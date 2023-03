Este fin de semana, en Centenario, se disputará la segunda fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo nacional. El gobernador encabezó la presentación.

En el auditorio de la casa matriz del Banco Provincia del Neuquén (BPN) se realizó, esta tarde, la presentación de la segunda fecha del Turismo Carretera (TC), que se correrá este fin de semana en el autódromo de Centenario, donde también estará el TC Pista.

La conferencia de prensa fue encabezada por el gobernador Omar Gutiérrez y participaron, entre otros, tanto los pilotos neuquinos Juan Cruz Benvenuti (TC), Camilo Echevarría (TC) y Lautaro de la Iglesia (TC Pista), como el rionegrino y campeón de TC, José Manuel Urcera, quien lucirá “el uno” ante su público.

“Quiero agradecer la confianza de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) y de cada una de las categorías del automovilismo”, que “forman parte de esta revolución del deporte y la cultura”, sostuvo el gobernador. Y agregó: “El deporte es una escuela de formación de personas, nos enseña el valor del esfuerzo y del trabajo en equipo”.

Respecto del campeonato que ganó Urcera destacó: “Estamos muy orgullosos de haberlo logrado, porque cada uno desde su lugar también empujó” para que ganara “un piloto de la región, de nuestra hermana provincia de Río Negro”. La conquista “guía el camino de un montón de chicos y chicas que forman parte del semillero”, dijo.

Para Gutiérrez la de este domingo será una jornada especial, ya que esta carrera será la última de su segundo mandato consecutivo. “Es la última vez en esta etapa de mi vida y todo lo que hicimos en deportes no lo hubiésemos hecho si no existiera una dirigencia como la de Hugo Mazzacane”, señaló y remarcó que el titular de la ACTC “lleva adelante un deporte federal. Con él comparto el sueño de llegar con estos autos a nuestras queridas Islas Malvinas”.

El gobernador informó que correrán 91 pilotos (53 en el TC y 38 en el TC Pista) y participarán 1.365 personas como parte de los equipos técnicos, mecánicos y familiares de pilotos. También que, según las proyecciones, la fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional generará ingresos por más de 100 millones de pesos en las ciudades de Centenario y Neuquén. Se estima, además, que unas 30 mil personas disfrutarán la carrera en el autódromo.

En la conferencia, Mazzacane le dijo a Gutiérrez: “Amigo, gracias por todo lo que has hecho por el automovilismo y en especial por el TC. Cada vez que nosotros te llamamos por alguna circunstancia, siempre has dicho ‘aquí estoy’; y espero que quien te suceda contribuya como has contribuido vos al crecimiento del automovilismo. Gracias por todo lo que has hecho”. Por último, anunció que la anteúltima fecha del TC pick up y del TC Mouras se correrá en Neuquén.

Urcera también le agradeció al gobernador y dijo: “Viví gran parte de mi vida en Cipolletti y mi familia creció gracias a Neuquén”. También señaló: “Gracias a la gestión de Omar y a la de Jorge Sapag, porque desde 2013 empecé a venir a Neuquén y creo que en gran medida eso ha apoyado a que muchos pilotos de la zona se sumen y aparezcan en el plano nacional”.

Benvenuti (piloto de Villa La Angostura) destacó que “la categoría y la Provincia hacen un equipo fantástico, para traer el TC a Neuquén y se superan año tras año. Para mí, como piloto neuquino, es sentir algo que es difícil de explicar, es la carrera más especial del año” en gran parte por el acompañamiento de la hinchada. “Tuve la oportunidad y la suerte de ganar acá, en casa”, recordó.

También destacó el trabajo de la gestión de gobierno por el deporte y sostuvo que el gobernador dio el ejemplo de que “con esfuerzo y sacrificio se puede”, premisa con la que el piloto irá “en busca del campeonato” como Urcera, a quien felicitó.

Echevarría destacó que, afortunadamente, los grandes acontecimientos deportivos “se volvieron costumbre” para los neuquinos; y De la Iglesia, cuyo auto tiene los colores de la Argentina, contó que Marcos “Huevo” Acuña (de Zapala) le mandó una foto de su firma para que pudiera ponerla en el coche. “Me manda mensajes antes de cada carrera y es un honor que nos esté siguiendo un campeón del mundo que nos representó de tal forma”, contó y también le agradeció el respaldo al gobernador.

Por su parte, la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, destacó que las chicas que corren en karting tuvieron oportunidad de probar los autos; y subrayó el “exitoso trabajo” de la secretaría General y Servicios Públicos.

También estuvieron presentes en la presentación, el ministro de Turismo, Sandro Badilla; el secretario General y de Servicios Públicos, Leonel Dacharry; el presidente de la Federación de Pilotos de Neuquén, Daniel Chasco y el presidente de la Asociación Automovilística Centenario, Yamil Askar, entre otros.