El conversatorio Vivencias profundas, una impronta de mujer, se realizará mañana a las 11.30 en la ciudad de Neuquén.

En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas y del mes aniversario de la ciudad de Neuquén, se realizará un conversatorio que recupera el relato de tres mujeres que formaron parte de la guerra. El evento será mañana, sábado 17, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de la ciudad de Neuquén.

El evento es gestionado por el gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio Jefatura de Gabinete, en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y el municipio de la ciudad de Neuquén.

El conversatorio busca recuperar la mirada de las mujeres malvinenses, poniendo en el centro de la escena su testimonio. De la actividad participarán las malvinenses Silvia Barrera, Liliana Colino y Marta Giménez, quienes compartirán su experiencia y analizarán el rol de la mujer en la contienda.

Sobre las protagonistas

Silvia Barrera nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. A los 23 años se presentó como voluntaria para ejercer funciones de asistencia médica en la guerra, es instrumentadora quirúrgica, enfermera y camillera. Actualmente, recorre el país para prestar su relato y compartir el rol que tuvo la mujer en la guerra.

Al respecto, se refirió al rol de la mujer en la historia y a la omisión de su papel, señaló que “conocemos muy pocas mujeres de toda Latinoamérica que hayan participado en conflictos bélicos y acá, en Argentina, las efemérides que se enseña en los colegios, no hay ninguna fecha de nacimiento o muerte que haga referencia a una mujer, salvo dos o tres”. Expresó que “nosotras no queremos que nos pase eso. Queremos que se sepa nuestra historia, la historia de las mujeres que estuvimos en Malvinas”.

Marta Giménez nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó de la guerra a los 24 años. Se desempeñó como Primer Oficial Comisario de la Marina Mercante Argentina y fue la única mujer a bordo del buque A.R.A. Canal Beagle.

Giménez expresó “es muy importante esta invitación para contar nuestra historia. Nuestra participación no fue exclusivamente en el área de sanidad que fue súper importante, sino que también hubo otras mujeres en otros ámbitos y esa es la parte más desconocida de la historia”.

Agregó que “el hecho de que nos hayan invitado a la provincia, al aniversario de estos 118 años, que hayan sido considerados con todos los veteranos y en particular con nosotras, va a ayudar a difundir más la participación de las mujeres en la guerra”.

Liliana Colino es enfermera y durante la guerra se desempeñó como jefa de terapia intensiva e intermedia en el hospital Aeronáutico Militar. Realizó tareas aeromédicas en una aeronave acondicionada como terapia intensiva, y en el Hércules CBO de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Colino, dijo “soy de la primera promoción de mujeres militares, en esa época no había mujeres en ninguna fuerza armada ni de seguridad, en ningún trabajo prácticamente, no había directoras de hospitales, ni a cargo de nada”. Asimismo, agregó: “Es muy importante que no nos olvidamos de Malvinas, mantener su espíritu vivo y es por lo que no tenemos que callarnos para que todo el mundo tenga presente que siempre fueron nuestras”.