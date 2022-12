Se expusieron trabajos de huerta, carpintería, cocina, radio, arte, música y educación física en el espacio Café y Calor.

Se realizó la Jornada de cierre de talleres del Servicio de adicciones del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón. Fue una exposición de lo trabajado a lo largo del año por pacientes del Área Ambulatoria del servicio. Los talleres los brinda personal del Consejo Provincial de Educación.

El equipo interdisciplinario que trabaja en esta iniciativa realizó esta muestra anual con el fin de compartir las actividades realizadas durante el año en los talleres de huerta, carpintería, cocina, radio, arte, música, educación física y el espacio Café y Calor. Participó como músico invitado Maxi Acuña.

En la actividad estuvieron presentes, además de talleristas, pacientes y familiares, la directora asociada de Servicios Médicos del HPN, Adelaida Goldman, la jefa del Departamento de Salud Mental y Áreas Sociales, Julieta Consigli; la jefa del Servicio de Adicciones, Malvina Carrizo; y los integrantes de la Asociación Cooperadora del Hospital quienes recibieron un reconocimiento para dicha entidad por su continua colaboración con el servicio.

Malvina Carrizo comentó “los talleres están coordinados y dictados desde el Consejo Provincial de Educación, particularmente con la modalidad de educación en contexto de encierro, hace unos 10 años que contamos con un convenio entre el servicio de Adicciones del Castro Rendón y CEPI (Centro de Educación Provincial Integral) y este año pudimos darle un marco institucional a ese convenio que es el que nos viene avalando”.

“La importancia de trabajar articuladamente entre instituciones tiene que ver con, por un lado visibilizar la temática, por otro con favorecer habilidades sociales de nuestros pacientes y trabajar con el núcleo más saludable de la persona” dijo Carrizo y destacó “los docentes han demostrado el compromiso que tienen con la tarea, con la problemática, buscan capacitarse y llegar a nuestros paciente, los cuales algunas veces vienen desanimados y les cuesta tener continuidad en esos espacios, y entonces ellos van desde la creatividad, desde el arte y la comunicación, tratando de generar estos lazos”.

La jefa del servicio comentó que “el trabajo en los talleres se articula entre los mismos docentes, no es que hacen el taller de huerta por un lado y el de arte por el otro, trabajan proyectos en común, los mismos docentes propusieron trabajar en forma más articulada para que el paciente puede engancharse más en el taller” y agregó “los pacientes, siempre de acuerdo a las indicaciones del equipo terapéutico, pueden participar de todos los talleres que tenemos. Hacen salidas recreativas con los docentes también, como parte del programa anual y de los objetivos que se proponen ellos con el servicio de adicciones”.

Abordaje y proyección

“Acá ofrecemos el tratamiento ambulatorio que consiste en realizar una primera admisión donde viene el paciente, vemos su situación actual, y vemos cómo podemos armarle un plan de acción. Las prestaciones con las que cuentan desde nuestro servicio tienen que ver con la consulta médica, con psiquiatría, espacios de terapia individual, espacios de terapia grupal, y los talleres” dijo la jefa del Servicio de Adicciones.

Se reciben pacientes “tanto hombres como mujeres, a partir de los 13 años, que es cuando empieza a intervenir el sector de adolescentes de nuestro servicio hasta la edad en que se pueda manejar la persona” explicó y agregó “en los talleres hay adolescentes y adultos, la idea es poder coordinar y que trabajen en conjunto, ha habido muy buena aceptación a esto y se ha generado un buen clima de convivencia, es trabajar la colaboración, trabajar el escucharse”.

Por otro lado la profesional aseguró “sabemos que no todos los pacientes acceden a los talleres, porque quizás no tienen motivación, no hay interés o tal vez no es una indicación terapéutica del equipo tratante” y agregó “el año que viene la proyección, es que más allá de que sean talleres terapéuticos o desde la laborterapia, queremos que sean talleres formativos por eso estamos articulando con educación que haya algún taller como de peluquería y electricidad por ejemplo con salida laboral, con un certificado de finalización, serían talleres de formación con una duración de 4 a 6 meses de acuerdo al programa y como parte de la reinserción social y laboral que también trabajamos desde el servicio”.

Drogas

“Cuando hablamos desde el servicio de adicciones el alcohol también es una droga, es una sustancia. Actualmente tenemos en el servicio grupos de policonsumo, que son aquellas personas que consumen más de una sustancia, sea legal o ilegal, y el grupo de alcoholismo, la tendencia es más al policonsumo, que puede ser alcohol más cocaína, puede ser alcohol más marihuana y cocaína, puede ser múltiple la combinación, u otra sustancia mucho más dura” dijo Carrizo.

La jefa del servicio alertó “se está viendo mucho el consumo de crack, llegan muchos pedidos de internación por esta droga y es una situación que en Neuquén no se veía, pero desde hace algunos años vemos cómo va creciendo, esto es un alerta. El crak provoca un deterioro en la persona en muy corto tiempo, y es no solo físico sino también cognitivo”.

Un servicio con tres dispositivos

El servicio de adicciones, que depende del Departamento de Salud Mental y Área Sociales, cuenta con diferentes dispositivos de atención tales como el Instituto de Rehabilitación Arroyito (IRA); la Sede de internación de calle Belgrano y el Centro Ambulatorio de la calle Sargento Cabral, estos dos últimos en Neuquén capital.

Dado el trabajo en red que se realiza en el Sistema Público de Salud de la provincia del Neuquén, las atenciones se realizan a través de las derivaciones correspondientes y de acuerdo a la georreferenciación de acuerdo al domicilio de los usuarios.