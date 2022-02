El único requisito es que hayan transcurrido cuatro meses desde la segunda dosis. Las vacunas contra el COVID-19 que se aplicarán como refuerzo serán Moderna o Pfizer.

“A partir de hoy empezamos a aplicar la dosis de refuerzo, la tercera vacuna, a los y las adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. Ya llegaron a la provincia vacunas aprobadas para este segmento etario. Están las puertas abiertas, los y las estamos esperando”, anunció esta mañana el gobernador Omar Gutiérrez durante una recorrida de obras en el barrio Nueva Esperanza.

Los lineamientos de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) señalan que una vez pasados cuatro meses de la aplicación de la segunda dosis existe el riesgo de que disminuya la respuesta inmunológica. Por este motivo, todas las personas de 12 a 17 años que cumplan con este requisito podrán concurrir a los distintos dispositivos de vacunación a aplicarse la dosis de refuerzo a partir de hoy.

Gutiérrez dijo que “este es un proceso constante y perseverante, y quiero agradecer a todo el personal de salud por el trabajo que están haciendo”. Además invitó “a los 170 mil neuquinos que al día de hoy tienen pendiente de aplicar la tercera vacuna a que lo hagan. Tenés las vacunas al día o no tenés las vacunas al día”.

En este sentido, aseguró que “lamentablemente siete de cada diez personas que están internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) con respirador no tienen las vacunas al día. Y lamentablemente las personas que están falleciendo son personas de pertenecientes a grupos de riesgo: son mayores de 60 años, tienen comorbilidades y no tienen las vacunas al día”. “Por favor, acérquense a vacunar aquellas personas que tienen una vacuna pendiente, porque los anticuerpos de las primeras dos vacunas pasando cuatro meses, se cae o desaparece”, resaltó.

El gobernador precisó que “el 55% de las personas que está en condiciones de tener la tercera dosis ya se la puso, pero hay un 45% que no lo hizo. No es neutral tenerla o no tenerla porque después de cuatro meses es como que ya no tenés vacuna”.

“Hemos logrado porcentajes de vacunación que son históricos, son superiores a cualquier otra vacuna que en el calendario anual por décadas los argentinos se han aplicado” y agregó: “el proceso ha sido exitoso, pero no es estático. Un día se va a terminar la pandemia, sí, pero es fruto de que entre otras cuestiones pudimos construir inmunidad colectiva y barrera sanitaria a partir de la vacunación y de los usos, hábitos y costumbres, y de los que hemos tenido la desdicha de contagiarnos. Todos los días debemos seguir trabajando en este proceso.

Por su parte, la ministra de Salud, Andrea Peve, destacó que “la vacunación cumple un rol fundamental en el contexto de la pandemia y es algo que estamos observando claramente en esta tercera ola. Así, siguiendo una vez más con los lineamientos del ministerio de Salud de la Nación y la CoNaIn, desde hoy podrán aplicarse la dosis de refuerzo en nuestra provincia todas aquellas personas que tengan entre 12 y 17 años. Esto es muy importante ya que favorece la construcción de la inmunidad colectiva de la que tanto hablamos”.

Las vacunas que se administrarán como refuerzo en este grupo etario serán Moderna o Pfizer, de acuerdo a la disponibilidad. Cabe aclarar que la provincia cuenta con vacunas para continuar avanzando con el operativo de vacunación en todo el territorio neuquino. En estas últimas semanas ingresaron 6.720 vacunas Moderna y 21.060 vacunas Pfizer, las cuales son distribuidas a las distintas zonas sanitarias.

Es importante destacar que en la provincia el 91 por ciento de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años cuentan con la primera dosis aplicada, mientras que el 75 por ciento ya tiene su esquema completo.