Más de 1400 beneficiarios inscriptos en el tercer día del relevamiento de programas sociales

Continúa en el estadio Ruca Che, el operativo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para contar con información certera sobre las condiciones socio económicas y experiencia laboral de las y los beneficiarios de los subsidios social transitorio y por desocupación, de la capital neuquina.

El miércoles fue el turno de aquellos beneficiarios con terminación de DNI 4 y 5, a quienes se les solicita brindar datos personales, nivel educativo alcanzado y experiencia laboral reciente. Las personas deben acercarse con DNI en mano, certificación negativa de ANSES y tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.

El ministro de la cartera, Lucas Castelli, resaltó que el operativo “se está desarrollando con normalidad y fluidez para que la gente no tenga mucho tiempo de espera, sobre todo por los días de calor”. Además, reiteró el carácter obligatorio del registro para las y los beneficiarios “la persona que no se presenta no va a contar con el acompañamiento monetario. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentra cada beneficiario, para analizar la mejor manera de estar presentes, y contactarnos de forma directa con cada situación”.

El cronograma para los beneficiarios con domicilio en Neuquén capital, estipula que el jueves 18 deben presentarse los DNI finalizados en 6 y 7, y el viernes los terminados en 8 y 9. Una vez finalizado, se realizarán operativos similares en Plottier, Centenario, continuando por la comarca petrolera y demás localidades de la provincia.