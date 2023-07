Durante dos jornadas de trabajo se evaluaron a 140 personas que iniciaron su trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad.

La subsecretaría de Discapacidad dependiente del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, evaluó durante miércoles y jueves de esta semana de manera extraordinaria y en forma conjunta con referentes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a personas con trámites pendientes por el Certificado Único de Discapacidad. De esta manera, fueron cinco las juntas evaluadoras activas durante dos jornadas.

Se indicó que es constante la gran demanda de Certificados Únicos de Discapacidad, por lo que estas evaluaciones articuladas con Nación ayudan a descomprimir y acelerar los procesos evaluativos. En esta oportunidad se sumó un equipo técnico de “Mi Argentina” para asesorar sobre los trámites y documentación digital disponible en esa aplicación nacional.

Las personas evaluadas expresaron su gratificación por la atención recibida durante todo el proceso y su alegría por poder contar con el certificado. En ese sentido, Pedro indicó que “estoy agradecido por la buena atención que me dieron”. Por su parte, Marina manifestó que tramitó el Certificado Único de Discapacidad de su hijo Ignacio. “Me sentí muy acompañada y me siento muy satisfecha porque veníamos esperando por mucho tiempo, hoy me siento cómoda al saber que mi hijo va a estar acompañado y va a poder tener su acompañante en el colegio”, comentó.

Cabe recordar que el objetivo general que persiguen los equipos de Juntas Evaluadoras de Discapacidad es el de garantizar el asesoramiento y evaluación a toda persona con cierta condición de salud que puede derivar en una discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad

Es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad en el territorio argentino. Este certificado valida los derechos enmarcados en las leyes nacionales 24901 y 22431, como por ejemplo: cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad (tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.); acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros; acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad; eximición de algunas tasas municipales; estacionamiento gratuito, etc.