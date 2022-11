Serán cuatro los micros que trasladarán a los deportistas neuquinos de categoría juvenil para disputar la histórica competencia que involucra a la Patagonia y las regiones del sur de Chile.

Los diferentes seleccionados de Neuquén están listos para afrontar la 29ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizarán en Puerto Montt, Osorno, Ancud y Castro, en la región chilena de Los Lagos. La delegación partirá este domingo a las 23.30.

“Es muy importante esta edición, que nos va a permitir poder volver a reencontrarnos con nuestros hermanos chilenos después de la pandemia. Esperemos esté todo bien para realizar unos lindos juegos”, comentó el subsecretario de Deportes, Diego Landeiro.

En tanto el director provincial de Deportes, Carlos Torres, informó que “lamentablemente Neuquén no tendrá en esta oportunidad equipo de ciclismo femenino”.

“Tuvimos dificultades con la documentación de algunas de las deportistas en relación a la autorización de sus padres. Al no poder completar el cupo mínimo de tres deportistas que se requiere para poder participar del certamen y, al no haber cantidad suficiente de ciclistas en esta edad, no tendremos representantes femeninos en esta edición”, dijo.

Landeiro agradeció el trabajo de los entrenadores y el apoyo de los padres de los chicos en la conformación de los diferentes seleccionados.

“Vamos a viajar con un equipo de médicos, kinesiólogos y un psicólogo deportivo. Queremos que el deportista se sienta lo más cómodo posible y puedan desarrollar bien su actividad, tratando de estar en cada detalle para optimizar la producción de cada deportista”, remarcó.

“Con la logística del viaje venimos bien”, destacó Torres y recalcó que “nos hemos reunido con gente de Migraciones y personal de Aduana, con el fin de agilizar los trámites de paso fronterizo. Hay que tener en cuenta que además de Puerto Montt y Osorno tenemos otras dos sedes más en Ancud y Castro y hay dos micros que tienen que viajar hasta la Isla de Chiloé, así que la idea es priorizarlos a ellos para que el lunes puedan pasar primeros”.

En Puerto Montt, competirán el fútbol masculino; el vóleibol, en ambas ramas, natación; atletismo y ciclismo. En Osorno, estará el judo y el fútbol femenino; el básquet femenino tendrá acción en Ancud y el básquet masculino, en Castro.