Neuquén despliega su cultura y esplendor en Buenos Aires.

Este viernes, 2 de diciembre, se realizará la Noche de las Casas de las Provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quienes asistan a la Casa del Neuquén podrán apreciar desde cocina en vivo hasta la presentación de un payador, shows musicales, obras de distintos artistas regionales y una exposición de ponchos mapuche, así como también experimentar realidad virtual de paisajes neuquinos y vivir la Experiencia Termal.

Con motivo de realizarse la décima edición de La Noche de las Casas de las Provincias, Neuquén ofrecerá un amplio abanico de actividades este viernes 2 de 18 a 23, en su sede de Maipú 48, Buenos Aires.

Los visitantes podrán disfrutar de un show musical de Fernando Sosa, exposición del artista visual Emanuel Gutiérrez Paredero y pintura en vivo, presentación del payador Juan Parada Curbelo, show de danzas árabes a cargo de Julieta Castillo, exposición de ponchos mapuche, show musical de Lio Biondelli, cocina en vivo a cargo del embajador de la gastronomía neuquina Nahuel Sepúlveda, producción en vivo de la ceramista Fernanda Morono, realidad virtual de paisajes neuquinos, Experiencia Termal, degustación gastronómica y vino de bodegas neuquinas, cabinas de fotos y sorteos.

Además, se ofrecerá un espacio de spa termal con cosmética facial con fangos y cremas a fin de acercar Copahue y mostrar sus recursos, teniendo en cuenta que se aproxima la apertura de temporada 2022/23 -en la que se podrá acceder a servicios como vapor grupal, chancho, baños de inmersión, fangoterapia, estética e inhalaciones- y se presentará la revista “Experiencia Copahue, un lugar para descubrir”.

Acerca de la Casa del Neuquén

La Casa del Neuquén, dependiente de la Secretaría General y de Servicios Públicos, es la representación oficial de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se constituye en enlace entre las reparticiones del gobierno nacional y las distintas áreas del ejecutivo provincial.

Al participar de la Noche de las Casas de las Provincias se busca dar cumplimiento a uno de sus principales objetivos: acercar el Estado provincial a la comunidad general mediante la difusión de actividades culturales, productivas y turísticas de la provincia, administrando el uso institucional de los espacios disponibles para la realización de eventos relevantes para cumplimentar dicha misión.

En la décima edición de este evento la Casa del Neuquén cuenta con el acompañamiento de NeuquénTur, Termas de Copahue, Centro Pyme-ADENEU, Artesanías Neuquinas y COPADE.

Exposición de ponchos mapuche

Quienes concurran el viernes 2 de diciembre a la sede de Maipú 48 podrán apreciar ponchos mapuche. Entre ellos, uno de Silvia Tropan, una destacada y premiada artesana tejedora de ponchos, que integra la comunidad Linares del paraje Aucapan. La técnica de este poncho es la guarda o lista atada. Se trata de un recurso de teñido por reservas, es decir, una forma de teñir las hebras que van a componer el tejido, tapando o reservando algunas partes de ellas mediante ataduras, dejando otras libres para que tomen el color y así formen el diseño.

También, estará en exposición un poncho de Yaqueline Tropan de Junín de los Andes, quien es una joven artesana de 22 años, de familia de mujeres tejedoras. Aprendió con sólo 14 años y realizó su primer poncho a los 16. Este que se presentará, particularmente, es un poncho de hilado fino, de dos hebras realizado con huso. Tejido en telar mapuche vertical, de lana de oveja, con tres calles de labor, teñido en forma natural con cebolla, cocolle (tonos colorado, rosado) y Laura (gris).

Otros dos ponchos de artesanas de Los Catutos también estarán presentes. Fueron realizados en telar vertical mapuche, lana de oveja, hilado fino, con rueca eléctrica, adaptada con motor de lavarropa. Los colores son naturales de oveja y ambos tienen dos calles de labor compleja.

Además, Federico Abraham Antileo de 46 años, expondrá su poncho. Comenzó a tejer desde muy chico, es hijo de padres tejedores de excelencia, aprendió el oficio a los 16 años de la mano de su papá Belisario y su mamá lidia Esther Calfuqueo. Es un poncho tejido en telar vertical mapuche, hilado fino de dos hebras realizado con huso. Posee dos calles de labor compleja en los laterales y una simple en el medio. Los colores los obtiene de teñido natural con cocolle y el gris y marrón natural de oveja.

Sobre los artistas

Asimismo, esa noche se podrá disfrutar de la presentación del payador Juan Manuel Parada Curbelo. Nació en Chos Malal en 1996, fue criado y formado en el ámbito payadoril. Empezó a improvisar y escribir versos a los 12 años, pero fue junto con su rol de presentador en escenario de los payadores que comenzó a improvisar en diferentes métricas para presentarlos. A la corta edad de 10 años co-condujo junto a su madre por Radio y Televisión del Neuquén (RTN) en el programa Arreando Coplas, durante un año. Desde marzo del 2022 conduce por RTN el programa “Neuquén, tierra payadora”. Además, participa de diversos eventos.

La música seguirá presente de la mano de Lio Biondelli, un quinteto de música internacional conformado por Josefina Gorelick en voz, Lio Biondelli en saxo y dirección, Juan Savizki en guitarra, Agustín Sánchez en bajo y Martín Vicente en batería. El grupo recorre las diferentes épocas desde el jazz al rock, pop, disco, boleros, bossa nova y música argentina; con clásicos de The Beatles, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Madonna, Bee Gees, Charly García y otros íconos de la música del mundo.

Por otra parte, Fernando Sosa ofrecerá al público presente su repertorio musical. Fernando es cantante de diferentes estilos musicales, profesor de canto, guitarra y piano. Actúa desde hace más de 30 años en todos los escenarios de la Argentina, integrando distintas bandas.

En lo que respecta a la artesanía, la ceramista Fernanda Morono hará una producción en vivo. Fernanda se recibió de Técnica en Cerámica en el Instituto Condorhuasi. El caolín con el que se trabaja para hacer cerámica es un tipo de arcilla mineral, un silicato de alúmina hidratado. Todos los materiales utilizados por la artesana son preparados por ella misma, para evitar la toxicidad de pigmentos y minerales.

El arte seguirá de la mano de Emanuel Gutiérrez Paredero, de Cutral Co. Se trata de un artista multidisciplinar, pintor, dibujante, bioconstructor, muralista, ceramista, creador, de imágenes, objetos y formas. Asume mi práctica artística desde la experiencia cotidiana y desde lo vivido, lo que me construye y deconstruye, lo que me interpela.

La danza también dirá presente con la actuación de la bailarina, docente y coreógrafa Julieta Castillo de Cutral Co. Comenzó sus estudios en Andalué, instituto de danzas y música, obteniendo el título de Profesora Superior de danzas españolas en 2009. Continuó estudios sobre el baile flamenco y la danza oriental en la ciudad de Buenos Aires, capacitándose con maestros nacionales e internaciones. En 2017 egresó de la Arabian Dance School del maestro Amir Thaleb y formó parte de la Arabian Dance Company con la obra «Marcado a Fuego».

Gastronomía neuquina

En lo que a gastronomía respecta, el embajador de la Gastronomía Neuquina 2022, Nahuel Sepúlveda de Chos Malal, brindará cocina en vivo. Nahuel fue representante Presentación Fiesta Nacional Del Chivito en el Espacio DUAM en 2015, participó en el Festival Patagónico del Chef en Villa Pehuenia de este año, también fue jurado del concurso de empanadas y clase magistral en Casteando Sabores en Junín de los Andes y fue jurado en el concurso Del Mate y Pan Casero en Las Ovejas.