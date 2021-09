Integran el equipo que representará a Argentina en la Copa del Mundo de Canotaje y que es dirigido por Flavio Fantini.

Nadia Riquelme y Luz Cassini ya se encuentran en Europa para participar de la etapa final de la Copa del Mundo de canotaje slalom como parte del equipo nacional que conduce el también neuquino, Flavio Fantini.

Fantini contó que el equipo ya se encuentra preparado para afrontar la competencia de cierre de la Copa del Mundo en Pau, Francia el fin de semana. Ambas deportistas oriundas de San Martín de los Andes compitieron este sábado en la tercera fecha que se desarrolló en el Parc del Segre en la Seo de Urgel de Lérida, en España en lo que fue el aperitivo para la competencia en Pau.

Nadia Riquelme -medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019- se mostró en su primera salida a la pista. “Haber participado en esta fecha de la Copa del Mundo fue una experiencia nueva para mí y muy reconfortante encontrarme con el agua rápida. Además, correr en un bote diferente al mío también fue un desafío grande y las cosas salieron bastante bien”, señaló.

“La preparación la hicimos en San Martín -agregó- y tuvimos la suerte este año de contar con una pista bastante armada. Pudimos practicar en puertas y así que la llegada acá fue un poquito más preparada. Estoy muy contenta de estar participando en esta Copa. Ahora nos vamos a Francia a disputar la cuarta fecha de la Copa del Mundo donde esperamos seguir acumulando experiencia en una pista diferente donde esperamos nos vaya bien”, se ilusionó.

En tanto, Luz Cassini que también tomó parte de la clasificación señaló: “Si bien en la manga no logré clasificar a las semifinales me voy contenta de haber podido estar en los canales artificiales en lo que es el circuito de Copa del Mundo dónde no pude venir desde la pandemia. El trabajo lo hicimos en San Martín de los Andes, en el río Pilquihue, de aguas naturales, que es muy diferente a los cauces hechos como en todas las copas del mundo que son canales completamente artificiales donde los movimientos de aguas son muy precisos y duros. Y esta semana continuaremos entrenando para la competencia de Pau”.

Flavio Fantini está al mando del seleccionado nacional de Canoa Slalom que se completa con los bonaerenses Sebastián Rossi, Lucas Rossi y el mendocino Gerónimo Cortés.