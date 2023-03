Fue en un encuentro en Paso Aguerre, en el que participaron 70 productores de unas 33 organizaciones.

Se encuentran implementando Fondos Rotatorios 82 organizaciones, que incluyen a 3000 familias de las diversas zonas de la provincia. El total de recursos que gestionan estas organizaciones bajo esta modalidad totaliza los 56.560.983 pesos.

Para poner en valor esta politica pública y el recurso que han puesto las organizaciones en marcha, algunas ya con funcionamiento exitoso, la subsecretaría de Producción, organizó un encuentro en Paso Aguerre al que asistieron productores y productoras de toda la provincia.

En este sentido, el ministro de Producción, Facundo López Raggi, sostuvo que “apostamos a este espacio de aprendizaje. Esta es una de las herramientas de las que trabajamos para poder mejorar las condiciones de vida de las familias rurales”. Además, agregó que “esta herramienta hay que aprender a manejarla y hoy vamos a compartir experiencias exitosas como la del CLER Picun Leufú, creado en 2011, tras el episodio del volcán y que a esta fecha han sabido manejar muy bien”. Indicó que “los indicadores de estos fondos han ido mejorando en el tiempo a pesar de que estamos en tiempos complejos con la inflación”.

Asimismo, resaltó el trabajo de las organizaciones, y agregó que “vengo siguiendo todo el trabajo que se viene haciendo. Nosotros como provincia seguiremos impulsando esta herramienta y siempre vamos a estar acompañando a los productores y productoras en este sentido”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, Alberto Gómez, expresó que “es una alegría enorme poder tener este encuentro en nuestra localidad”. Agradeció a las autoridades presentes y destacó que “todo el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Producción e Industria, tiene que ver con una decisión política de nuestro gobernador que hace que todo este trabajo de territorialidad se pueda llevar adelante”.

Señaló que “esta localidad siempre ha estado trabajando y buscandole la vuelta a lo productivo; trabajamos las chacras, tenemos crianceros, apicultores, sepan que están en su casa”. Y destacó que “esta temática es muy importante, también estamos tratando de implementarla. En Paso Aguerre hay una planta de alimento balanceado, que hemos trabajado junto a la subsecretaría de Producción, por eso reconozco ese trabajo”.

Gómez sostuvo también que “estamos en la misma sintonía de poder acompañar a los/as productores/as. Sabemos que necesitan comprar forrajes e insumos y muchas veces ese es el camino”.

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, expresó que “la idea de esta jornada fue que sea un espacio de intercambio entre productores/as, técnicos y autoridades para poner en común los años de trabajo conjunto”. Agregó que “hemos aprendido con los productores/as gracias a las politicas publicas que han implementado tanto el gobernador Omar Gutiérrez y el vice gobernador Marcos Koopman”.

Sapag precisó que “queremos seguir mejorando esta herramienta. Existen otras herramientas complementarias, hay una idea, una politica pública con las que tenemos objetivos macro para llevar adelante. El Fondo Rotatorio viene a complementar otras acciones que estamos llevando a cabo en cada región como los proyectos de Desarrollo Rural, la emergencia cuando resolvemos lo del agua, ventas conjuntas para la descarga de los campos, prefinanciamiento para que vendan mejor la lana, entre otros”.

El director de Desarrollo Rural, Maximiliano Hadad, explicó que “el origen de los fondos rotatorios viene de querer mejorar el accedo al crédito. Más allá de eso, desde la provincia entendemos que son una línea estratégica que no sólo permite el acceso al crédito sino tambien a insumos y lograr acciones colectivas, entre otras cosas”.

Detalló que “el Fondo Rotatorio intenta articular todas las problemáticas en pos de un objetivo común”, e introdujo a los presentes en la dinámica del encuentro.

La jornada contó con trabajo en grupos y un plenario que incluyó propuestas de mejora. Además, se reconoció a organizaciones que han manejado de una manera exitosa el recurso, incentivando a las demás a mejorar sus prácticas. El evento tambien fue acompañado por la diputada mandato cumplido, Alma Chani Sapag.

Funcionamiento

Los Fondos Rotatorios permiten el financiamiento a pequeños productores de todo el territorio neuquino. Cada Fondo es como una “caja” de recursos en dinero o productos, que es gestionada por una organización con acompañamiento provincial. Su uso en créditos para productos o insumos, se destina a iniciativas productivas que aportan al desarrollo rural y local.

Estos fondos se recuperan y rotan internamente, tantas veces como lo necesite la organización.

Con el objetivo de afianzarlos se creó el Programa de Promoción, Autogestión de Fondos Rotatorios y Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores/as de la Provincia de Neuquén, implementado desde la subsecretaría de Producción.

Se busca lograr y formalizar acuerdos a lo interno de la organización, para una adecuada gestión del dinero, capacitar en administración de los fondos, optimizar registros, y brindar asistencia técnica con el objetivo de mejorar el uso de la herramienta. Además, permite fortalecer a las organizaciones en temáticas como administración, gestión y distribución de roles.

Líneas

Las líneas de financiamiento del Ministerio complementan los recursos de los

Fondos Rotatorios para acompañar la producción y mejorar los resultados individuales y conjuntos. Estas líneas abarcan la compra de reproductores, buenas prácticas ganaderas en el marco del Plan Ganadero Bovino, las leyes 2621 y 2620, Ley Ovina, Ley Caprina, Programa Mohair, Banco de Insumos, Programa Forrajero y al sector hortícola.

Las organizaciones con las que la subsecretaría de Producción viene trabajando con esta herramienta son A.F.R Mallín del Muerto, Asociación Civil Nueva Esperanza, Comunidad Mapuche Cheuquel, Comunidad Millain Currical, Asociación Civil Quiñe Nehuen A.F.R La Salada, A.F.R Costa del Curi Leuvu, A.F.R Caepe Malal, A.F.R Leuto Caballo, A.F.R Maria Auxiliadora, A.F.R Trailathue, A.F.R Naunauco, A.F.R Villa del Nahueve, A.F.R Las Ovejas, CLER Picún, Criollos Nativos, A.F.R Quilca, Comunidad Mapuche Catalan, Comunidad Mapuche Hienguelhual, Comunidad Mapuche Puel, Comunidad Mapuche Aigo, Comunidad Mapuche Currumil, Comunidad Mapuche Maliqueo, Grupo Aguada San Roque, Grupo Las Coloradas, Crianceros de Añelo, A.F.R Tres Chorros, A.F.R Huecu Co, Grupo de Crianceros de Pilo Lil, El Cholar, A.F.R Guañacos, Grupo Ganadero La Unión, A.F.R Challa Co, COCAMCoop. Zona Centro, A.F.R Santo Tomas, Comunidad Mapuche Gelay Co, A.F.R Chihuidos, Veranadores Unidos de Ñireco, Comunidad Mapuche Cayulef, Comunidad Mapuche Calfucura.