, la provincia cuenta con un total de 18 plantas procesadoras de frutas y 14 frigoríficos, de los cuales el 28% están aprobados para procesar y guardar fruta certificada orgánica.

“Desde la provincia de Neuquén los productores que deciden incursionar en el camino de lo orgánico no solo se sostienen a lo largo del tiempo, sino también, que se han incrementado en los últimos años”, indicó la Directora de Fruticultura y Horticultura de la Subsecretaría de Producción, Mariela Teixé. Amplió que “esta situación no ocurre con los cultivos de peras y manzanas convencionales, al menos con los productores medianos y chicos muchos de los cuales han desaparecido por la crisis. Eso no ocurre con los productores orgánicos”.

Destacó que “nuestra región tiene características climáticas ideales para producir peras y manzanas orgánicas de calidad, y hay mercados de cercanía, como Brasil, que son ávidos por este tipo de productos. Con lo cual, es muy importante para nuestra zona que se logre la equivalencia, que se viene trabajando desde la Mesa de Exportación”.