Con un emotivo acto quedó inaugurado el CPEM N°97, que ya cuenta con sus primeros 11 estudiantes.

La provincia del Neuquén avanza a paso firme en agendas que garantizan derechos, justicia pedagógica, igualdad, oportunidades, arraigo local y más acceso a la educación. Esta mañana se concretó la inauguración del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 97 para Los Miches.

De esta manera, la localidad fue protagonista de un hecho histórico político-pedagógico, donde 11 estudiantes comenzarán a transitar sus estudios secundarios sin tener que trasladarse a otras localidades. El nuevo establecimiento tendrá período escolar marzo-diciembre y dependerá del Distrito Escolar XIV.

La presidenta del CPE, Ruth Flutsch expresó: “Esta es una decisión encabezada por el gobernador Omar Gutiérrez junto a una ministra de Educación, que en ese momento era Cristina Storioni, gran compañera de trabajo, que supo entender, a través de los equipos, la necesidad que tenía esta localidad de contar con un CPEM propio”.

También destacó al “actual ministro Osvaldo Llancafilo, quien continuó impulsando esta propuesta de una escuela secundaria que llega junto a otras decisiones que hemos tomado en el norte, como la escuela secundaria de Varvarco, la de Manzano Amargo, la de Colipilli; y muy pronto los anexos que inauguraron en Huncal, Octavio Pico, Los Catutos y Aguada San Roque, que por primera vez van a tener su escuela secundaria en su propio lugar”.

Sostuvo que “hoy se está plasmando aquí en Los Miches la escuela secundaria que queremos, la escuela secundaria que pensamos y soñamos. A través de estas acciones vamos ponderando la ruralidad y garantizando derechos y oportunidades, más allá del lugar donde residan”.

Finalmente, destacó que este CPEM “está anclado en el nuevo diseño curricular, construido de manera participativa y democrática, donde toda la comunidad educativa representada pudo tomar los grandes lineamientos de lo que querían para sus estudiantes. Cuenta con una impronta de justicia pedagógica, más inclusión, más oportunidades, más derechos y más arraigo local”.

Por su parte, el intendente de Los Miches, Ezequiel Velez agradeció la presencia de la comunidad, de las autoridades educativas y de los intendentes presentes. “Hoy es un día histórico para la comunidad de Los Miches”, afirmó.

Agregó que “como propulsor de políticas públicas, no creo que haya algo más supremo como política pública que lo que tiene que ver con la educación. Podemos pegar miles de ladrillos, podemos levantar miles de edificios, pero si no trabajamos en la educación, no estamos trabajando bien. Lo que estamos viviendo hoy es un acto de estricta justicia con la localidad”.

Resaltó que “este es el resultado de una agenda de gobierno que ha dado respuestas, en cabeza del gobernador Omar Gutiérrez, de Cristina Storioni, de Ruth Flutsch, que tomaron esta necesidad y pusieron en marcha rápidamente la gestión para lograrlo; y de todas las acciones de Osvaldo Llancafilo como ministro siguiente. Los principales beneficiarios de todo esto son los chicos”.

El director del establecimiento, Matildo Andrés, señaló que “como institución educativa tenemos muchos proyectos por concretar y en ellos no perderemos de vista la diversidad cultural en la que está inserta esta escuela, dando lugar a la cosmovisión mapuche, respetando sus costumbres y, sobre todo, escuchando a todas las personas que formamos parte de esta institución”.

Agregó: “Queremos ser una escuela de puertas abiertas, que se involucre en las cuestiones de la comunidad, que esté en permanente comunicación con todos los actores sociales, construyendo redes de trabajo y aunando esfuerzos para acompañar a cada uno de nuestros estudiantes de manera integral”.

Al finalizar el acto protocolar, cada uno de los y las estudiantes recibieron una notebook, como parte del programa provincial “Ciudadanía Digital”, para el acompañamiento y fortalecimiento de sus trayectorias. Fueron 11 en total para estudiantes y dos para la institución educativa.

Participaron de esta celebración los intendentes Vicente Godoy (Las Ovejas), Manuel San Martín (Andacollo) y Horacio Vazquez (Villa Curi Leuvú), el lonco Gustavo Nazario Antiñir; la directora provincial del Distrito Educativo XIV, Gabriela Alcazar; la Supervisora Institucional, Andrea Ferrari; y el coordinador de Niveles y Modalidades del CPE, Héctor Colos; docentes, auxiliares y la comunidad en general.