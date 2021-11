El gobernador Omar Gutiérrez recorrió el Paseo Costero, y dejó habilitada la antena de la Optic que dotará de señal de internet a 20 localidades de la zona. Además, inauguró la oficina local del ISSN.

Con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, la localidad de Los Miches festejó esta mañana su 48° aniversario con la habilitación del Nodo de Comunicaciones de la Optic -que permitirá la llegada de internet a 20 localidades de la zona norte de la provincia- y la inauguración de la oficina local del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El acto se realizó en la plaza central y contó con la presencia del intendente Ezequiel Vélez y el lonco de la comunidad Antiñir Pilquiñan, Gustavo Nazario. En la ceremonia se intercambiaron presentes y el gobernador recibió una artesanía realizada en plata por el artesano Martín Pilquiñan, que representa la protección de la Mujer. También estuvo presente el secretario del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo.

Entre las principales obras que quedaron habilitadas o próximas a habilitarse en la localidad se destacan las que representan un firme impulso al turismo en la zona. Entre ellas está la oficina de turismo, la antena de la Optic, el Paseo Costero y la hostería, que será la primera en el pueblo. Además, el gobernador inauguró la oficina local del ISSN, que permitirá que los habitantes no deban trasladarse a Andacollo a realizar trámites, y anticipó que en los próximos meses la red de gas alcanzará a cubrir todo el ejido municipal.

Gutiérrez destacó en su discurso la posibilidad que se abre para la región norte a partir de la instalación de la antena de comunicaciones, que permitirá que se puedan realizar las conexiones domiciliarias. “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada para que Los Miches y la zona norte no estén más desvinculadas del resto de la provincia: llegó internet a Los Miches. Ahora hay que hacerlo andar, tiene que llegar a la casa de cada uno. Quiero que no haya una sólo familia que no tenga la conectividad digital”, expresó.

Adelantó que para ello se trabajará en conjunto con el municipio para garantizar el acceso al servicio para todos los hogares, ya que es fundamental que pueda articularse con el programa de entrega de notebooks que se está llevando adelante con el ministerio de Educación.

Además, recordó que el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) e Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) continúan avanzando en la red de energía eléctrica y de gas, que ya cubren la totalidad del pueblo y en los próximos meses se extenderá hacia la comunidad Antiñir Pilquiñán.

Por otra parte, comprometió para antes de la veda invernal de 2022 la culminación de la obra de ampliación del edificio municipal -que sumará 320 metros cuadrados- y la cancha de césped sintético. Además, en el marco de la creación del Distrito Educativo del departamento Minas, anticipó que la escuela secundaria podrá abrir sus puertas en el ciclo lectivo 2022 “para que 80 chicos no tengan que viajar más a Andacollo”.

“Queremos acompañar en el tránsito educativo a cada una de nuestras comunidades y estar más cerca de quienes conviven y viven con nuestras dificultades, porque son ustedes quienes nos guían”, afirmó.

“En Los Miches se construye porvenir y futuro a partir de respetar las tradiciones e ir afianzando e integrando las culturas. Hemos logrado concretar espacios dispositivos y programas de desarrollo productivo, de cultura, de educación. Se construye integración cultural, no imponiendo una cultura a la otra o viceversa, sino a partir de respetar nuestra identidad y poder generar desarrollo colectivo a partir de políticas públicas. Es una característica de todo el departamento Minas de la provincia del Neuquén”, finalizó Gutiérrez.

Por su parte, el intendente Ezequiel Vélez manifestó su alegría porque el pueblo pudo volver a reunirse en un festejo popular. Agradeció a los trabajadores municipales y de Salud por su tarea y dedicación durante los últimos dos años “y al compromiso permanente del gobernador y del gobierno que permitió el avance de obras importantes para Los Miches y para los vecinos en particular”.

Obras en la localidad

La nueva oficina de turismo cuenta con un 80 por ciento de ejecución y tendrá 36 metros cuadrados cubiertos, hall de acceso, sala de espera, recepción, sanitario y oficina de trabajo. Se construye con aportes provinciales.

En cuanto al Nodo de Comunicaciones que se instaló en Los Miches, hoy se encuentra en servicio mayorista y con acceso de Internet de banda ancha en la Comisaría luego del izamiento de la torre que se realizó en junio de este año.

La obra está a cargo de la empresa Neutics Sapem, en el marco del «Programa Conectividad» firmado con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por el que se obtuvo financiamiento a través de aportes no reembolsables del Ente y el gobierno provincial.

Favorecerá el acceso al servicio fijo de Internet de banda ancha y de conectividad a 20 localidades de la zona. Se apoya en la utilización de infraestructura existente de la Optic y el EPEN y suma nuevas instalaciones, con una inversión aproximada de 3,5 millones de dólares.

El Nodo pertenece a la obra de la red troncal mayorista (línea mayorista alcance 1) que comprende también a Chos Malal, Las Pepitas, El Cholar, Andacollo, Huinganco, y Las Ovejas.

El gobernador recorrió la que será la primera hostería de la localidad, que tiene un avance de obra del 30 por ciento. La superficie total a construir es de 670 metros cubiertos, con una tipología desarrollada por la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) consistente en mampostería de ladrillos de madera encastrados con platea de hormigón armado, un área de recepción, sala de estar, resto bar, ocho habitaciones con baño privado, un área de servicios, depósito y sala de máquinas. El monto total de la inversión es de 41.269.964 pesos.

A través del EPEN se ejecutó el suministro de energía eléctrica mediante 20 metros de línea de baja tensión subterránea y el montaje de subestación de 25 kilovolts amper. El monto de esta inversión fue de 500.000 pesos.

El Paseo Costero tiene un 30 por ciento de avance de ejecución, lo que comprende 150 metros de 700 metros lineales totales. La inversión es de 6.894.312 a través del Plan Argentina Hace.

En la localidad hay en construcción cuatro viviendas del IPVU de un dormitorio, que con un monto de 11.162.787 de pesos cuentan con un avance de obra del 30 por ciento. La fecha probable de finalización es mayo del año próximo.